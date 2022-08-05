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Вся надежда на самозанятых? Зачем государство заваливает их льготами

И причем здесь спецоперация

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Эксперимент с самозанятыми начался в 2019 году, но кто б тогда знал, как он пригодится

Эксперимент с самозанятыми начался в 2019 году, но кто б тогда знал, как он пригодится

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Удивительное дело: зарубежные компании, которые одна за другой закрываются в России последние пять месяцев, «высвобождают от работы» тысячи человек, но Росстат то и дело отчитывается о том, что безработица в стране продолжает обновлять исторические минимумы. Вместе с тем в Минэкономразвития стали чаще говорить о том, как прибавляется число самозанятых, а депутаты, пока не ушли на каникулы, предложили столько идей поддержки фрилансеров, что невольно задумаешься: с чего такая щедрость?

Сколько самозанятых сейчас в России?


Самозанятость появилась в качестве эксперимента 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях и в Республике Татарстан. Что предлагали тем, кто соглашался перейти на белую сторону налогообложения? Всё просто: вы нам налоги — мы вам никакого уголовного преследования за уклонение от их уплаты и кое-какую поддержку. Фрилансеры на такую удочку клюнули, эксперимент распространили по всей стране, и по итогам 2021 года, по открытым данным Минэка, в России в качестве самозанятых зарегистрировались почти 3,9 миллиона человек. За три года.

В Минтруде ожидали, что к 2024 году число самозанятых увеличится до 6 миллионов человек, но уже сейчас можно сказать, что эти ожидания будут превзойдены. Например, в Челябинской области, по данным регионального управления ФНС, с начала года зарегистрировались 32,5 тысячи самозанятых (это на 40% больше, чем в январе), а их общее число составило более 117 тысяч человек. В Свердловской области к 1 июля 2022 года (данных на 1 августа пока нет) стало на 30 951 самозанятого больше, чем в начале года, и теперь их в общей сложности 145 258.

— По данным ФНС, на 1 января 2022 года количество самозанятых составило 114 307, в том числе 5571 индивидуальный предприниматель, что составляет 4,9% от числа зарегистрированных физических лиц, — говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. — Объем налоговых поступлений на 1 января 2022 года составил 554,7 миллиона рублей. Поступления выросли в 10,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

А в Москве, по словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, с января по июнь 2022 года стало на 185 тысяч самозанятых больше — к 1 июля их количество достигло 1,05 миллиона человек.

— За первое полугодие 2022 года они перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей — это на 15 процентов больше, чем за весь прошлый год. На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, — отметил Владимир Ефимов.

Общее число самозанятых в стране на сегодняшний день пока не подсчитали, но, по данным ФНС России на 10 июня 2022 года, количество самозанятых — физических лиц (без учета самозанятых — ИП) составило 4,72 миллиона человек — плюс 820 тысяч за полгода.

— По сути, это самый быстро развивающийся институт в России, — говорит замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Популярность этого режима объясняется тем, что самозанятые могут легально получать доход, например, от подработок, оказания фриланс-услуг, деятельности, приносящей нерегулярный заработок, или вести свой бизнес без рисков наложения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Чем прикармливают самозанятых?


Первым делом фрилансеров стали завлекать в самозанятость привлекательными (по сравнению с НДФЛ) налогами: 4%, если работаешь с физлицами, и 6%, если твои клиенты — юрлица или ИП. Такие ставки будут действительны до 2029 года. Налогом облагается только тот доход, который вы отражаете в мобильном приложении «Мой налог».

Также из приятных мелочей — отсутствие налоговой декларации и никакой обязанности платить фиксированные взносы на пенсионное страхование. С другой стороны, никакие деньги на пенсионный счет с налога не перечисляются: хочешь заработать на пенсию — плати отдельно.

Кроме того, новичкам предоставляют налоговый вычет.

— Для самозанятых предусмотрен налоговый вычет в размере 10 тысяч рублей, — поясняет директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. — Он рассчитывается в приложении «Мой налог» автоматически. На период действия вычета ставка 4% уменьшается до 3%, а ставка 6% — до 4%.

Самозанятость можно совмещать с основной работой, при этом зарплата при расчете налога не учитывается, а трудовой стаж не прерывается.

Чем может быть выгодна самозанятость

Чем может быть выгодна самозанятость

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Есть и другие способы заставить фрилансеров легализовать доходы. Например, дать им льготы и преимущества для работы в системе закупок госкомпаний аналогичные тем, что есть у малого и среднего бизнеса. Общие нормы о распространении на самозанятых тех же мер поддержки, что и на МСП, приняли в июне 2020 года.

В регионах в дополнение к федеральным мерам внедрены и свои собственные: от ток-шоу на телевидении до денежных грантов. А если хотите, то можно и новую специальность получить. Например, в Свердловской области с начала 2022 года обучение прошли 174 самозанятых.

