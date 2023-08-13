«Нужен отдельный "мужской" тариф»: таксистка рассказала, что ее бесит в пассажирах

Мы продолжаем проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Героиня материала наших коллег из NGS24.RU — молодая мама из Красноярска, которая работает в такси. Она устроилась на эту работу, чтобы обеспечить себя и детей. Далее — ее рассказ от первого лица.
Странный заказ
Неделю назад у меня был длинный заказ. Такое вообще редкость, но мало ли что случается в два часа ночи. В машину сели две девушки и молодой человек. Подъезжая к месту, я поняла, что точка находится где-то в гаражах. Тогда у меня закрались подозрения, что здесь что-то нечисто.
Они вышли из машины и ушли за гараж. Спустя минут десять платного ожидания, я на свой страх вышла из машины и позвала ребят. Молчание. Тут меня окатили и страх, и бешенство — заехать в темные переулки гаражей и, не предупредив водителя, уйти на такое долгое время — звучит как фильм ужасов. Вскоре молодой человек вышел из-за угла нервным, отменил обратную поездку, дал тысячу рублей и злой пошел в тот же переулок. Что они там делали — остается только догадываться. В такие увлекательные путешествия по гаражам мне больше не хочется.
Бесконечный багажник
Как-то я решила работать на тарифе «Детский» — детишек я люблю, и какого-либо дискомфорта я с ними не испытываю. Даже наоборот, иногда весело ехать и включать их любимые песни. Казалось бы, что может этому помешать? Но один случай все-таки произошел.
Подъехав к подъезду, я увидела девушку с месячным ребенком на руках и пару мужчин. Рядом с ними стояли огромные пакеты игрушек, детских вещей и большая игровая палатка в разложенном состоянии. Я сразу предупредила, что такое количество вещей не повезу — они все не влезут в машину, и нужно вызывать либо два автомобиля, либо грузовое такси. В ответ один из мужчин начал кричать на меня: «Открывай багажник, сейчас всё запихаем, нормально доедете». Меня жутко это взбесило. Дальше я уже начинала говорить более настойчиво об этом и просила отменить заказ. В итоге сделала это сама и поддержка встала на мою сторону.
Очень многие пассажиры спрашивали, как обстоят дела с инспекторами ГИБДД. За всё время работы мне ни разу по их просьбе не приходилось открывать багажник, сотрудники просили документы, лицензию на перевозку пассажиров, ну и иногда обнюхивали салон — проверяли, не пахнет ли перегаром. Чаще всего останавливают в темное время суток и когда проводятся рейды в выходные.
Оскорбления пассажирами
Самое раздражающее для человека, который работает в такси, это, конечно же, некоторые пассажиры. Есть много историй, которые можно вспомнить, но особенно запомнилась одна из них.
Примерно в час ночи мне поступил вызов в старые двухэтажные бараки. К машине вышли две девушки с ребенком. Я сама как мать была в шоке от увиденного — ребенок был одет в большую мужскую кофту и длинные носки. Ну разные люди бывают, что поделать. Заказ был туда и обратно, то есть забрать из точки, доехать до остановки и увезти обратно. Мы приехали к какому-то дому. Девушки тут же начали возмущаться, что это совсем не тот адрес, которые они указывали. Оказалось, что они собирались в круглосуточный магазин, который находится за три километра от указанной точки. Я попросила пассажирок поменять точку, но те наотрез отказались. Еще бы — стоимость поездки увеличилась бы сразу вдвое.
Я им спокойно предложила отменить заказ и дождаться новую машину вместе. Вместо этого на меня полетели маты, какой я отвратительный водитель, как я до сих пор езжу и кто же посмел меня посадить за руль. Это меня сильно взбесило — как можно в своей невнимательности обвинять водителя, который строго едет по навигатору и точно приедет в ту точку, которая указана?
Поддержка поддерживает
В таких случаях мы оспариваем оценку водителя, данную пассажиром с помощью поддержки. Несмотря на недовольство многих водителей, меня поддержка никогда не бесила — всегда все спорные вопросы с пассажирами решались. Было много ситуаций, когда в салон садились пьяные — я их отказываюсь везти, если они элементарно не могут нащупать ручку. Для таких пассажиров нужен отдельный «мужской» тариф.
Мелочные пассажиры
Еще меня очень сильно бесят мелочные люди. Большинство пассажиров ездят сейчас с оплатой по карте: так намного удобнее и терять время не приходится. Но есть те, кто ездит с наличкой. Однажды парень просил меня перевести рубль ему на карту, так как у меня не было сдачи. Не десять, не двадцать, не тридцать. Один рубль. На карту. Масштаб абсурдности представить сложно.
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