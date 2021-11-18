От простых счетчиков до «умного дома»: как изменились задачи инженера проекта (им платят до 150 тысяч)

Вы наверняка видели в фильмах, как шторы в квартирах сами открываются после трелей будильника и дистанционно включается бытовая техника. Еще лет 10–15 назад автоматизированное управление инженерными системами из-за дороговизны внедряли только на крупных объектах типа заводов и шоппинг-моллов.
С развитием технологий в сфере строительства управлять внутридомовыми коммуникациями стало возможно с помощью смартфона: скачиваешь приложение и просто жмешь на нужные кнопки. Так можно регулировать температуру и влажность воздуха в квартире, включать свет и перекрывать воду при необходимости. Да, это составляющие системы «умный дом», которую начали внедрять на рынке жилого строительства в Тюмени.
Проектировщик меняет профессию
Дмитрий Демин работает инженером проекта в команде крупного застройщика «Брусника». Каждое буднее утро у него начинается с планерки, а после приходит время для решения срочных и не очень задач на объекте. Необходимо проверить на соответствие проекту инженерные сети, убедиться в работоспособности систем. Если всё хорошо, можно приступать к их наладке и введению в эксплуатацию.
— Список задач, если честно, огромный: обо всех мелочах и нюансах и не расскажешь. На утренней планерке проясняем, какие работы необходимо выполнить в этот день. После специалисты приходят с чертежом к месту монтажа, и начинается выяснение каких-то проектных вопросов, а их обычно немало. Бывает, что кабели на счетчиках перепутаны, и они считают в обратную сторону, или вместо обогрева происходит охлаждение. Нужно убедиться перед запуском систем, что всё работает корректно, — говорит Дмитрий.
Его опыт работы в сфере строительства составляет около 12 лет. Изначально он был проектировщиком, но спустя время увидел для себя развитие в монтаже инженерных систем. Для этого потребовалось пройти курсы повышения квалификации по автоматизации и диспетчеризации сетей. Свою нынешнюю должность Дмитрий Демин занял год назад, успев до этого поработать в качестве инженера по инженерным сетям.
— Каждый день выясняешь для себя что-то новое, потому что рынок постоянно обновляется, совершенствуются системы. Нужно постоянно обучаться, чтобы быть востребованным специалистом. Главная цель моей работы — чтобы жителям квартир было не просто тепло и светло, но и комфортно, — уверенно заявил наш собеседник.
Автоматизация: от нежилых зданий к многоквартирным домам
Лет 10–20 назад, когда только появились системы автоматизации и диспетчеризации зданий, они были очень дорогостоящими и громоздкими. Спустя время эта техника стала дешевле, что позволило начать внедрять ее в новостройках.
— Вся информация аккумулируется в едином диспетчерском пункте. Там идет хранение и учет данных, можно отследить, когда и из-за чего были ошибки. Такие системы в жилых домах начали появляться только недавно: в основном они используются на каких-то крупных объектах — торговые центры, заводы, — где остановка оборудования или стоит огромных денег, или комфорта посетителей, — объясняет Дмитрий Демин. — Да и до сих пор установка больших систем диспетчеризации в жилых домах — это довольно дорого.
Тем не менее в некоторых местных ЖК такие современные системы всё же есть. Они в режиме реального времени показывают, работают ли лампочки в подъезде, корректно ли функционирует вентиляция, исправны ли насосные установки.
Конечного пользователя машина предупреждает, если что-то вышло из строя. И специалист, видя это на экране компьютера, может сразу принять меры. Например, отключить стояк дома при аварии, просто нажав одну кнопку. Это помогает избежать серьезных последствий из-за поломки.
— Раньше надо было передавать показания счетчиков, теперь это делается автоматически благодаря телеметрии («умным счетчикам». — Прим.ред.). Не было и датчиков протечек: это приходит только сейчас. Думаю, это станет очень распространенным явлением, — говорит инженер.
Очень самостоятельный дом: как это устроено
Автоматизация некоторых процессов в квартирах новых домов — это, по сути, система «умный дом». Если объяснять это предельно просто, то главная миссия этой системы — выполнять за вас какие-либо рутинные задачи в быту. Например, включить чайник, выставить нужную температуру на кондиционере, задвинуть шторы, передать показания счетчиков или отрегулировать мощность радиаторов отопления. Итог: экономится довольно большое количество времени, которое можно потратить на себя и близких.
