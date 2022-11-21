В Госдуме снова хотят сделать 31 декабря официальным выходным. Почему этого не делали раньше?

— Правительство всегда аргументирует свою позицию наличием права переноса для оптимизации. Но, как мы видим, ни в прошлом году, ни в этом они этим правом не воспользовались, — говорит Ярослав Нилов. — Абсолютное большинство граждан считает, что правильно сделать 31 декабря выходным днем. Дошла дискуссия до президента, глава государства дал в целом позитивный посыл, и мы были убеждены, что на этот раз правительство, воспользовавшись своим правом, перенос обеспечит. Но это будет сделано только в следующем году. Такое решение правительство уже приняло. Мы два года раскачиваемся, чтобы принять абсолютно разумное решение.