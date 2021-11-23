Роботы, промышленный дизайн и люди в белых халатах: сколько можно заработать на заводе

«Увидел фото — сменил профессию»

Вячеславу Руди 27 лет. Последние пять он трудится на челябинском заводе. Ради любимой работы уехал из родных мест. Родом молодой специалист из Орска, там живут его родители. Вячеслав окончил Оренбургский госуниверситет по специальности «инженер-электроэнергетик». На последнем курсе принял решение сменить профессию. А всё потому, что наткнулся в интернете на рассказ о современном трубопрокатном производстве.

— Сразу решил, что буду работать именно там. Понравилось, как всё сделано, заворожила вся эта красота и чистота. Тогда, в 2016 году, как раз запускалось производство труб для «Северного потока — 2», и требовались новые кадры, — вспоминает Вячеслав Руди. — Сразу после выпуска из университета приехал сюда. Многое пришлось изучать с нуля. Обучение шло без отрыва от производства. И оно еще продолжается — постоянно узнаю что-то новое, опыт нарабатывается с каждым днем.

Молодой металлург уже начал продвигаться по карьерной лестнице. Сначала работал изолировщиком четвертого разряда на участке антикоррозионного покрытия труб. Через два года стал бригадиром участков основного производства.