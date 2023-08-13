«Нужен отдельный "мужской" тариф»: таксистка рассказала, что ее бесит в пассажирах

Оскорбления пассажирами



Самое раздражающее для человека, который работает в такси, это, конечно же, некоторые пассажиры. Есть много историй, которые можно вспомнить, но особенно запомнилась одна из них.

Примерно в час ночи мне поступил вызов в старые двухэтажные бараки. К машине вышли две девушки с ребенком. Я сама как мать была в шоке от увиденного — ребенок был одет в большую мужскую кофту и длинные носки. Ну разные люди бывают, что поделать. Заказ был туда и обратно, то есть забрать из точки, доехать до остановки и увезти обратно. Мы приехали к какому-то дому. Девушки тут же начали возмущаться, что это совсем не тот адрес, которые они указывали. Оказалось, что они собирались в круглосуточный магазин, который находится за три километра от указанной точки. Я попросила пассажирок поменять точку, но те наотрез отказались. Еще бы — стоимость поездки увеличилась бы сразу вдвое.



Я им спокойно предложила отменить заказ и дождаться новую машину вместе. Вместо этого на меня полетели маты, какой я отвратительный водитель, как я до сих пор езжу и кто же посмел меня посадить за руль. Это меня сильно взбесило — как можно в своей невнимательности обвинять водителя, который строго едет по навигатору и точно приедет в ту точку, которая указана?

