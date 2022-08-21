«Скатилась». Как учитель стала мастером маникюра и что отвечает тем, кто ее жалеет

Екатерина сменила профессию учителя начальных классов на мастера маникюра и не жалеет об этом. Одна из причин — зарплата. По словам нашей героини, в салоне она зарабатывает на 10–15 тысяч больше, чем в школе, а времени при этом тратит куда меньше. Но что это в конкретных цифрах?

Мы обратились к hh.ru, и нам стало понятнее, почему педагоги порой уходят из школ.