«Это не проституция — сексом никто не занимается»: 20-летняя актриса — о работе и зарплате в мужском спа-салоне

Насте 20 лет. Она актриса из небольшого города, приехала в Челябинск в поисках новой жизни и из-за нужды в деньгах устроилась на работу в мужской спа-салон. Никакого интима — только имитация. А через месяц решила уйти, но закончилось всё скандалом. По словам девушки, хозяйка заведения не выплатила ей часть обещанных денег. Она рассказала нашим челябинским коллегам из 74.RU, чем занималась на своем рабочем месте и сколько зарабатывала. В спа-салоне никакой вины за собой не чувствуют. В полиции начали проверку.
«Часто мужчины не понимали, что их обманывают»
— Моя подруга нашла вакансию хостес и позвала меня с собой. Напрямую там никто нам не говорил, чем они занимаются, — «массажный салон», и всё. Я в этот же день согласилась выйти на смену на стажировку с восьми вечера до восьми утра. Потом начала сливаться: «Не хочу, мне не понравилось, я не приду». Они начали использовать манипулятивные штуки, через давление на меня: «Я за тобой приеду», «Всё будет хорошо». В итоге я туда приехала. Так меня и устроили, — рассказала Настя.
Подруга Анастасии отработала одну смену и сбежала. Настя же подписала договор (второй экземпляр ей на руки не выдали) и стала «мастером». В ее задачи входил «массаж» с имитацией полового акта.
— Приезжает мужчина, ты выходишь на показ, менеджер рассказывает, какие есть программы, напрямую не говорит ни о каком интиме, только косвенно. Мужчина выбирает девочку, которая ему нравится. И ты идешь с ним в комнату. Клиент раздевается, идет в душ. Нам запрещали говорить «клиент», только «гость», в комнатах не было камер, но, как мне сказали, есть прослушка, — уточняет Настя. — Он выходит из душа, ложится на кровать, и ты его удовлетворяешь руками. Вот так. Были программы с имитацией классического секса. Мужчине никто напрямую не говорит, что вы не будете заниматься сексом, говорят «классика». В этом случае садишься на мужчину, рукой прижимаешь половой орган к ноге и трешься вверх-вниз. Это не проституция — сексом никто не занимается.
Базовая программа — массаж полового органа — 1500 рублей за 30 минут, за 40 минут — 2000 рублей. За 3000 рублей девушка имитировала «классический» секс, за 5000 — остальные виды секса. «Всё включено» стоило 8000 рублей.
— Гости приходят разные: от 19-летних парней до взрослых мужчин. Не раз ко мне приходили парни, которые говорили, что хотят расстаться со своей девушкой, поэтому пришли изменять, — смеется Настя. — Количество клиентов зависит от смены. Один раз у девушки стерлась шея при имитации орального секса. Они же используют только обычное жидкое мыло. У нее было раздражение, красные пятна. У меня такое же раздражение было на ноге.
Многие мужчины даже не понимали, что секса не будет. Когда же до них это доходило, начинали злиться.
— Часто было такое, что мужчины не понимали, что их обманывают. Они реагировали по-разному. Некоторые начали активно возбуждаться, злиться, всё доходило до того, что вызывали охрану, — буднично делится девушка. — Когда я еще ничего не понимала, не знала, что делать, на меня психологически давила управляющая: «Ты плохой мастер». Меня толком никто ничему не учил: «Берешь и делаешь так. Иди». Это был мой первый день, и меня тогда выбрал мужчина, и девочка, которая должна была быть со мной, сказала: «Он тебя выбрал, делай, что хочешь».
Когда девушка только устраивалась на работу, то сотрудница ей рассказала, что зарабатывает по 100 тысяч рублей в неделю.
— Оплата зависела от количества клиентов. Если ты работаешь мастером, у тебя меньше шести смен в неделю, то получаешь 35% от выручки с клиента. Если больше шести смен в неделю — 40% с одного человека. Менеджеру платили 10%, — рассказала Настя.
В «хорошую смену» девушки принимают до 15 мужчин. Иногда сотрудницы спа-салона выезжают к клиентам. Там они на свое усмотрение могли не ограничиваться имитацией.
— Было как-то, что трое знакомых хозяйки платили ей миллион рублей, и поэтому мы втроем должны были поехать на выезд. Из них я получила 100 тысяч рублей, — уточнила Настя.
В салоне платили не только клиенты, но и сами работницы. В договоре был прописан «депозит»: 15 тысяч рублей для мастера и семь — для менеджера.
— Заработала ты пять тысяч рублей — две с половиной уходят в депозит. Как мне объяснили, это гарантия того, что ты не уйдешь, что твое место никому не отдадут. Если работаешь меньше трех месяцев, то после увольнения тебе ничего не возвращают, — пояснила наша собеседница.
«Управляющая дает задачу подпаивать»
Мужчин следовало «разводить» — напаивать и уговаривать взять еще программу. Некоторые начинали с базовой, а потом звонили знакомым, даже мамам, занимали денег для продолжения.
