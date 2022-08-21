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«Скатилась». Как учитель стала мастером маникюра и что отвечает тем, кто ее жалеет

В салоне она получает больше, а времени тратит меньше

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Екатерина сменила профессию учителя начальных классов на мастера маникюра и не жалеет об этом. Одна из причин — зарплата. По словам нашей героини, в салоне она зарабатывает на 10–15 тысяч больше, чем в школе, а времени при этом тратит куда меньше. Но что это в конкретных цифрах?

Мы обратились к hh.ru, и нам стало понятнее, почему педагоги порой уходят из школ.

По информации сервиса, например, в Екатеринбурге, где живет Екатерина, учителям начальных классов предлагают от 50 до 54 тысяч рублей в частном развивающем центре и от 25 до 40 тысяч — в обычной муниципальной школе.

Мастеров маникюра ждут на 52 тысячи рублей. В самом прибыльном месте обещают до 150 тысяч; чаще, впрочем, эта сумма не поднимается выше 80 тысяч.

— В школе зарплата быстро упирается в свой предел, а как мастер ты можешь взять больше смен — и получить хоть сотню тысяч в месяц. Потолка нет. Это важно, — говорит о своей зарплате Екатерина.

Недавно мы рассказывали историю другого мастера маникюра — Марьям Шоевой. Она мечтала об этой профессии, преодолела трудности и неодобрение родных, а теперь прилично зарабатывает и красит «звездные» ногти.

Прочитайте также анонимную колонку учительницы о негласных обязанностях и невыносимой нагрузке и историю педагога, которая уволилась из-за сборов на ремонт. Свое мнение о недостатках образовательной системы есть и у школьников. Талантливый стобалльник уверен, что учителя — «заложники ситуации».

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