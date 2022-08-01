Отдыхаю сколько хочу? Рассказываем, как можно разделить свой отпуск (и можно ли не делить)

Договориться со своим руководством о том, как разделить отпуск на части, можно в двух случаях:

во время составления графика отпусков;

написать заявление, в котором попросить разделить утвержденный в графике отпуск на части. В заявлении нужно указать, на сколько частей вы просите разделить отпуск, когда начинается и заканчивается каждая из его частей и сколько будет продолжаться каждая из них.

— Конкретных сроков подачи такого заявления нет, но они могут быть установлены во внутренних документах компании. В любом случае, чем раньше вы обратитесь с таким заявлением, тем больше шансов получить согласие работодателя, — добавила Наталья Голованова.