— Самозанятые проходили обучение художественной росписи по металлу, лаковой росписи, — говорит директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. — Шесть курсов разработано для представителей индустрии красоты (по колористике и биозавивке, мужским стрижкам, трихологии, маникюру и моделированию ногтей). Участники этих практикумов получают сертификаты Академии Владимира Мотчаного. Помимо этого, самозанятые проходили обучение по направлениям: копирайтинг, поисковая оптимизация и создание сайтов, маркетплейсы и контекстная реклама. Продолжается обучение ювелиров и бьюти-мастеров.

Московские самозанятые также могут получить консультации и образовательную поддержку, для них есть онлайн-продукты и спецпроект «Всё о самозанятости от А до Я» от проекта «Малый бизнес Москвы».

— Здесь собраны услуги и обучающие программы, доступные для самозанятых москвичей. Это и образовательный проект «Я — самозанятый. 2.0», проекты «Онлайн-академия МБМ», «Стартап-школа МБМ», а также программы «Бизнес-уик-энд. Компетенции» и «Мама онлайн», действующие на базе центра развития карьеры «Техноград», — говорит руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Как государство поддерживает самозанятых

Как государство поддерживает самозанятых

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Ну и, наконец, во многих регионах самозанятые имеют право получить специальные займы. В той же Свердловской области фрилансеры могут рассчитывать на полмиллиона рублей по ставке 8% годовых — это уровень ключевой ставки ЦБ РФ (при недостаточном обеспечении — 12% годовых).

— А самозанятые, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории моногородов, при реализации ими приоритетных проектов могут получить заем по ставке 4%, при недостаточном обеспечении — 8%, — говорит Валерий Пиличев. — Средства выдаются на цели, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности (покупка оборудования, материалов для работы и т. д.).

— Также самозанятых кредитует МСП Банк, — добавляет замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Он предлагает льготный кредит в размере от 50 тысяч рублей до одного миллиона на срок до трех лет без залога и поручительств или от одного до пяти миллионов рублей на срок до пяти лет, при обеспечении в объеме не менее 70% от суммы кредита. При этом ставка по кредиту рассчитывается индивидуально в зависимости от финансового состояния заемщика.

У экономистов, впрочем, поддержка в виде займов вызывает вопросы. Потому что в других странах что-то подобное уже проходили, и этот пример оказался не самым успешным кейсом.

— Есть печальный опыт у нас: в 2008 году, когда в европейских странах стали сокращать рабочие места, европейские государства не придумали ничего лучше, чем дать кредиты уволенным 50-летним, чтобы они могли начать свой бизнес, — говорит руководитель образовательной программы «Международная торговля и предпринимательство», доктор экономических наук Сергей Полбицын. — Как мне мои коллеги из европейских университетов сказали, они в ступор встали от такой «поддержки». На тебе кредит. Мы не знаем, как ты будешь зарабатывать деньги, но кредит ты должен будешь отдать. Я крайне не хочу, чтобы с нашими предпринимателями случилась такая же история — им финансово помогут, но не объяснят, как возвращать эти деньги.

Но самозанятые оказались еще и чрезвычайно самостоятельными — в Минэкономразвития говорят, что из почти пятимиллионной армии фрилансеров, по состоянию на 31 мая 2022 года, поддержку получили чуть более 106 тысяч человек.

Как стали поддерживать самозанятых после 24 февраля?


С начала спецоперации, когда одна за другой из России стали уходить зарубежные компании, власти всё чаще начали говорить о поддержке и льготах для самозанятых. Это мог заметить даже тот, кто не особо вдавался в подробности (пока еще) экспериментального налогового режима.

Например, в июне президент России Владимир Путин подписал закон, который еще больше уравнял в правах самозанятых и МСП. Если раньше заключать договоры в отношении госимущества без торгов могли только малые и средние предприниматели, то теперь такие преференции получили и фрилансеры.

Также самозанятым стало проще зарегистрироваться в системе «Мой налог» — с 1 августа это можно сделать на «Госуслугах». С этого же числа присоединиться к тем, кто платит специальный налог на профессиональный доход, могут и жители ЛНР и ДНР. Кроме того, некоторые банки запустили льготные ипотеки для самозанятых.

С окончанием зимы для самозанятых пока не многое изменилось, но дальнейших планов у властей — громадье! К примеру, разрешить самозанятым владельцам подсобных хозяйств продавать овощи в магазинах. По мнению авторов предложения из Минэкономразвития, Минсельхоза и Минпромторга, это решит сразу несколько задач: огородники заработают на продаже продукции, ритейлеры расширят ассортимент для потребителей, государство повысит продовольственную безопасность и стабилизирует цены в сегменте.

