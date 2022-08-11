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Истории

«Ты нас не бросай»: почему сельский фельдшер с зарплатой 18 тысяч не хочет переезжать из деревни в город

26-летняя Екатерина Важенина работает в деревенском ФАПе по программе «Земский фельдшер»

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Поселок находится в часе езды от города

Поселок находится в часе езды от города

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Поселок Северо-Любинский находится относительно недалеко от Омска — всего в 60 километрах. Но бурлящей жизни здесь, как в городе, ждать не стоит. По дороге к фельдшерско-акушерскому пункту нам трижды встретились упитанные деловые кошки разных окрасов, старый лохматый пес и, словно молния, несущаяся куда-то девочка-подросток. Если бы не время, подходившее к обеду, можно было предположить, что заядлая отличница опаздывает на первый урок. У новенького здания ФАПа нас встретила милая женщина с чистящим средством и тряпкой в руках.

— А Екатерина Николаевна только что ушла на вызов. Так вот же она, побежала. Мимо нее проехали, — указывает пенсионерка на исчезающий силуэт девушки, которую мы приняли за школьницу.

Фельдшер возвращается с вызова

Фельдшер возвращается с вызова

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26-летняя фельдшер оказалась миниатюрной: ростом примерно метр пятьдесят, худенькая. Через полчаса вернулась — мерила давление бабе Ларисе, выдавала валидол — за неделю раз четвертый. Сергей Владимирович, мужчина лет 50, припарковавший велосипед у забора, покорно ждал возвращения медика.

— Где это вы ходите, Екатерина, так долго?

— Да на вызове была. Где ж еще?

— А мне ширнуться надо, — смеется местный житель, поправляя шляпу.

— Вы уже как наркоман, без дозы не можете, — хохочет фельдшер.

В ФАПе девушка работает 4 года

В ФАПе девушка работает 4 года

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Пациент предупреждает сразу — дело интимного характера, и просит подождать журналистов за дверью. По громкому «ой», доносящемуся из процедурного кабинета, становится ясно — фельдшер делает укол. Как выяснится позже, Сергей Владимирович ходит сюда на протяжении недели за внутримышечной дозой от остеохондроза.

— Какой-то сегодня он болючий. А давайте я начну кричать, как будто мне сильно больно? Представляете, что они там подумают? Что вы тут со мной что-то страшное делаете! Для них сенсация будет, — шутит пациент за стеной.

Через щель в приоткрытой двери даю о себе знать, честно признаюсь, что всё слышу. Сергей Владимирович выходит, застегивая ремень, и снова ребячится: «Ах вы, журналюги, не подсмотрите, так подслушаете. Про Кэт плохого не пишите, она у нас хорошая». Ловким движением руки надевает на голову шляпу и исчезает в проходе.

До встречи на следующей процедуре

До встречи на следующей процедуре

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— У меня много пациентов с остеохондрозом. Все внаклонку работают в огороде, тяжелое таскают, спины срывают, — знакомит с основными проблемами жителей Кэт, она же Катюша, чаще Николавна. Так обращаются местные к фельдшеру Екатерине Важениной. Она работает здесь 4 года. За это время стала для них как родная и на вольные обращения не обижается. Даже наоборот. Тем более что и сама родом из районного центра Омской области — Любино, в 7 километрах от поселка, где работает. Нравится ей, когда всё по-простому.

— Такое общение даже сближает. Но сама к ним по имени-отчеству обращаюсь. Всё население меня знает, а я выучила, где они живут. Бабулечки вызовут меня, давление им померю, посижу их послушаю. Софья Григорьевна, например, такая хорошая. А рядом с ней бабушка живет, Алефтина Ефимовна, тоже доброжелательная. Всегда чай предложат, пирожки. Я отказываюсь, а когда они напирают — приходится брать, ведь от всего сердца дают. Бывает и такое, что просто вызовут, а с давлением всё нормально. Они одинокие. Могут на внука пожаловаться, на погоду или еще что-нибудь.

Подопечных у Екатерины почти 1,5 тысячи — столько человек живет в поселке

Подопечных у Екатерины почти 1,5 тысячи — столько человек живет в поселке

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— А необычные истории на вашей практике были? — интересуюсь у Екатерины, поддерживая мысль про «журналюг, жадных до сенсаций». Может, корова ударила копытом местного жителя или лошадь лягнула фермера, а лесник отрубил топором палец? Но страшных рассказов не дождалась. Фельдшер объяснила, что ее вызовы в основном связаны с инфарктами, инсультами, высоким давлением. Реже — с переломами. Да и в случае если у пациента серьезная травма, она оказывает первую помощь и направляет их в ЦРБ.

— Мало кто держит скотину — это же всё очень дорого. И сено закупать, и корма. Так в основном у всех курочки домашние, птички. Поэтому никаких историй подобных, — улыбается фельдшер. — Летом тихо. Мои пациенты по огородам да по дачам. Обычно самый пик — осень и зима. Простудные заболевания, например.

