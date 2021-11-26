Расслабиться некогда, но беготни больше нет: кто работает на современных машиностроительных заводах и как туда попасть

В России растет спрос на рабочие специальности — сегодня это хорошая возможность не только заработать, но и заниматься интересным делом. Причем не в темном пыльном цеху с черными от копоти окнами под самым потолком. Меняются технологии и подходы к производству, и вместе с этим меняется отношение к рабочим профессиям. Производство перестают воспринимать как опасное и тяжелое место, всё чаще в цехах царит хирургическая чистота, а на помощь рабочим в самые сложные моменты приходят автоматизированные системы. Машиностроительная отрасль здесь не исключение. В новом материале проекта «Кем быть через 10 лет» рассказываем о тех, кто работает на этом производстве.
Донские сувениры
Улетая из Ростова-на-Дону, можно купить на память модель комбайна. Для многих они — визитная карточка региона, всё равно что донские раки или цимлянские вина. Например, купил фермер комбайн в поле — модель поставит на полочку в конторе.
Вячеслав Пугачев — мастер участка на главном сборочном конвейере завода «Ростсельмаш», где выпускают донские «визитки». Попав сюда пять с половиной лет назад, 30-летний мужчина оказался новичком, который в первый раз в жизни увидел конвейер.
— Пришел сюда слесарем на участок. В первые дни всё интересно: большой завод, всё новое. Я же на таких предприятиях не работал. Всё узнавал. Здесь хорошо устроена система наставничества. Ко мне на месяц приставили [опытного сотрудника], он меня посвящал во все тонкости. Водил экскурсию по цеху, [показывал], что, где, как. В дальнейшем я освоился, стал работать, повышать разряд.
В первые месяцы Пугачев собирал шнеки для погрузки зерна — просто собирал детали на рабочем столе и отправлял дальше по линии. Параллельно изучал другие операции.
Сейчас под его началом 31 сотрудник. Пугачев управляет участком, координирует работу подчиненных, следит за движением конвейера, деталями, ищет дефекты.
— Смена начинается в семь утра. Включают главный конвейер, мы начинаем работать. Когда всё нормально, часов до четырех работаем, до пяти. По-разному, в зависимости от людей и плана. Где-то, может, и задержаться надо будет, — признает Вячеслав.
Такой график на предприятии существует более 30 лет. В конце каждого часа в цехах объявляют короткий перерыв и приглушают свет — чтобы рабочие могли отдохнуть.
Валерий Мусиенко работает на заводе тридцать лет. После дембеля переехал в Ростов из Сальска вслед за будущей женой, знакомые предложили ему устроиться на завод.
— Завод работал в три смены. Глаза были квадратные, — вспоминает Мусиенко. — Постоянное движение, бешеный темп. Детали подвозили, комбайны сходили с конвейера, их тут же монтировали. Я пришел механиком, в отделе было 60 человек. Глазами ремонтника я видел: как муравьи все бегают, подвозят…
По словам Мусиенко, раньше здесь выпускали больше комбайнов, но они были проще. По 75 машин в сутки. Только через месяц Валерий привык к ритму работы.
Сейчас Валерий собирает новые модели. Говорит, что современные комбайны более экономичны и мощнее, на их сборку уходит больше времени. График работы мужчины не изменился — только увеличили обеденный перерыв с тридцати минут до часа. На производстве некогда расслабиться, но и прежней беготни больше нет.
Работать научат, главное — желание
Потребность российских машиностроителей в специалистах высока, говорит Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру». Наиболее востребованы на производстве слесари, токари, сварщики. Есть много вакансий для технологов и конструкторов. В 2020 году спрос на рабочих значительно вырос, причем не только в машиностроении, но и в других отраслях экономики. Снижение спроса на машиностроительные специальности было только в пиковый период локдауна — весной и в начале лета 2020 года. Но уже осенью 2020 года спрос восстановился до уровня 2019 года. А если брать в расчет вакансии с переездом или вахтой, то даже вырос.
Кроме того, в условиях дефицита рабочих предприятия всё чаще предлагают различные программы обучения, переобучения, наставничества, работают с образовательными учреждениями, организуют программы стажировок. Часто в предложениях работодателей для не требующих высокой квалификации специальностей встречается требование — «главное — желание работать, всему научим».
Средняя и медианная заработные платы в отрасли машиностроения в 2021 году не изменились в сравнении с 2020 годом и составили 45,5 тыс. рублей и 40 тыс. рублей. При этом аналогичные показатели в 2019 году составляли 39,4 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.
Самые популярные вакансии в отрасли:
- слесарь (средняя зарплата — 40 160 рублей);
- токарь (58 500 рублей);
- технолог (42 900 рублей);
- конструктор (47 800 рублей);
- сварщик (59 600 рублей).
Самую большую зарплату в машиностроительной отрасли на данный момент предлагают во Владимире — одно из местных предприятий готово нанять электрогазосварщика минимум за 130 тыс. рублей в месяц. А в не самом богатом Кургане автослесарь по ремонту грузовых автомобилей и спецтехники может рассчитывать минимум на 77 тыс. рублей.