— Общеизвестно, что фермерским хозяйствам, особенно малым формам, тяжело выйти на торговые сети. Для упрощения этого механизма, чтобы заполнить полки в магазинах и в том числе каким-то образом повлиять на ценообразование, для этого и ведется такая политика, — говорит научный сотрудник Института экономики УрО РАН, кандидат экономических наук Евгения Тухтарова. — На мой взгляд, это верно, потому что есть переизбытки, излишек у каких-то фермерских хозяйств, и чтобы он не пропадал, хорошо бы, чтобы он поступал на полки магазинов. Это достаточно прагматичный подход, и он должен иметь эффект, если будет всё сделано верно.

При этом у фермеров и садоводов самозанятость популярностью, мягко говоря, не пользуется. Согласно совместному исследованию QIWI и Национальной гильдии фрилансеров, большая часть респондентов, которые выбрали работу на себя, задействованы в сфере веб-разработки и графического дизайна (36% опрошенных) и работают с текстами — 15% работающих на себя выбрали копирайтинг.

Сферы труда, популярные у фрилансеров

Сферы труда, популярные у фрилансеров

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То же исследование показало, что с началом спецоперации у пятой части самозанятых значительно сократилось число заказов, а у 21% снизились доходы. Сохранить или увеличить доход удалось 63% опрошенных, 65% — количество заказов. 88% респондентов не планируют уходить в наем, предпочитая и дальше работать во внештатном режиме.

Зачем государство заваливает самозанятых льготами?


— Почему самозанятые нужны? Потому что они сами ищут, что они будут делать и кто будет их потенциальным покупателем, — говорит руководитель образовательной программы «Международная торговля и предпринимательство», доктор экономических наук Сергей Полбицын. — Но здесь я с государством могу не согласиться. Да, предпринимателям дают финансовые льготы, предпринимателям помогают при регистрации, но предпринимателям не помогают в самом главном — с ними не делятся информацией. Если некто хочет стать самозанятым, что ему в первую очередь надо делать? Что он в первую очередь должен узнать? Кто будет его покупателем. А откуда он это узнает? Узнать неоткуда. Потому что государство ему говорит: ты сам умный, ты найдешь, кто у тебя будет покупать.

— На мой взгляд, это связано с тем, что наша экономика входит в кризис, и мы там не одни, весь мир входит в глобальный кризис, — добавляет кандидат экономических наук Евгения Тухтарова. — И рынок труда становится сильно волатильным, огромное количество мест высвобождается, и для того чтобы создавать новые рабочие места, должен быть системный подход, целенаправленная политика. И, на мой взгляд, нынешние государственные институты выбрали политику перенаправления не в отдельные сектора или в сектора малопривлекательные, а по тому, чтобы люди сами искали пути для раскрытия своего творческого потенциала. С одной стороны, это проще для государства, потому что люди сами пытаются каким-то образом устроить себя. С другой стороны, и для людей подспорье.

Самозанятые спасут экономику?


Самозанятые для экономики страны, конечно, значительно выгоднее, чем безработные. Но хотя они и приносят российской казне миллиарды рублей в виде налогов, измерять всё с точки зрения прибыльности, считает Евгения Тухтарова, не стоит.

— Нужно не столько прямые эффекты считать, сколько косвенные. А косвенных будет очень много, — говорит специалист. — Люди заняты, социальная напряженность снимается, нагрузка на бюджет снимается. На мой взгляд, очень много эффектов. Я думаю, те люди, которые разрабатывали этот пакет, наверняка изучили вопрос. У нас придумывают хорошие идеи, но на местах они не реализуются, потому что механизмы плохо продуманы, или они не действуют, или нормативная база отсутствует — в общем, какой-то важный элемент отсутствует в этом механизме, и это начинает пробуксовывать, и мы начинаем говорить про неправильно заданный курс или еще что-то. На мой взгляд, меры, которые предлагают для решения проблем, верные, но с реализацией механизма у нас большие, большие проблемы.

Что будет дальше с самозанятыми?


— Несмотря на сложные внешние факторы, рынок фриланса в России остается стабильно растущим, — говорит директор по развитию массовых сервисов Группы QIWI Виктория Кияченко. — Фриланс как основной источник дохода сейчас рассматривают 60% всех опрошенных самозанятых. Общий уровень дохода большинства из них либо вырос, либо остался неизменным, а данные о количестве заказов не подтверждают заметного снижения спроса. Напротив, за период с февраля по июль большинству респондентов удалось сохранить расценки на свои услуги и даже повысить их.

По ожиданиям властей, число самозанятых и дальше будет расти — за счет представителей микробизнеса, которые пока предпочитают другие системы налогообложения, предпринимателей, которые всё еще работают «всерую», а также безработных, которые откроют свое дело. А раз самозанятые безработными не считаются, то и уровень безработицы в стране из месяца в месяц обновляет исторические минимумы. Не только из-за них, конечно, но в том числе.

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