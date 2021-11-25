Раньше все крутили гайки одним ключом: как сегодня работает автопром и как попасть на современный завод

Сегодня многие выпускники вузов хотят быть блогерами, тиктокерами-миллионерами, бизнес-коучами и продюсерами. И неважно, какую специальность они получили. Но есть те, кто решается посвятить свою жизнь важным, нужным и не устаревающим с годами профессиям. Молодой специалист Алексей Коновалов 10 лет назад выбрал для себя работу на крупном автомобилестроительном заводе. По его мнению, сегодня отрасль машиностроения переживает второе рождение, а профессии автомобилестроителей становятся одними из наиболее востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда нашей страны.
— Я интересовался техникой всегда, сколько себя помню. Машины — это то, что мне действительно интересно. Знаю, что эта профессия никогда меня не оставит. Даже если закроется завод, я всегда смогу заработать на хлеб с маслом для себя и своей семьи, потому что мир не стоит на месте — всё автоматизируется, механизируется, но собирать, ремонтировать и следить за этими машинами всё равно будут люди. Робот никогда полностью не заменит человеческий труд, — уверен Алексей Коновалов.
Пришел из армии
—
устроился на завод
Алексею Коновалову 30 лет. Последние десять он трудится на волжском заводе Volgabus. Ради любимой работы переехал в большой город. Родом молодой специалист из хутора Лебяжья Поляна Волгоградской области. Отслужил в армии, поступил в техникум по специальности «автотранспортное дело». На втором курсе принял решение уйти на завод. А всё потому что услышал от знакомых рассказ о современном производстве.
— Я понял, что это как раз то, что я умею, что я делал с детства и затем в армии — ремонтировал и собирал машины, — вспоминает Алексей Коновалов. — Когда я жил еще в деревне, мне доводилось много раз принимать участие в ремонтах тракторов, комбайнов, грузовой техники. Тогда я выучил все основы устройства тяжелых машин, но продолжаю учиться до сих пор, опыт нарабатывается с каждым днем.
Молодой слесарь механосборочных работ успел вырасти до пятого разряда. Это значит, что он готов работать с любыми машинами. Прекрасно разбирается не только в тяжелых автобусах, но и в легковых автомобилях.
— Я сам за рулем много лет и был в автосервисе, пожалуй, один раз в своей жизни, когда произошла сложная поломка. Всё остальное я могу сделать сам, — признается специалист.
По словам Алексея, сейчас на заводе он отвечает сразу за несколько направлений: занимается установкой печного оборудования, шасси и обвязкой гигантских двигателей. Вместе с коллегами по цеху за всё время своей работы он собрал уже более 1000 автобусов.
Люди
—
всегда превыше всего
Автомобилестроение сегодня — одна из крупнейших отраслей промышленности нашей страны. Она берет свое начало в далеком 1924 году, когда на московском заводе выпустили первую партию грузовых машин, пережила экономический спад
Сборочный цех занимает 5000 квадратных метров. Под его крышей с легкостью помещается не один крупногабаритный городской и даже междугородний автобус. Через весь цех проходит широкая дорога, по которой каждый день автобусы начинают свой путь с завода. Отсюда они разъезжаются по многим регионам страны. Но перед тем, как машина выйдет с завода и отправится в свой первый рейс, выполняется огромная работа по сборке корпуса, оснащению современным оборудованием и самое главное — подключению и запуску механического «сердца».
Гигантский двигатель размером с современный станок буквально за минуту устанавливают в автобус. Подключают к нему системы жизнеобеспечения. Все проделанные работы проходят многоступенчатый контроль. Любая ошибка, неточность или халтура могут привести к тяжелым последствиям во время эксплуатации.
— Каждый день после работы я думаю, всё ли я сделал, закрутил и проверил. Чтобы автобус прошел обкатку без проблем, вернулся на завод и уже затем ушел к заказчику. А главное — чтобы пассажиры не волновались о своей безопасности и водители были счастливы, — рассказывает Алексей.
«Роботы в одиночку пока не справятся»
Современные машины сильно отличаются от тех, что были еще несколько лет назад. Изменился и подход к производству: часть задач, которые еще 5–10 лет назад выполняли люди, теперь берут на себя техника и станки.
— Профессия за последние 10 лет сильно поменялась в лучшую сторону, — говорит Алексей Коновалов. — Раньше, когда я только устроился на завод, не было самоходных шасси. Над оборудованием салона одного автобуса трудился весь коллектив. И крутили мы все одним ключом. Сейчас процесс отлажен, на каждом участке работают только несколько сотрудников, и у каждого собственное оборудование и пневматический инструмент, с которым можно свободно передвигаться по цеху. Стало работать проще, удобнее и в разы увеличилась скорость сборки машин.
Всё свое рабочее время Алексей проводит в цехе. Общается с коллегами, устанавливает оборудование и проверяет детали. За смену проходит 27 тысяч шагов. Молодой рабочий рассказывает, что работа у него очень интересная: нет монотонности, каждый день что-то новое. Он приходит на завод в 07:30, спокойно переодевается в раздевалке, потом в столовой завтракает с коллегами по цеху и идет работать. Его смена на производстве заканчивается в полпятого вечера. Он всегда может взять подработку, получить за это дополнительный заработок и высокую премию.
По словам специалиста, он ни разу не пожалел, что работает на заводе. Алексею нравится дружный коллектив. Здесь все друг друга знают, готовы помочь и нет ярой конкуренции. Никто и никого не подсиживает, не мешает спокойно работать.
— Если бы мне сейчас предложили пойти 10 лет назад другим путем, то я бы отказался, — вновь улыбается Алексей. — Считаю, что сделал правильный выбор и не собираюсь менять свою профессию. Я всегда буду при работе, при хорошей зарплате и смогу спокойно делать то, что люблю.
С развитием автомобильной сферы в ней появляется всё больше рабочих профессий. Но также не менее востребованы квалифицированные инженеры-конструкторы и технологи. Модельный ряд современных автомобильных предприятий обновляется чуть ли не каждый год, и всегда нужны светлые головы, которые способны двигать отрасль вперед.
Растет спрос на инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. Специалист высокого класса и с большим опытом работы может заработать и до 140 тысяч рублей.
— Самые популярные вакансии в отрасли: слесарь — средняя зарплата
С начала 2021 года, по данным аналитиков, средняя заработная плата в отрасли машиностроения не изменилась в сравнении с 2020 годом и составила
В топ самых высокооплачиваемых отраслевых вакансий России вошли:
- Электрогазосварщик,
130 000– 140 000руб., Владимир.
- Главный сварщик, от
110 000руб., Челябинск.
- Токарь ДИП200, ДИП300, от
102 960руб., Москва и Московская область.
- Начальник сборо-сварочного цеха,
100 000–120 000 руб., Челябинск.
- Сварщик на полуавтомат НАКС,
100 000руб., Курган.
- Автомаляр по покраске спецтехники,
95 700– 191 000руб., Ростов-на-Дону.
- Главный механик, от
91 609руб., Новосибирск.
- Токарь-расточник,
80 000– 120 000руб., Кемерово.
- Автослесарь по ремонту грузовых автомобилей и спецтехники,
77 000– 83 000руб., Курган.