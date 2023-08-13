freedom
СЕЙЧАС +11°С
Пробки 2/10
usd 98.21
eur 107.97
Тема дняВ Новосибирск придет жара в конце следующей недели
Все новости
Все новости
Что меня беситИнтервью

«Нужен отдельный "мужской" тариф»: таксистка рассказала, что ее бесит в пассажирах

Она поделилась главной болью в своей работе

773

Многие пользуются услугами такси, не подозревая, что они могут бесить водителей

Поделиться

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Героиня материала наших коллег из NGS24.RU — молодая мама из Красноярска, которая работает в такси. Она устроилась на эту работу, чтобы обеспечить себя и детей. Далее — ее рассказ от первого лица.

Странный заказ

Неделю назад у меня был длинный заказ. Такое вообще редкость, но мало ли что случается в два часа ночи. В машину сели две девушки и молодой человек. Подъезжая к месту, я поняла, что точка находится где-то в гаражах. Тогда у меня закрались подозрения, что здесь что-то нечисто.

Они вышли из машины и ушли за гараж. Спустя минут десять платного ожидания, я на свой страх вышла из машины и позвала ребят. Молчание. Тут меня окатили и страх, и бешенство — заехать в темные переулки гаражей и, не предупредив водителя, уйти на такое долгое время — звучит как фильм ужасов. Вскоре молодой человек вышел из-за угла нервным, отменил обратную поездку, дал тысячу рублей и злой пошел в тот же переулок. Что они там делали — остается только догадываться. В такие увлекательные путешествия по гаражам мне больше не хочется.

Бесконечный багажник

Как-то я решила работать на тарифе «Детский» — детишек я люблю, и какого-либо дискомфорта я с ними не испытываю. Даже наоборот, иногда весело ехать и включать их любимые песни. Казалось бы, что может этому помешать? Но один случай все-таки произошел.

Подъехав к подъезду, я увидела девушку с месячным ребенком на руках и пару мужчин. Рядом с ними стояли огромные пакеты игрушек, детских вещей и большая игровая палатка в разложенном состоянии. Я сразу предупредила, что такое количество вещей не повезу — они все не влезут в машину, и нужно вызывать либо два автомобиля, либо грузовое такси. В ответ один из мужчин начал кричать на меня: «Открывай багажник, сейчас всё запихаем, нормально доедете». Меня жутко это взбесило. Дальше я уже начинала говорить более настойчиво об этом и просила отменить заказ. В итоге сделала это сама и поддержка встала на мою сторону.

Если у работника такси с документами всё в порядке, то инспекторы ДПС его не смущают

Если у работника такси с документами всё в порядке, то инспекторы ДПС его не смущают

Поделиться

Очень многие пассажиры спрашивали, как обстоят дела с инспекторами ГИБДД. За всё время работы мне ни разу по их просьбе не приходилось открывать багажник, сотрудники просили документы, лицензию на перевозку пассажиров, ну и иногда обнюхивали салон — проверяли, не пахнет ли перегаром. Чаще всего останавливают в темное время суток и когда проводятся рейды в выходные.

Оскорбления пассажирами


Самое раздражающее для человека, который работает в такси, это, конечно же, некоторые пассажиры. Есть много историй, которые можно вспомнить, но особенно запомнилась одна из них.

Примерно в час ночи мне поступил вызов в старые двухэтажные бараки. К машине вышли две девушки с ребенком. Я сама как мать была в шоке от увиденного — ребенок был одет в большую мужскую кофту и длинные носки. Ну разные люди бывают, что поделать. Заказ был туда и обратно, то есть забрать из точки, доехать до остановки и увезти обратно. Мы приехали к какому-то дому. Девушки тут же начали возмущаться, что это совсем не тот адрес, которые они указывали. Оказалось, что они собирались в круглосуточный магазин, который находится за три километра от указанной точки. Я попросила пассажирок поменять точку, но те наотрез отказались. Еще бы — стоимость поездки увеличилась бы сразу вдвое.

Я им спокойно предложила отменить заказ и дождаться новую машину вместе. Вместо этого на меня полетели маты, какой я отвратительный водитель, как я до сих пор езжу и кто же посмел меня посадить за руль. Это меня сильно взбесило — как можно в своей невнимательности обвинять водителя, который строго едет по навигатору и точно приедет в ту точку, которая указана?

Поддержка поддерживает


В таких случаях мы оспариваем оценку водителя, данную пассажиром с помощью поддержки. Несмотря на недовольство многих водителей, меня поддержка никогда не бесила — всегда все спорные вопросы с пассажирами решались. Было много ситуаций, когда в салон садились пьяные — я их отказываюсь везти, если они элементарно не могут нащупать ручку. Для таких пассажиров нужен отдельный «мужской» тариф.

Не все пассажиры готовы оставлять таксистам чаевые

Не все пассажиры готовы оставлять таксистам чаевые

Поделиться

Мелочные пассажиры


Еще меня очень сильно бесят мелочные люди. Большинство пассажиров ездят сейчас с оплатой по карте: так намного удобнее и терять время не приходится. Но есть те, кто ездит с наличкой. Однажды парень просил меня перевести рубль ему на карту, так как у меня не было сдачи. Не десять, не двадцать, не тридцать. Один рубль. На карту. Масштаб абсурдности представить сложно.

Недавно сотрудник ломбарда рассказал о своих странных клиентах. Своей болью поделилась и женщина-бухгалтер. Своей болью поделился и работник.

По теме

СотрудникРаботаТаксиИзнанкаПрофессияЧто меня бесит
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter