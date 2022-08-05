Вся надежда на самозанятых? Зачем государство заваливает их льготами

— За первое полугодие 2022 года они перечислили в бюджет свыше 5,5 миллиарда рублей — это на 15 процентов больше, чем за весь прошлый год. На данный момент на столицу приходится пятая часть всех самозанятых в стране, — отметил Владимир Ефимов.



Общее число самозанятых в стране на сегодняшний день пока не подсчитали, но, по данным ФНС России на 10 июня 2022 года, количество самозанятых — физических лиц (без учета самозанятых — ИП) составило 4,72 миллиона человек — плюс 820 тысяч за полгода.

— По сути, это самый быстро развивающийся институт в России, — говорит замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова. — Популярность этого режима объясняется тем, что самозанятые могут легально получать доход, например, от подработок, оказания фриланс-услуг, деятельности, приносящей нерегулярный заработок, или вести свой бизнес без рисков наложения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.