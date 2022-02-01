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Как будем отдыхать в феврале в честь Дня защитника Отечества: календарь

Уехать отдыхать не получится, а вот отоспаться — вполне

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Праздники февраля — День всех влюбленных и День защитника Отечества, но только от одного есть какая-то польза

Праздники февраля — День всех влюбленных и День защитника Отечества, но только от одного есть какая-то польза

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Мало того что февраль и так месяц короткий, так в нем еще и выходных больше. Правда, в этом году в честь Дня защитника Отечества отдохнем только один день, зато в середине рабочей недели.

23 февраля выпадет на среду — это будет нерабочий день. Вторник, 22 число, — сокращенный день, с работы разрешается уйти на час раньше. В офис придется вернуться уже 24 февраля. Но не стоит расстраиваться — отработав пятницу, нас ждут полноценные выходные.

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Как будем отдыхать в другие месяцы?


В марте отдохнем три дня — с 6-го по 8-е. Майские праздники пройдут в два этапа — будем отдыхать с 30 апреля по 3 мая (с субботы до вторника) и с 7 по 10 мая (также с субботы по вторник). В честь Дня России отдохнем еще три дня — с 11-го по 13-е число, суббота, воскресенье и понедельник. Дальше идут четыре месяца плодотворного труда. И следующие праздничные дни появятся только в ноябре — с пятницы по воскресенье включительно. Это 4-е, 5-е и 6-е числа.

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23 ФевраляДень защитника Отечествакалендарьвыходные и праздники
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