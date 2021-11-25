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Раньше все крутили гайки одним ключом: как сегодня работает автопром и как попасть на современный завод

Рассказываем, где работают те, кто жить не может без машин

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Сегодня многие выпускники вузов хотят быть блогерами, тиктокерами-миллионерами, бизнес-коучами и продюсерами. И неважно, какую специальность они получили. Но есть те, кто решается посвятить свою жизнь важным, нужным и не устаревающим с годами профессиям. Молодой специалист Алексей Коновалов 10 лет назад выбрал для себя работу на крупном автомобилестроительном заводе. По его мнению, сегодня отрасль машиностроения переживает второе рождение, а профессии автомобилестроителей становятся одними из наиболее востребованных и высокооплачиваемых на рынке труда нашей страны.

— Я интересовался техникой всегда, сколько себя помню. Машины — это то, что мне действительно интересно. Знаю, что эта профессия никогда меня не оставит. Даже если закроется завод, я всегда смогу заработать на хлеб с маслом для себя и своей семьи, потому что мир не стоит на месте — всё автоматизируется, механизируется, но собирать, ремонтировать и следить за этими машинами всё равно будут люди. Робот никогда полностью не заменит человеческий труд, — уверен Алексей Коновалов.

Пришел из армии

устроился на завод


Алексею Коновалову 30 лет. Последние десять он трудится на волжском заводе Volgabus. Ради любимой работы переехал в большой город. Родом молодой специалист из хутора Лебяжья Поляна Волгоградской области. Отслужил в армии, поступил в техникум по специальности «автотранспортное дело». На втором курсе принял решение уйти на завод. А всё потому что услышал от знакомых рассказ о современном производстве.

— Я понял, что это как раз то, что я умею, что я делал с детства и затем в армии — ремонтировал и собирал машины, — вспоминает Алексей Коновалов. — Когда я жил еще в деревне, мне доводилось много раз принимать участие в ремонтах тракторов, комбайнов, грузовой техники. Тогда я выучил все основы устройства тяжелых машин, но продолжаю учиться до сих пор, опыт нарабатывается с каждым днем.

Молодой слесарь механосборочных работ успел вырасти до пятого разряда. Это значит, что он готов работать с любыми машинами. Прекрасно разбирается не только в тяжелых автобусах, но и в легковых автомобилях.

— Я сам за рулем много лет и был в автосервисе, пожалуй, один раз в своей жизни, когда произошла сложная поломка. Всё остальное я могу сделать сам, — признается специалист.

По словам Алексея, сейчас на заводе он отвечает сразу за несколько направлений: занимается установкой печного оборудования, шасси и обвязкой гигантских двигателей. Вместе с коллегами по цеху за всё время своей работы он собрал уже более 1000 автобусов.

Люди

всегда превыше всего


Автомобилестроение сегодня — одна из крупнейших отраслей промышленности нашей страны. Она берет свое начало в далеком 1924 году, когда на московском заводе выпустили первую партию грузовых машин, пережила экономический спад 90-х, ускоренную модернизацию 2000-х и вошла в XXI век в полном технологическом оснащении. На помощь автомобилестроителям всё чаще стали приходить современные станки и технологии.

Сборочный цех занимает 5000 квадратных метров. Под его крышей с легкостью помещается не один крупногабаритный городской и даже междугородний автобус. Через весь цех проходит широкая дорога, по которой каждый день автобусы начинают свой путь с завода. Отсюда они разъезжаются по многим регионам страны. Но перед тем, как машина выйдет с завода и отправится в свой первый рейс, выполняется огромная работа по сборке корпуса, оснащению современным оборудованием и самое главное — подключению и запуску механического «сердца».

Гигантский двигатель размером с современный станок буквально за минуту устанавливают в автобус. Подключают к нему системы жизнеобеспечения. Все проделанные работы проходят многоступенчатый контроль. Любая ошибка, неточность или халтура могут привести к тяжелым последствиям во время эксплуатации.

