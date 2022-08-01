Отдыхаю сколько хочу? Рассказываем, как можно разделить свой отпуск (и можно ли не делить)
Любые изменения в графике отпусков придётся согласовывать с начальством
Ежегодный отпуск минимум в 28 дней — право каждого человека, работающего официально. И воспользоваться им чаще всего хочется по своему усмотрению. Что делать, если намереваешься отдохнуть не 28 дней сразу, а четыре раза по 7 дней? Эксперты объяснили, можно ли разбить отпуск на части так, как нам нужно.
Как можно разбить свой отпуск в течение года?
Руководитель аналитического и исследовательского центра Superjob Наталья Голованова пояснила, что закон не устанавливает четких ограничений по поводу того, на сколько частей можно разделить отпуск. Единственное требование находится в статье 125 ТК РФ: хотя бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
— Это значит, что раз в год всё-таки придётся идти в отпуск на 14 дней, а остальные можно разбить на любые части — никаких ограничений по закону на это нет, — объяснила Наталья Голованова. — Осталось только договориться с работодателем: даже если вы относитесь к льготной категории работников (многодетные родители, почетные доноры и так далее) и можете по закону использовать отпуск в удобное для вас время, разделить на части его можно всё равно только таким образом.
Договориться со своим руководством о том, как разделить отпуск на части, можно в двух случаях:
- во время составления графика отпусков;
- написать заявление, в котором попросить разделить утвержденный в графике отпуск на части. В заявлении нужно указать, на сколько частей вы просите разделить отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей и сколько будет продолжаться каждая из них.
— Конкретных сроков подачи такого заявления нет, но они могут быть установлены во внутренних документах компании. В любом случае, чем раньше вы обратитесь с таким заявлением, тем больше шансов получить согласие работодателя, — добавила Наталья Голованова.
Кроме того, нужно внимательно проверить локальные нормативные акты организации, в которой вы работаете — вполне возможно, что начальство уже могло установить порядок, по которому можно разбить свой отпуск на части. В этих актах уже могут быть указаны сроки, в которые нужно обратиться с заявлением, порядок согласования с руководством и минимальное количество дней отпуска в каждой из его частей. Если в вашей компании такие правила есть, их вполне можно использовать при решении проблем с отпуском.
Кстати, если у вас в этом году еще осталась неиспользованная часть отпуска (или весь отпуск), а с работодателем можно договориться об его переносе, то самые выгодные месяцы в финансовом плане — август, сентябрь и декабрь. Всё потому, что именно в эти месяцы праздничных дней меньше всего, а значит, можно получить больше денег, даже находясь в отпуске.
Все части отпуска в году меньше 14 дней — это возможно?
Но иногда на практике может случиться такое, что все части отпуска в году могут быть меньше 14 дней. Например, если вы перенесете часть отпуска на следующий рабочий год. Но, согласно статье 124 ТК РФ, такое делается только в исключительных случаях — например, если отпуск сотрудника плохо отразится на работе организации.
— Часть отпуска продолжительностью 14 дней и более можно перенести на следующий рабочий год, в который она должна быть использована в любом случае. Обратите внимание, что переносить отпуск (или его часть) на следующий год можно только по договоренности с работодателем. А некоторые сотрудники и вовсе не смогут этого сделать: если им не исполнилось 18 лет или они заняты на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, — пояснила Наталья Голованова.
Юрист компании «Бенефактум» Артём Страшнов не рекомендует пользоваться этим способом, поскольку могут возникнуть вопросы у трудовой инспекции — по его мнению, лучше не переносить отпуск, а всё-таки отправиться в него полностью в положенное время.
— В законе говорится, что перенос допускается «в исключительных случаях», то есть нужно доказать, что у вас именно такая обстановка, которая не позволяет без этого обойтись, — пояснил Артём Страшнов.
Также юрист объяснил, нужно ли будет дважды уходить в отпуск на 14 дней в случае переноса на следующий рабочий год (ведь в прошлом году в этом случае правило не было выполнено).
— Я не думаю, что такой вопрос у кого-то может возникнуть на практике. Но отпуск предоставляется за текущий рабочий год, следовательно, 14 календарных дней даются именно на текущий рабочий год. А неиспользованные дни отпуска в предыдущий рабочий год могут быть присоединены к отпуску за текущий.
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