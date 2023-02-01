Россиянам напомнили о внеплановых выходных в феврале: как будем отдыхать

После затяжных январских праздников следующий длительный отдых ждет россиян уже в конце февраля. И он получился таким длинным как раз благодаря новогодним каникулам: выходные с 1 и 8 января, которые пришлись на воскресенья, перенесли на 24 февраля и 8 мая соответственно. Благодаря этому в феврале мы будем отдыхать сразу четыре дня — с 23-го по 26-е.
— В феврале наша страна отмечает День защитника Отечества, 23 февраля, который выпадает на четверг и будет выходным днем. Перенос выходного дня с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля позволит гражданам при пятидневной рабочей неделе отдыхать с 23 по 26 февраля, — говорится в сообщении Роструда.
В ведомстве отметили, что рабочий день 22 февраля сократят на час, так как он является предпраздничным. Также в Роструде сообщили, что для тех, у кого шестидневка, суббота (25 февраля) будет рабочим днем.
Хотя предпраздничный день 22 февраля по Трудовому кодексу и считается сокращенным (он короче остальных на один час), всех подряд компаний это правило не касается. К примеру, оно не распространяется на непрерывно действующие организации, медицинские учреждения, СМИ, общественный транспорт и другие предприятия со своей спецификой.