«А вы уши мне не подрежете?» Откровения парикмахера об истеричных клиентах, которые всех бесят

«Хочу прямую челку. Ой, передумала!»

Какие клиенты самые сложные? Из серии «хочу сам не знаю что» и, конечно, истерички. Хотят прямую челку, а через секунду уже не хотят. Вот так и терпишь истерики, пока не приходим к логическому исходу. Время при этом ограничено, и уже следующий клиент сидит и возмущается, что его задерживают.



Бесят клиенты, которые знают, как надо держать расческу, как мыть голову, в общем, у которых свои правила. Они диктуют свои условия, поэтому накручивают мастера, и от волнения обстановка накаляется. В итоге процедура не нравится ни одной из сторон.



Бывает так, что клиент придет и молчит, не говорит никаких пожеланий. Мастер не спросит, покороче или подлиннее, и вот уже поздно, всё обрезано. Что тут сказать? Говорите заранее. И помните, что волосы — не зубы, отрастут.

Орущие дети

Наверное, самые сложные клиенты — это маленькие детки, которым родители хотят прическу, как у модели, а ребенок в это время кричит в слезах. Его сложно стричь, поэтому и существуют детские парикмахерские, чтобы не было травмы у ребенка и парикмахера. Там все знают, куда идут.

