«На одну ставку есть нечего, а на две — некогда». Учитель рассказал, почему уволился из школы

— Конфликты возникали, но критичного ничего не было, в особенности из-за успеваемости. Чаще споры возникали по поводу поведения и межличностного взаимодействия: дети не видят рамок и не понимают, что где можно, а что нельзя, как и с кем разговаривать можно, а с кем — нельзя. Что касается оценок, учитель поставит скорее 3 ученику, нежели 2, потому что из-за двойки сразу столько работы прибавляется, что мама не горюй. И это всё с доброй руки законов и администрации. Целая процедура — чтобы не аттестовать, — уточняет педагог.



По его мнению, школа «превратилась в исполнителя прихотей инстанций различного уровня»: департамента образования, полиции, миграционной службы, МЧС, прокуратуры и Росгвардии. — Каждый приходит в школу со своим запросом, и каждому школа должна угодить, — говорит он.

— Они спускают всё директору, а директор, в свою очередь, — коллективу. И потом спрашивает, кто отчитался, а кто — нет. Из-за всего этого у учителя не остается времени не то что на себя, элементарно поспать и приготовиться к урокам на следующий день. О личной жизни в принципе молчу. 75% коллектива — незамужние, а еще есть и бездетные женщины, — делится Александр.