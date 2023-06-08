Мы только напомнить: как отдыхаем и работаем в праздничную неделю

Последние длинные праздники были в мае, теперь рассчитывать на долгий отдых можно будет только в отпуске или уже ждать новогодних каникул. Небольшая передышка ждет уже на днях — 12 июня отмечаем День России, который в этом году пришелся на понедельник, а значит, отдыхать будем три дня подряд — с 10 по 12 июня. Следующая рабочая неделя, соответственно, будет четырехдневной.

