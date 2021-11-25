Раньше все крутили гайки одним ключом: как сегодня работает автопром и как попасть на современный завод

— Я интересовался техникой всегда, сколько себя помню. Машины — это то, что мне действительно интересно. Знаю, что эта профессия никогда меня не оставит. Даже если закроется завод, я всегда смогу заработать на хлеб с маслом для себя и своей семьи, потому что мир не стоит на месте — всё автоматизируется, механизируется, но собирать, ремонтировать и следить за этими машинами всё равно будут люди. Робот никогда полностью не заменит человеческий труд, — уверен Алексей Коновалов.



Пришел из армии — устроился на завод



Алексею Коновалову 30 лет. Последние десять он трудится на волжском заводе Volgabus. Ради любимой работы переехал в большой город. Родом молодой специалист из хутора Лебяжья Поляна Волгоградской области. Отслужил в армии, поступил в техникум по специальности «автотранспортное дело». На втором курсе принял решение уйти на завод. А всё потому что услышал от знакомых рассказ о современном производстве.



— Я понял, что это как раз то, что я умею, что я делал с детства и затем в армии — ремонтировал и собирал машины, — вспоминает Алексей Коновалов. — Когда я жил еще в деревне, мне доводилось много раз принимать участие в ремонтах тракторов, комбайнов, грузовой техники. Тогда я выучил все основы устройства тяжелых машин, но продолжаю учиться до сих пор, опыт нарабатывается с каждым днем.

