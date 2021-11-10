Где взять трудовой стаж, если вы ни дня не работали официально (и когда он пригодится)

Если вы ни дня не проработали официально, совсем без денег государство вас всё равно не оставит. Вы будете получать минимум, который называется социальной пенсией. От страховой она отличается (по крайней мере, до конца этого года) на 6,6 тысячи рублей — 10,1 тысячи (социальная) против 16,7 тысячи (страховая). В ближайшем будущем этот разрыв пусть незначительно, но сократится. Благодаря индексации. По данным главы Минтруда РФ Антона Котякова, в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, социальные — на 7,7%.



— Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%, — говорит Антон Котяков.



Если ваша социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, вам установят социальную доплату и сравняют пенсионное обеспечение с прожиточным минимумом. Но вряд ли это понадобится. В 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров в России составляет 10 022 рубля на душу населения. В следующем году эта цифра вырастет до 10 277 рублей.



Но размер — не единственное отличие социальной пенсии от страховой.



— Страховая пенсия позволяет раньше, по сравнению с социальной, выйти на пенсию по старости. С 2028 года возраст назначения социальной пенсии составит 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин, — говорит бухгалтер Елена Соцкая. — Если же у человека есть право на досрочный выход на страховую пенсию, этот разрыв в возрасте увеличивается еще больше. Кроме того, страховая пенсия пенсионера, продолжающего работать, ежегодно пересчитывается с учетом увеличения его стажа и суммы дополнительно уплаченных им взносов, что дает ощутимую прибавку к ней. Величина социальной пенсии, зависящей от других параметров, несмотря на обязательность ее ежегодной индексации, растет значительно медленнее.

