От простых счетчиков до «умного дома»: как изменились задачи инженера проекта (им платят до 150 тысяч)

Последствия пандемии и уровень зарплат

Ковидные ограничения наложили серьезный отпечаток на рынок труда, и это очень сильно ощущается в строительной сфере. Часть специалистов переквалифицировались, кто-то переехал в Москву, потому что зарплаты там несоизмеримо выше. Не стоит забывать и об иностранных рабочих, которые какое-то время не могли вернуться из-за закрытых границ.

— Квалифицированных специалистов на рынке стало меньше, поэтому работать стало сложнее. При этом зарплаты уже с этого года начали расти очень хорошими темпами, улучшились условия труда, — говорит Дмитрий Демин.

По данным руководителя департамента аналитики «Зарплаты.ру» Юрия Михеева, на протяжении последних пяти лет спрос на инженеров проекта в Тюмени остается стабильным.

— Прирост количества вакансий заметен в мае и августе. Это в целом несколько нетипично для рынка труда: обычно май характеризуется снижением числа вакансий, а рост количества предложений начинается с сентября. В отличие от рабочих специальностей, пандемия не сильно сказалась на востребованности инженеров проекта: существенного роста относительно допандемийного периода мы не наблюдаем. В пик локдауна (апрель–июнь 2020 года) было снижение количества вакансий в 2–3 раза, однако уже к концу года спрос на данных специалистов вышел на состояние начала 2020 года, — прокомментировал 72.RU Юрий Михеев.

Сейчас главные инженеры проекта в Тюмени могут рассчитывать на заработную плату от 85 до 150 тысяч рублей, инженеры — от 60 до 100 тысяч рублей, помощники инженера проектов — от 55 до 80 тысяч рублей.

— Средняя заработная плата за последние полгода составила около 75 тысяч рублей, а прирост за последние два года —15%, — уточнил Михеев.

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