Кому поднимут зарплату в 2024 году: полный список

По закону зарплаты и пенсии индексируются ежегодно. 1 января 2024 года они действительно вырастут, правда, не у всех. Разбираемся, кому ждать прибавку к зарплате с начала года, а кому увеличат оклад попозже.
Кому ждать прибавку
В 2024 году зарплату проиндексируют почти всем бюджетникам — их доходы вырастут на 4,5%. Работникам сфер здравоохранения, соцобеспечения, образования и культуры поднимут зарплату на 9,8%.
1 января 2024 года зарплаты поднимут:
- сотрудникам силовых структур;
- педагогам;
- работникам соцучреждений;
- работникам МЧС и силовых структур;
- военнослужащим;
- сотрудникам соцслужб;
- сотрудникам Роспотребнадзора;
- сотрудникам Росстандарта;
- работникам культуры;
- медицинским работникам;
- работникам сельских и лесных хозяйств.
Чиновники остались без прибавки
В 2024 году без индексации остались чиновники — соответствующий закон одобрила Госдума в третьем чтении.
До 1 января 2025 года приостановлена индексация зарплат:
- судей;
- гражданских служащих;
- депутатов Госдумы;
- фонда оплаты труда помощников сенаторов.
Это не первый случай, когда власти отказываются от индексации зарплат госслужащим — аналогичное решение принимали в 2021 году, а также в 2014–2016 годах из-за низких цен на нефть.
Если я не бюджетник
Если вы работаете не в бюджетных организациях, вам всё равно полагается прибавка к зарплате — все работодатели обязаны ежегодно индексировать зарплаты своим сотрудникам. По закону это обязаны делать все организации: работодатель самостоятельно должен оценить уровень инфляции и то, как вырос минимальный размер оплаты труда.
В законе не указано, когда и как именно работодатель должен индексировать зарплату — главное, чтобы прибавка просто была. Все детали, в том числе сроки и размеры индексации, работодатель устанавливает во внутренних документах и договорах.
Но оставить вас совсем без индексации работодатель не имеет права — иначе сотрудник может обратиться в Роструд или даже подать в суд. Такой случай был в Тюменской области — мужчина отсудил у бывшего работодателя 4,5 млн рублей за пропущенные индексации.