— Эта система постоянно совершенствуется. Один из последних трендов — уход в облачное хранилище (там происходит хранение и систематизация данных. — Прим.ред.). Раньше можно было настроить систему так, чтобы какие-то приборы включались в определенный день и конкретное время, а сейчас некоторые процессы активируются по датчику движения или геолокации. Например, когда вы подъезжаете к дому, автоматически включается кондиционер, чайник, начинает играть музыка. Заходите домой, всё уже согрето. Наливаете чашку кофе и наслаждаетесь, — говорит Дмитрий Демин.
В системе «умного дома» каждый пользователь может настроить все параметры под себя и поменять настройки в любой момент, когда захочется. Эта система продолжает совершенствоваться, становится более доступной для широкого круга потребителей. Это возможно благодаря появлению на рынке новых игроков, которые предлагают «умные товары» для дома.
Пиковая нагрузка и перемены в профессии
Из-за климатических особенностей строительный сезон в Тюмени довольно короткий. И перед всеми специалистами, занятыми в возведении новостроек, стоит задача — приложить летом максимум усилий и успеть закрыть как можно больше задач.
— Летом упор делаем на монтажные работы, а осенью, перед сдачей дома, обычно идет установка системы «умный дом», чистовые работы. Зимой работаем над созданием проектов. Пиковая нагрузка приходится на старт и завершение строительства, но и в остальное время работы всегда хватает, — поделился Дмитрий Демин.
Он уверен, что быть занятым в строительстве сейчас — очень престижно, потому что уровень вхождения в профессию стал выше, чем раньше. Причина проста: сейчас нужны специализированные знания.
— Сейчас строитель должен быть более квалифицированным, обладать большим количеством навыков. Это не просто как в фильмах показывают: «Иди сделай то, не знаю что». Нужны именно профессионалы. Выпускников университетов по строительному профилю очень много. Но когда они понимают, что это тяжелый труд, часть отсеивается. Но те, кто остаются, — на вес золота. И они сейчас получают приличные зарплаты, — уверенно заявляет Дмитрий Демин. — Руками сейчас мало кто хочет работать, и те, кто делают это качественно, с душой, вызывают уважение. Когда видишь, что сделанное тобой кому-то нужно, кто-то пользуется этим с удовольствием, это греет душу. Понимаешь — ты всё делаешь не зря.
Последствия пандемии и уровень зарплат
Ковидные ограничения наложили серьезный отпечаток на рынок труда, и это очень сильно ощущается в строительной сфере. Часть специалистов переквалифицировались, кто-то переехал в Москву, потому что зарплаты там несоизмеримо выше. Не стоит забывать и об иностранных рабочих, которые какое-то время не могли вернуться из-за закрытых границ.
— Квалифицированных специалистов на рынке стало меньше, поэтому работать стало сложнее. При этом зарплаты уже с этого года начали расти очень хорошими темпами, улучшились условия труда, — говорит Дмитрий Демин.
По данным руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, на протяжении последних пяти лет спрос на инженеров проекта в Тюмени остается стабильным.
— Прирост количества вакансий заметен в мае и августе. Это в целом несколько нетипично для рынка труда: обычно май характеризуется снижением числа вакансий, а рост количества предложений начинается с сентября. В отличие от рабочих специальностей, пандемия не сильно сказалась на востребованности инженеров проекта: существенного роста относительно допандемийного периода мы не наблюдаем. В пик локдауна (апрель–июнь 2020 года) было снижение количества вакансий в 2–3 раза, однако уже к концу года спрос на данных специалистов вышел на состояние начала 2020 года, — прокомментировал 72.RU Юрий Михеев.
Сейчас главные инженеры проекта в Тюмени могут рассчитывать на заработную плату от 85 до 150 тысяч рублей, инженеры — от 60 до 100 тысяч рублей, помощники инженера проектов — от 55 до 80 тысяч рублей.
— Средняя заработная плата за последние полгода составила около 75 тысяч рублей, а прирост за последние два года —15%, — уточнил Михеев.
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