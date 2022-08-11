«Ты нас не бросай»: почему сельский фельдшер с зарплатой 18 тысяч не хочет переезжать из деревни в город

Вообще Екатерина мечтала получить образование педиатра — больше всего ей бы хотелось обследовать детей, но для поступления в вуз на бюджетное место не хватило баллов. Учиться платно у девушки из простой деревенской семьи возможности не было — отец на пенсии, мать работает кастеляншей в ЦРБ. Так и поступила в медицинский колледж. После его окончания устроилась в Северо-Любинский ФАП по государственной программе «Земский фельдшер». По ее условиям медикам со средним специальным образованием, переехавшим в село, выплачивают единовременно 500 тысяч рублей. За это необходимо отработать пять лет. По сути, уже через год Екатерина могла бы переехать в город за новыми перспективами и возможностями, но девушке комфортно в поселке. Она любит размеренную жизнь без суеты. Да и то, что привыкла жить в деревне, не скрывает.

— Люди тут открытые, добрые, всегда помогут. Я особо в город не тянусь, там всё в режиме быстром — не для меня пока. Я привыкла здесь. Может, со временем. Пока еще хочется посидеть — страшновато в Омск ехать. Опыта надо, уверенности. Да и жалко будет расставаться с бабулями. Я к ним уже привыкла. Они позвонят — я приду. Говорят: «Ты нас не бросай». Не хотят, чтобы я уезжала. Называют меня доброй и ласковой. Другие фельдшера ушли-пришли. А я сяду, поболтаю, успокою их, — смущается медик и опускает глаза, словно оправдывается за свое желание жить в деревне.