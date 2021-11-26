Расслабиться некогда, но беготни больше нет: кто работает на современных машиностроительных заводах и как туда попасть

Донские сувениры



Улетая из Ростова-на-Дону, можно купить на память модель комбайна. Для многих они — визитная карточка региона, всё равно что донские раки или цимлянские вина. Например, купил фермер комбайн в поле — модель поставит на полочку в конторе.



Вячеслав Пугачев — мастер участка на главном сборочном конвейере завода «Ростсельмаш», где выпускают донские «визитки». Попав сюда пять с половиной лет назад, 30-летний мужчина оказался новичком, который в первый раз в жизни увидел конвейер.



— Пришел сюда слесарем на участок. В первые дни всё интересно: большой завод, всё новое. Я же на таких предприятиях не работал. Всё узнавал. Здесь хорошо устроена система наставничества. Ко мне на месяц приставили [опытного сотрудника], он меня посвящал во все тонкости. Водил экскурсию по цеху, [показывал], что, где, как. В дальнейшем я освоился, стал работать, повышать разряд.



В первые месяцы Пугачев собирал шнеки для погрузки зерна — просто собирал детали на рабочем столе и отправлял дальше по линии. Параллельно изучал другие операции.