Девушка устроилась на работу по программе «Земский фельдшер»

Девушка устроилась на работу по программе «Земский фельдшер»

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Вообще Екатерина мечтала получить образование педиатра — больше всего ей бы хотелось обследовать детей, но для поступления в вуз на бюджетное место не хватило баллов. Учиться платно у девушки из простой деревенской семьи возможности не было — отец на пенсии, мать работает кастеляншей в ЦРБ. Так и поступила в медицинский колледж. После его окончания устроилась в Северо-Любинский ФАП по государственной программе «Земский фельдшер». По ее условиям медикам со средним специальным образованием, переехавшим в село, выплачивают единовременно 500 тысяч рублей. За это необходимо отработать пять лет. По сути, уже через год Екатерина могла бы переехать в город за новыми перспективами и возможностями, но девушке комфортно в поселке. Она любит размеренную жизнь без суеты. Да и то, что привыкла жить в деревне, не скрывает.

— Люди тут открытые, добрые, всегда помогут. Я особо в город не тянусь, там всё в режиме быстром — не для меня пока. Я привыкла здесь. Может, со временем. Пока еще хочется посидеть — страшновато в Омск ехать. Опыта надо, уверенности. Да и жалко будет расставаться с бабулями. Я к ним уже привыкла. Они позвонят — я приду. Говорят: «Ты нас не бросай». Не хотят, чтобы я уезжала. Называют меня доброй и ласковой. Другие фельдшера ушли-пришли. А я сяду, поболтаю, успокою их, — смущается медик и опускает глаза, словно оправдывается за свое желание жить в деревне.

От новенького здания ФАПа фельдшер в восторге

От новенького здания ФАПа фельдшер в восторге

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Не напугал ее и старый разваливающийся ФАП, в котором ей пришлось работать первое время. Правда, по счастливой случайности через четыре месяца построили новое здание — девушка не нарадуется.

— Вот компьютер к нам завезли два года назад. Весы новые для деток есть. А это процедурный кабинет, — проводит экскурсию по пункту медик. — Здесь электрические батареи везде. Все пациенты в восторге, конечно, какой у нас пункт хороший — чистенький, беленький. Тепло. Знают, что мы намерзлись в старом ФАПе: там хоть топи — не топи, стены промерзали. А сюда переехали — до сих пор привыкнуть не можем. В старом было очень холодно, всё обшарпано и разваливалось, полы пробитые.

В этом кабинете работает 21-летняя напарница Екатерины, которая тоже устроилась на работу по федеральной программе

В этом кабинете работает 21-летняя напарница Екатерины, которая тоже устроилась на работу по федеральной программе

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Через час после начала беседы скромная девушка призналась: небольшие проблемы все-таки есть. Например, заработная плата. За работу с 08:00 до 16:00 она получает всего 18 тысяч рублей. При этом часто приходится задерживаться — в том числе из-за бумажной волокиты. Говорит, что не всегда хватает на ту жизнь, которую бы хотелось молодой девушке. Тем более что Екатерина финансово старается помочь родителям, с которыми живет в Любино. Но фельдшер не жалуется. Говорит, что младшая сестра в следующем году планирует поступать в академию МВД на юриста. В случае если она не сможет пройти на бюджет, Екатерина не пожалеет на ее учебу «земские» 500 тысяч рублей, которые бережет. Изначально планировала купить жилье, но этой суммы катастрофически мало.

Частые отчеты, заполнение документов и карт отнимает много времени

Частые отчеты, заполнение документов и карт отнимает много времени

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— Я сестру звала в медицину, а она по справедливости у нас. В медицине, честно говоря, ее нет. Люди часто жалуются. У меня таких случаев, к счастью, не было. А в Любино — постоянно. Как чуть что, так в министерство. Мне порой даже жалко наших медицинских работников, потому что они не защищены. Всегда должны молчать, а пациенты всегда правы. Есть, конечно, понимающие, но есть и требовательные — им надо всё и сразу, хоть разбейся в лепешку.

Еще одна проблема, которая беспокоит фельдшера, — то, что ей часто приходится бегать по вызовам с одного края поселка на другой. Если летом это не так проблематично, то осенью или зимой добраться до нужного адреса бывает сложно.

На минутку взгрустнулось

На минутку взгрустнулось

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— Деревня хоть и небольшая, но всё равно это расстояние. Бывает, что два адреса подряд в разных концах. В теплое время еще нормально, а когда грязь или снег — тяжеловато, потому что удлиняется время вызова. Хотелось бы хоть какой-нибудь транспорт — любой, лишь бы удобнее было.

У фельдшера мечты простые: приобрести собственный дом, завести большую семью. Правда, смеется девушка, парней в деревне нет — они либо работают на вахтах, либо переехали в Омск. Из перспектив только дедушки-пациенты, которые рассуждают о том, что если бы были моложе, то непременно бы женились.

Эту татуировку медик набила пять месяцев назад — просто для красоты

Эту татуировку медик набила пять месяцев назад — просто для красоты

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— Только из-за этого можно в город переехать, а так в принципе нет, — с улыбкой заканчивает диалог Екатерина и провожает нас до дверей.

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