«А вы уши мне не подрежете?» Откровения парикмахера об истеричных клиентах, которые всех бесят

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.
Наш новый герой — парикмахер. Она рассказала, как раздражают родители, которые просят сделать орущему ребенку модельную стрижку, а потом остаются недовольны результатом. А еще про девушек, которые сначала просят сделать одно, а потом на ходу меняют планы, когда уже ничего не исправить, и мужчин, помешанных на своей внешности. Бонус — самые дурацкие способы восстановить волосы.
«Хочу прямую челку. Ой, передумала!»
Какие клиенты самые сложные? Из серии «хочу сам не знаю что» и, конечно, истерички. Хотят прямую челку, а через секунду уже не хотят. Вот так и терпишь истерики, пока не приходим к логическому исходу. Время при этом ограничено, и уже следующий клиент сидит и возмущается, что его задерживают.
Бесят клиенты, которые знают, как надо держать расческу, как мыть голову, в общем, у которых свои правила. Они диктуют свои условия, поэтому накручивают мастера, и от волнения обстановка накаляется. В итоге процедура не нравится ни одной из сторон.
Бывает так, что клиент придет и молчит, не говорит никаких пожеланий. Мастер не спросит, покороче или подлиннее, и вот уже поздно, всё обрезано. Что тут сказать? Говорите заранее. И помните, что волосы — не зубы, отрастут.
Орущие дети
Наверное, самые сложные клиенты — это маленькие детки, которым родители хотят прическу, как у модели, а ребенок в это время кричит в слезах. Его сложно стричь, поэтому и существуют детские парикмахерские, чтобы не было травмы у ребенка и парикмахера. Там все знают, куда идут.
Родителям детей до 5–7 лет желательно присутствовать рядом, но они чаще всего просто отдают ребенка. Их волнует только то, чтобы им его вернули красивым и постриженным.
Мы делаем всё для безопасности, но дети редко сидят смирно и могут пораниться о ножницы, даже о расческу.
Отчаянные клиенты
Есть люди, которые не знают, чего хотят, или показывают такие картинки, которые на их волосах сделать нереально. У них «три волосинки», а они просят кератиновое выпрямление. Приходится объяснять, что лучше этого не делать, потому что будет только хуже.
Порой приходится объяснять, что нельзя «всё смешать и выпить», но всегда находятся клиенты, которых не переубедить.
Вот сейчас быть блондинками очень модно, но надо же как-то разумно ко всему подходить. Сделать супербелый блонд на черном цыганском волосе очень сложно. Всё можно сделать, но это займет много времени и потребует очень больших вложений. Быть блондинкой — очень дорого. Все думают, что они покрасились, и всё, будут красивыми.
Еще люди часто не отражают, что картинка, которую они показывают, так отфотошоплена, что далека от реальности.
Но клиент всегда прав, и я всегда стараюсь найти подход. Привожу доводы, рассматриваем картинки, и если клиент всё равно стоит на своем, делаю, как он хочет, снимая с себя ответственность. Это, конечно, не значит, что клиент потом уходит без волос. Если он хочет осветление, когда осветлять нечего, или кожа головы не выдержит процедуру, тогда, конечно, отказываюсь это выполнять, без обид.
Сейчас клиенты могут сами принести краску, если им кажется, что в салоне будет дороже. Без проблем. Но умоляю: не носите в салон краски типа хны. Хна — это прошлый век, но некоторых не переубедить.
«Натру волосы чесноком — лучше расти будут!»
До сих пор есть клиенты, которые пытаются восстановить волосы бабушкиным способами. Многие из них — просто бесполезная трата времени.
Расскажу о самых дурацких и даже вредных. Например, «Я вот тут чесноком натираю кожу головы, чтобы волосы лучше росли». Или «Стригусь только по Лунному календарю, ну вы же понимаете? Стричься надо на растущую Луну. А как иначе?»
Зачем всё это делать? Как парикмахеру мне это совершенно непонятно.
