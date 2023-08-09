«Это не проституция — сексом никто не занимается»: 20-летняя актриса — о работе и зарплате в мужском спа-салоне

«Часто мужчины не понимали, что их обманывают»

— Моя подруга нашла вакансию хостес и позвала меня с собой. Напрямую там никто нам не говорил, чем они занимаются, — «массажный салон», и всё. Я в этот же день согласилась выйти на смену на стажировку с восьми вечера до восьми утра. Потом начала сливаться: «Не хочу, мне не понравилось, я не приду». Они начали использовать манипулятивные штуки, через давление на меня: «Я за тобой приеду», «Всё будет хорошо». В итоге я туда приехала. Так меня и устроили, — рассказала Настя.



Подруга Анастасии отработала одну смену и сбежала. Настя же подписала договор (второй экземпляр ей на руки не выдали) и стала «мастером». В ее задачи входил «массаж» с имитацией полового акта.

