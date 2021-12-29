С января в России начнется индексация зарплат. Юрист объяснил, кому положена прибавка

Но письмо Минтруда, на самом деле, работодателям не указ — оно не является ни разъяснением, ни нормативным правовым актом. Просто напоминание о самой обязанности зарплаты индексировать.



Если работодатель этого не делает, можно на него пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд с требованием индексирования заработной платы. Верховный суд в постановлении от 23 декабря этого года разъясняет, что такое нарушение ТК следует рассматривать и наказывать по статье 5.27 Административного кодекса. Максимальное наказание для юрлиц — штраф 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 тысяч рублей.



— Но, скорей всего, суд или госинспекция труда скажет работодателю: вы нарушаете, вы должны проиндексировать. Но реальную сумму индексации, скорее всего, они устанавливать не будут, оставят это на усмотрение работодателя, — говорит юрист. — Потому что Трудовой кодекс говорит, что именно работодатель определяет, как у него в компании происходит индексация. У суда нет полномочий решать за работодателя, на сколько ему проиндексировать зарплату сотрудников.

