На линейку с ребенком: кто и как может взять выходной 1 Сентября

Если работодатель получил заявление и приложенные документы, то он обязан отпустить работника на дополнительный оплачиваемый выходной. Исключение — если работник прямо сейчас находится в отпуске или если положенные выходные уже использовал другой родитель.



Вы родители-доноры

Для родителей-доноров, мечтающих увидеть своего ребенка на Дне знаний, есть довольно нетривиальный способ получить законный выходной и потратить его на линейку в школе. Дело в том, что донорам по закону полагается оплачиваемый выходной в день сдачи крови, а также еще один выходной — после. Но не обязательно бежать сдавать кровь за день до 1 Сентября: если донор вышел на работу после посещения пункта переливания или сдал кровь в свой выходной или отпуск, то он имеет право на отгул в любое время.

