Где взять трудовой стаж, если вы ни дня не работали официально (и когда он пригодится)

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Что вообще такое страховой стаж?
До введения понятия страхового стажа в 2002 году для назначении пенсии использовали общий трудовой стаж. От его продолжительности зависел размер пенсии. А с 1 января 2002 года пенсия зависит только от страхового стажа — суммарной продолжительности периодов работы и другой деятельности, благодаря которой ПФР получал за вас страховые взносы.
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Сколько стажа нужно для страховой пенсии?
Эта цифра постоянно растет. В 2019 году для страховой пенсии было достаточно 10 лет стажа, в этом году уже 11, а к 2028 году требования вырастут до 15 лет стажа. Проверить состояние лицевого счета можно на «Госуслугах». Но кроме стажа важен еще и размер страховых взносов.
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Что за страховые взносы?
Размер страховых взносов влияет на то, сколько пенсионных баллов вы заработаете за один год. При этом сумма баллов за все годы работы напрямую влияет на размер будущей пенсии. Таким образом государство мотивирует работать официально у работодателей, которые исправно уплачивают за своих работников взносы в ПФР.
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Что такое пенсионные баллы?
— Пенсионные баллы — это условные единицы, в которых оценивается каждый год трудовой деятельности гражданина, — говорит бухгалтер Елена Соцкая. — Количество пенсионных баллов зависит от суммы страховых взносов, уплачиваемых работодателем в Пенсионный фонд за работника в период трудовой деятельности. Порядок расчета количества баллов закреплен в Федеральном законе «О страховых пенсиях».
Сейчас мы находимся в переходном периоде — с каждым годом минимальное число баллов (индивидуальных пенсионных коэффициентов) и лет стажа увеличивается. В 2021 году для выхода на пенсию требуется не менее 12 лет стажа и 21 пенсионный коэффициент, к 2025 году будут нужны 15 лет стажа и 30 ИПК. При этом, если по достижении пенсионного возраста баллов и стажа у вас окажется меньше установленного минимума, о страховой пенсии можете не мечтать — вам назначат только социальную. Что еще интереснее, количество баллов, которые можно заработать за год, ограничено. Например, за 2019-й можно было получить максимум 9,13 балла, за 2020 год — 9,57 балла, а для 2021-го и последующих годов установили ограничение в 10 баллов.
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Какая будет пенсия, если нет трудового стажа?
Если вы ни дня не проработали официально, совсем без денег государство вас всё равно не оставит. Вы будете получать минимум, который называется социальной пенсией. От страховой она отличается (по крайней мере, до конца этого года) на 6,6 тысячи рублей — 10,1 тысячи (социальная) против 16,7 тысячи (страховая). В ближайшем будущем этот разрыв пусть незначительно, но сократится. Благодаря индексации. По данным главы Минтруда РФ Антона Котякова, в 2022 году страховые пенсии проиндексируют на 5,9%, социальные — на 7,7%.
— Социальная пенсия индексируется пропорционально росту прожиточного минимума пенсионера относительно предыдущего года. С учетом этого социальная пенсия, которая индексируется ежегодно с 1 апреля, будет увеличена на 7,7%, — говорит Антон Котяков.
Если ваша социальная пенсия окажется ниже прожиточного минимума пенсионера, вам установят социальную доплату и сравняют пенсионное обеспечение с прожиточным минимумом. Но вряд ли это понадобится. В 2021 году прожиточный минимум для пенсионеров в России составляет
Но размер — не единственное отличие социальной пенсии от страховой.
— Страховая пенсия позволяет раньше, по сравнению с социальной, выйти на пенсию по старости. С 2028 года возраст назначения социальной пенсии составит 65 лет для женщин и 70 лет для мужчин, — говорит бухгалтер Елена Соцкая. — Если же у человека есть право на досрочный выход на страховую пенсию, этот разрыв в возрасте увеличивается еще больше. Кроме того, страховая пенсия пенсионера, продолжающего работать, ежегодно пересчитывается с учетом увеличения его стажа и суммы дополнительно уплаченных им взносов, что дает ощутимую прибавку к ней. Величина социальной пенсии, зависящей от других параметров, несмотря на обязательность ее ежегодной индексации, растет значительно медленнее.
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Как можно добрать стаж?