— Управляющая дает каждой девушке задачу подпаивать и разговаривать с гостем — вытягивать из него денег по максимуму. В предпоследний день, когда я работала, пришел мужчина и из него вытянули около 200 тысяч рублей, — вспоминает девушка.
Долго «мастером» она работать не смогла — неприятно. Тогда управляющая уговорила ее остаться менеджером.
— На определенном сайте есть анкеты легкодоступных женщин, там у нас было около 15 анкет. Анкеты проплачены, и нужно каждые 15 минут поднимать последнюю на первое место (заведение оплачивало эти действия). На нее тут же приходят звонки. Как это было: на каждом телефоне есть бумажечка с именем, что за девушка, сколько лет, какой цвет волос и стоимость ее услуг, — уточняет Настя. — Звонили много. Говоришь, что свободна, обещаешь мужчине всё, что он захочет. Когда он напрямую спрашивает, салон ли это (нам запрещали говорить, что салон), говоришь, что принимаешь индивидуально у себя, снимаешь с подругой помещение, потому что в доме соседи жалуются. Говорили что-то придумывать.
Клиентов нужно было «доводить» до салона. Многие, когда понимали, что попали не к «индивидуалке», уходили, потому что знали, что никакого интима не будет. Однако у сотрудников были подозрения, что одна девушка все-таки оказывает неподобающие услуги.
Работала Настя в основном ночами — с 20:00 до 12:00 следующего дня.
«Смотри, чтобы тебя в тазике не увезли»
И все-таки Настя решила, что нужно уходить, но управляющая будто и не слышала ее. Как-то девушке поставили ночную и дневную смену — она не спала более полутора суток, а заплатили ей 2000 рублей.
— Почему так мало? Говорят: «Ты на испытательном сроке». Но мне говорили, что испытательный срок две недели. Я тогда стала требовать, чтобы мне заплатили — на тот момент мне уже должны были около 30 тысяч рублей, — говорит девушка. — Короче, когда я об этом сказала, управляющая начала на меня кричать с матами, продолжила давить, говорить, какая я плохая. И я, понимая, что сейчас у меня случится истерика, ушла. Я хотела хорошо, мирно уйти, потому что они не могли толком работать, я решила остаться, помочь людям в сложной ситуации, не уходить. Многие сливаются после первой платы, не приходят на смены. А я решила помочь, доработать.
Настя обратилась в полицию, сообщила, что ей не заплатили за проделанную работу. А после встретила сотрудников охраны салона.
— Они сказали: «Смотри, чтобы тебя саму куда-нибудь в тазике не увезли, потому что она женщина такая, со связями и знакомыми. Если из-за тебя закроется ее салон, то он откроется в этот же день, но тебя могут заставить брать кредит или что-нибудь сломают», — процитировала Настя охранников. — Напрямую ей никто не угрожал.
Некоторые сотрудницы в салоне практически живут, выходят оттуда лишь за продуктами. Одна работает уже три года и при конфликте Насти и владелицы встала на сторону последней.
— Если ты владелице ничего такого не говоришь, то она с тобой мила и дружелюбна. А когда я сказала, что хочу уйти, потому что мне неприятно общаться, раздеваться, мне неприятно, что меня трогают, неприятно этим заниматься. Они с управляющей начали смеяться: «Серьезно? Ты просто неправильно это воспринимаешь!» Пытались меня переубедить: «Это нормально». Потом давили: «Ты же красивая, у тебя красивая фигура, с тобой часто хотят провести время. Оставайся, всё хорошо». Было всяческое давление, которое доходило до того, что на тебя начинают кричать. Закончилось тем, что меня просто вытолкали, — рассказывает девушка.
«Никто никого не бьет, зарплата выплачивается»
Мы обратились за комментарием к владелице салонов Анастасии. Она подтвердила, что является их собственницей, но после того, как услышала о заявлении в полицию из-за невыплаченной зарплаты, заявила:
— Я этот салон не держу давным-давно. Я не владею им два года. Больше у меня нет салонов. Всё? Ага, — ответила она.
Тогда мы позвонили управляющей спа-салонами. Женщина заметила, что и она, и директор — матери, и относятся к работающим у них девочкам, как к своим детям.
— Просто иногда приходят не совсем порядочные девочки. Вот и всё. Никто никого не бьет, зарплата всегда всем выплачивается. Я четвертый год работаю, и естественно, я бы не работала, правильно? — ударилась в рассуждения управляющая. — Девочки, которые «старенькие», работают, всем всё выплачивается. Есть девочка, которая не работает, уехала в другой город — ей депозит вернули. Депозит есть во всех салонах — как отработка.
В полиции подтвердили, что Анастасия написала заявление о конфликте с работодателем.
— Сотрудниками полиции выясняются обстоятельства и причины конфликта, проверяется деятельность указанного заведения. В случае выявления правонарушений будут приняты соответствующие меры реагирования, — ответили на запрос 74.RU в ГУ МВД Челябинской области.