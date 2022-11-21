В Госдуме снова хотят сделать 31 декабря официальным выходным. Почему этого не делали раньше?

В Госдуме вновь подняли вопрос о рассмотрении законопроекта, которым предполагается установить выходной день 31 декабря. При этом взамен 8 января предлагается сделать рабочим днем. О том, что этот законопроект может быть рассмотрен в скором времени, РИА Новости заявила член комитета Госдумы по соцполитике Светлана Бессараб. Примечательно, что сам законопроект внесли еще в 2020 году депутаты от фракции ЛДПР.
Одно из главных объяснений того, почему 31 декабря до сих пор не сделали официальным выходным днем, — нагрузка на экономику. Председатель Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, говорил, что верным выходом из ситуации могла бы стать простая замена одного из существующих выходных дней, закрепленных в Трудовом кодексе, на 31 декабря.
— Правительство всегда аргументирует свою позицию наличием права переноса для оптимизации. Но, как мы видим, ни в прошлом году, ни в этом они этим правом не воспользовались, — говорит Ярослав Нилов. — Абсолютное большинство граждан считает, что правильно сделать 31 декабря выходным днем. Дошла дискуссия до президента, глава государства дал в целом позитивный посыл, и мы были убеждены, что на этот раз правительство, воспользовавшись своим правом, перенос обеспечит. Но это будет сделано только в следующем году. Такое решение правительство уже приняло. Мы два года раскачиваемся, чтобы принять абсолютно разумное решение.
Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова также предлагала сделать этот день выходным на постоянной основе. Ее доводы логичны и понятны: де-факто 31 декабря для всех уже нерабочий день.
— Если люди находятся в организации, то начинают уже праздновать. Большинство хозяек уже стараются подготовить праздничный стол, — отметила Татьяна Москалькова. — А те предприятия, которые работают с непрерывным циклом, будут работать по своему графику. Медицинские учреждения, правоохранительные органы, непрерывные производства — для них всегда были исключения. Всем было бы удобно 31 декабря быть дома и готовиться к празднику.
Стоит отметить, что в этом году 31 декабря приходится на субботу, а значит, является выходным днем без дополнительных назначений. Мы подробно рассказывали о том, почему власти не делают последний день года официальным выходным и как можно освободить себе для праздника 31 декабря.