Купить. Если вы решили не трудиться еще несколько лет и докупить недостающие баллы прямо сейчас, то нужно просто заключить договор софинансирования в отделении Пенсионного фонда, рассчитать сумму недостающих баллов и внести платеж. Минимальный размер страховых взносов в этом году составляет
Но если вы вдруг решили докупить все недостающие баллы за последний год, а недостает их много, то такой план может не сработать. Максимальный размер взноса в этом году —
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Какой стаж работы необходим для досрочной пенсии?
Если вы в 18 лет вышли на работу и оттрубили от звонка до звонка без длительных периодов безработицы, можете рассчитывать на небольшую пенсионную индульгенцию.
— Лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 лет (для мужчин) и 37 лет (для женщин), страховая пенсия по старости назначается на два года ранее общеустановленного пенсионного возраста, но не ранее достижения 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), — сообщает пресс-служба ПФР.
В страховой стаж входят:
- периоды работы или иной деятельности на территории РФ (обязательное условие — уплата страховых взносов в ПФР);
- период получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной нетрудоспособности.
При этом так называемые нестраховые периоды — уход за детьми до полутора лет, уход за нетрудоспособными гражданами, служба в армии по призыву и другие — право на досрочную пенсию не дают.
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Что засчитывается в страховой стаж кроме работы?
В страховой стаж засчитываются и другие, так называемые нестраховые периоды:
- прохождение военной, а также другой приравненной к ней службы;
- уход одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более 4,5 года в общей сложности);
- уход за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80 лет;
- получение пособия по безработице и участие в оплачиваемых общественных работах;
- получение пособия по временной нетрудоспособности;
- период переезда по направлению государственной службы занятости в другую местность для трудоустройства;
- работа за пределами РФ в случаях, предусмотренных законодательством или международными договорами, либо в случае уплаты страховых взносов в ПФР;
- необоснованное содержание под стражей при привлечении к уголовной ответственности, отбывание наказания в местах лишения свободы;
- проживание супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе с супругами в местностях, где они не могли трудиться в связи с отсутствием возможности трудоустройства, но не более пяти лет в общей сложности.
Эти периоды включаются в стаж, только если до или после них вы работали и ваш работодатель платил страховые взносы в Пенсионный фонд РФ.
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Когда еще нужен стаж?
Кроме как для получения пенсии, страховой стаж может пригодиться вам еще в некоторых ситуациях. Например, от продолжительности страхового стажа работника зависит размер больничного. Если ваш страховой стаж составляет меньше пяти лет, вы можете рассчитывать лишь на пособие в размере 60% среднего заработка, при страховом стаже от пяти до восьми лет — на больничный в размере 80% среднего заработка, ну а если ваш стаж составляет восемь и более лет, вам положены все 100%.
В некоторых случаях от стажа зависит зарплата. Но касается это разве что военнослужащих, бюджетников, сотрудников МВД и тех, кто работает на Крайнем Севере и приравненных к ним местностях. К примеру, госслужащие спустя пять лет стажа получат надбавку 10% к окладу. Спустя еще пять лет она вырастет до 15%. Тем, кто проведет на госслужбе от 10 до 15 лет включительно, светит надбавка в виде 20% к окладу. Ну а те, кто продержится больше 15 лет, станут получать на 30% больше.
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Что еще почитать про пенсию?
Вопрос выхода на пенсию со времен пенсионной реформы стал еще более животрепещущим. В новых правилах разобраться не так-то просто, и если не углубиться в вопрос заранее, то не всегда понятно, почему пенсию назначают в разном возрасте и тем более в разном объеме. Разбираемся, как купить у государства свою пенсию и почему в страховой пенсии могут отказать. В конце концов, рискует ли человек остаться совсем без пенсии, если ни дня не работал официально, — развенчиваем 7 популярных пенсионных мифов.
А еще у пенсионеров есть разные возможности получить доплату к пенсии, которые не зависят ни от инфляций, ни от выборов. Мы собрали в этом материале все случаи, благодаря которым пенсионеры смогут увеличить доходы или компенсировать траты.
Ну а если вы самозанятый, читайте нашу инструкцию — как самозанятым не остаться без денег в старости.
И не забудьте посмотреть, как узнать размер будущей пенсии и увеличить ее.