Можно запаривать березовый веник в бане и потом этим настоем мыть волосы, эффект будет, как от хорошего кондиционера. А вот мыть волосы яичным желтком не стоит. Если в масках он правильно обработан, то дома вы можете только испортить свои волосы. Сейчас так много средств по уходу, пользуйтесь на здоровье.
«Подровняйте мне волосы на один сантиметр»
Есть чересчур эмоциональные клиенты. Приходится постоянно отвлекаться, чтобы поправить положение головы, просишь сидеть прямо и чуток потерпеть. Вообще всё, как с детьми.
За волосами нужен уход, и чем волосы длиннее, тем они сложнее в уходе. Мастер всегда видит, сколько сантиметров волос надо убрать, чтобы они выглядели лучше. Но если хочется убрать один сантиметр, а надо пять, то в принципе нет никакого смысла в этом подравнивании. Да, будет какой-то минимальный эффект, но на пару дней. Лучше убрать эту «неживую» длину. Можно обогатить масс-маркет — купить много масок и масел, но это не поможет.
«Я лучше знаю!»
Есть люди, которым надо жестко дать понять: ребята, здесь я работаю. Будете вы работать — буду слушать вас. Советчиков очень много. Они говорят: «Ой, у меня машинка лучше дома. Ой, а дайте ножницы посмотреть? А сколько стоят?» Но бывают настолько глупые вопросы, которые очень бесят: «Какая у вас температура воды? А вы из кулера моете? Или водой из крана?» Они даже не дурацкие, а просто ненужные.
И самые, самые бесячие клиенты — это те, что первым делом спрашивают: «А вы мне уши случайно не подрежете? А то мне рассказывали...» Да с чего вы вообще взяли, что парикмахеры такие криворукие?
Хотя бывает всякое. Был клиент, делали ему королевское бритье — с пеной, всё как полагается. Он пришел с собакой, дернулся, у меня закрылась бритва, и я сильно порезалась.
Чересчур ухоженные мужчины
У нас есть клиенты, которые приходят на стрижку раз в неделю. Уже не знаешь, что с ними делать, как убедить приходить пореже. Это состоятельные люди, которые хотят выглядеть идеально — не только на стрижку, но и на мытье головы. Так появляются такие услуги, как массаж головы и выдергивание лишних волосков.
Зачем всю семью тащить?
К нам приходят огромными семьями — папа, мама, дети, собака. Становится очень шумно, это отвлекает от работы.
Попадаются очень громкие клиенты, которые орут на весь салон. У кого-то такой темперамент, я понимаю. Но вокруг другие люди, и они приходят на процедуры отдыхать. Некоторым даже не важен результат, просто хочется тишины. Чтобы всем было комфортно, пожалуйста, не орите.
Есть клиенты, которые просят, чтобы они одни были в заведении. Они приходят в 9 утра понедельника или в 8 вечера воскресенья.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего бесят парикмахера:
- когда родители приводят на стрижку орущего ребенка и никак его не отвлекают;
- когда клиенты сначала просят, а потом обижаются, что сделали всё так, как они хотели;
- когда клиенты уговаривают сделать неподходящие им процедуры;
- когда клиенты портят свои волосы «бабушкиными» рецептами;
- когда клиент начинает умничать и учить парикмахера;
- когда на стрижку приходят всей семьей и еще с собакой;
- когда задают вопрос: «А вы мне уши не подрежете? А то мне рассказывали....»;
- когда приходят очень громкие клиенты;
- когда задают много лишних вопросов;
- когда хотят сэкономить и приносят хну вместо хорошей краски.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях проекта автомеханик рассказал, как в мастерских водителей разводят на деньги и почему водители дорогих машин больше всего треплют нервы. А сотрудница МФЦ призналась, как часто ей приходится терпеть брань в свой адрес и молча кивать головой.
Если вы тоже готовы честно рассказать об изнанке своей профессии, пишите на почту i.akhmetshina@iportal.ru с пометкой «Что меня бесит».