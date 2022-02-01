Как будем отдыхать в феврале в честь Дня защитника Отечества: календарь

Как будем отдыхать в другие месяцы?

В марте отдохнем три дня — с 6-го по 8-е. Майские праздники пройдут в два этапа — будем отдыхать с 30 апреля по 3 мая (с субботы до вторника) и с 7 по 10 мая (также с субботы по вторник). В честь Дня России отдохнем еще три дня — с 11-го по 13-е число, суббота, воскресенье и понедельник. Дальше идут четыре месяца плодотворного труда. И следующие праздничные дни появятся только в ноябре — с пятницы по воскресенье включительно. Это 4-е, 5-е и 6-е числа.