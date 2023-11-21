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Кому поднимут зарплату в 2024 году: полный список

Не все могут рассчитывать на прибавку

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Индексация зарплат пройдет в январе 2024 года

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По закону зарплаты и пенсии индексируются ежегодно. 1 января 2024 года они действительно вырастут, правда, не у всех. Разбираемся, кому ждать прибавку к зарплате с начала года, а кому увеличат оклад попозже.

Кому ждать прибавку

В 2024 году зарплату проиндексируют почти всем бюджетникам — их доходы вырастут на 4,5%. Работникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры поднимут зарплату на 9,8%.

1 января 2024 года зарплаты поднимут:

  • сотрудникам силовых структур;
  • педагогам;
  • работникам соцучреждений;
  • работникам МЧС и силовых структур;
  • военнослужащим;
  • сотрудникам соцслужб;
  • сотрудникам Роспотребнадзора;
  • сотрудникам Росстандарта;
  • работникам культуры;
  • медицинским работникам;
  • работникам сельских и лесных хозяйств.

Чиновники остались без прибавки

В 2024 году без индексации остались чиновники — соответствующий закон одобрила Госдума в третьем чтении.

До 1 января 2025 года приостановлена индексация зарплат:

  • судей;
  • гражданских служащих;
  • депутатов Госдумы;
  • фонда оплаты труда помощников сенаторов.

Это не первый случай, когда власти отказываются от индексации зарплат госслужащим — аналогичное решение принимали в 2021 году, а также в 2014–2016 годах из-за низких цен на нефть.

Если я не бюджетник

Если вы работаете не в бюджетных организациях, вам всё равно полагается прибавка к зарплате — все работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплаты своим сотрудникам. По закону это обязаны делать все организации: работодатель самостоятельно должен оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда.

В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была. Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах.

Но оставить вас совсем без индексации работодатель не имеет права — иначе сотрудник может обратиться в Роструд или даже подать в суд. Такой случай был в Тюменской области — мужчина отсудил у бывшего работодателя 4,5 млн рублей за пропущенные индексации.

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