С января в России начнется индексация зарплат. Юрист объяснил, кому положена прибавка

В декабре правительство выделило деньги на повышение зарплат бюджетникам в 2022 году. Речь идет о тех, кто перечислен в так называемых майских указах президента — учителя, врачи, преподаватели вузов, ученые и работники культуры. Остальным бюджетникам, госслужащим и силовикам зарплаты подняли в октябре, проиндексировав их в среднем на 3,7% (в каждом регионе своя ставка). А вот получат ли индексацию все остальные — вопрос открытый.
Вообще индексировать зарплату закон предписывает всем работодателям, а не только бюджетным организациям. Причем делать это нужно в обязательном порядке. Согласно статье 134 Трудового кодекса, «обеспечивать повышение уровня реального содержания заработной платы» частники должны в порядке, установленном коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами. Проще говоря, в компании должен быть специальный документ, в котором сказано, как и когда индексируются зарплаты.
— Чаще всего работодатели ограничиваются тем, что пишут: зарплата должна индексироваться, если она начинает не соответствовать МРОТ. Но это неправильный подход, — говорит юрист компании «Бенефактум» Артем Страшнов.
— На самом деле, даже если у человека 200 тысяч рублей в месяц, работодатель всё равно должен ее индексировать. Статья 134 связывает индексацию не просто с уровнем зарплаты человека, а с ростом потребительских цен. Поэтому можно сказать так: зарплату нужно индексировать по мере роста потребительских цен, прожиточного минимума и МРОТ.
По итогам календарного года работодатель должен оценить, какие были реально экономические показатели, какая инфляция в этом году, какой рост минимального размера оплаты труда, и после этого принять решение об индексации. Что именно индексировать — всю зарплату или только оклад — закон умалчивает, это остается на усмотрение работодателя. На сколько именно зарплату нужно проиндексировать, закон тоже не говорит. В письме Минтруда от 24 декабря 2018 года говорится, что «индексация — это увеличение заработной платы работников на уровень инфляции». По последней информации Центробанка, годовая инфляция увеличилась до 8,4%. О том, как складывается продуктовая инфляция и чего ожидать от цен на продукты в следующем году, мы писали в этом материале.
Но письмо Минтруда, на самом деле, работодателям не указ — оно не является ни разъяснением, ни нормативным правовым актом. Просто напоминание о самой обязанности зарплаты индексировать.
Если работодатель этого не делает, можно на него пожаловаться в госинспекцию труда или обратиться в суд с требованием индексирования заработной платы. Верховный суд в постановлении от 23 декабря этого года разъясняет, что такое нарушение ТК следует рассматривать и наказывать по статье 5.27 Административного кодекса. Максимальное наказание для юрлиц — штраф 50 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 тысяч рублей.
— Но, скорей всего, суд или госинспекция труда скажет работодателю: вы нарушаете, вы должны проиндексировать. Но реальную сумму индексации, скорее всего, они устанавливать не будут, оставят это на усмотрение работодателя, — говорит юрист. — Потому что Трудовой кодекс говорит, что именно работодатель определяет, как у него в компании происходит индексация. У суда нет полномочий решать за работодателя, на сколько ему проиндексировать зарплату сотрудников.
Он говорит, что судебная практика по таким делам небольшая. Большинство работодателей, особенно маленьких, вспоминают об индексации, только когда работники жалуются на компании, а жалуются работники не очень часто.
В индексации могут отказать, если компания находится в процессе ликвидации или банкротства, у нее много долгов.