— Каждый день после работы я думаю, всё ли я сделал, закрутил и проверил. Чтобы автобус прошел обкатку без проблем, вернулся на завод и уже затем ушел к заказчику. А главное — чтобы пассажиры не волновались о своей безопасности и водители были счастливы, — рассказывает Алексей.

«Роботы в одиночку пока не справятся»


Современные машины сильно отличаются от тех, что были еще несколько лет назад. Изменился и подход к производству: часть задач, которые еще 5–10 лет назад выполняли люди, теперь берут на себя техника и станки.

— Профессия за последние 10 лет сильно поменялась в лучшую сторону, — говорит Алексей Коновалов. — Раньше, когда я только устроился на завод, не было самоходных шасси. Над оборудованием салона одного автобуса трудился весь коллектив. И крутили мы все одним ключом. Сейчас процесс отлажен, на каждом участке работают только несколько сотрудников, и у каждого собственное оборудование и пневматический инструмент, с которым можно свободно передвигаться по цеху. Стало работать проще, удобнее и в разы увеличилась скорость сборки машин.

Всё свое рабочее время Алексей проводит в цехе. Общается с коллегами, устанавливает оборудование и проверяет детали. За смену проходит 27 тысяч шагов. Молодой рабочий рассказывает, что работа у него очень интересная: нет монотонности, каждый день что-то новое. Он приходит на завод в 07:30, спокойно переодевается в раздевалке, потом в столовой завтракает с коллегами по цеху и идет работать. Его смена на производстве заканчивается в полпятого вечера. Он всегда может взять подработку, получить за это дополнительный заработок и высокую премию.

По словам специалиста, он ни разу не пожалел, что работает на заводе. Алексею нравится дружный коллектив. Здесь все друг друга знают, готовы помочь и нет ярой конкуренции. Никто и никого не подсиживает, не мешает спокойно работать.

— Если бы мне сейчас предложили пойти 10 лет назад другим путем, то я бы отказался, — вновь улыбается Алексей. — Считаю, что сделал правильный выбор и не собираюсь менять свою профессию. Я всегда буду при работе, при хорошей зарплате и смогу спокойно делать то, что люблю.

С развитием автомобильной сферы в ней появляется всё больше рабочих профессий. Но также не менее востребованы квалифицированные инженеры-конструкторы и технологи. Модельный ряд современных автомобильных предприятий обновляется чуть ли не каждый год, и всегда нужны светлые головы, которые способны двигать отрасль вперед.

Растет спрос на инженеров-конструкторов и инженеров-технологов. Специалист высокого класса и с большим опытом работы может заработать и до 140 тысяч рублей.

СЮЖЕТ

Кем быть через 10 лет?Кем быть через 10 лет?

— Самые популярные вакансии в отрасли: слесарь — средняя зарплата 40 160 рублей, токарь — 58 500 рублей, технолог — 42 900 рублей, конструктор — 47 800 рублей и сварщик — 59 600 рублей, — рассказал Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики «Зарплаты.ру».

С начала 2021 года, по данным аналитиков, средняя заработная плата в отрасли машиностроения не изменилась в сравнении с 2020 годом и составила 45,5 тысячи рублей и 40 тысяч рублей. При этом аналогичные показатели в 2019 году составляли 39,4 тысячи рублей и 35 тысяч рублей соответственно.

В топ самых высокооплачиваемых отраслевых вакансий России вошли:

  1. Электрогазосварщик, 130 000140 000 руб., Владимир.
  2. Главный сварщик, от 110 000 руб., Челябинск.
  3. Токарь ДИП200, ДИП300, от 102 960 руб., Москва и Московская область.
  4. Начальник сборо-сварочного цеха, 100 000–120 000 руб., Челябинск.
  5. Сварщик на полуавтомат НАКС, 100 000 руб., Курган.
  6. Автомаляр по покраске спецтехники, 95 700191 000 руб., Ростов-на-Дону.
  7. Главный механик, от 91 609 руб., Новосибирск.
  8. Токарь-расточник, 80 000120 000 руб., Кемерово.
  9. Автослесарь по ремонту грузовых автомобилей и спецтехники, 77 00083 000 руб., Курган.

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