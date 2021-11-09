«До 120 тысяч рублей в месяц»: чем зарабатывают столяры и почему эта профессия снова в тренде

Соломенные кровати, стулья в виде прищепок, стол-река с эпоксидной смолой… Кто-то хочет добавить в свое жилище изюминку и обставить квартиру оригинальной мебелью, кто-то — окружить себя природными материалами. Спрос на красивую мебель стал расти лет 18 назад, на нестандартную и экологичную — в последние годы. Еще в
Немного истории
После развала СССР, в начале
— В целом недоставало всего: от нормальной фурнитуры и обивочных тканей до древесных плит и качественных лакокрасочных покрытий, которые не разваливались, не разбухали. Наиболее сложно технически было изготавливать кухни и раскладную мебель, — рассказывает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. — Зачастую даже кухонные шкафы считались роскошью. Когда на кухне присутствовал не просто бабушкин буфет, а специальные кухонные шкафы из ламинированной плиты — это считалось роскошью в какой-то период. Для них использовались фасады с ламинированной поверхностью, а подобных материалов жутко не хватало. История про советские товары народного потребления в целом сама по себе про сплошной дефицит. Что бы мы ни делали, получались «танки». С мебелью примерно то же самое. При желании всё могли сделать, но почему-то его всегда не хватало.
Спустя годы всё изменилось: проблемы с дефицитом материалов остались в прошлом, технологии по деревообработке шагнули вперед, появилась новая техника.
Сам себе столяр
Три года назад Юлия Саган стала популярным столяром. Когда девушка была в декрете, то решила затеять ремонт в современном стиле — оформить комнаты максимально просто с аккуратным дизайном в нейтральных оттенках. Было решено, что в интерьере появятся деревянные рейки и балки, а центральную часть гостиной займет столик из дуба.
— Решили с мужем сделать стол самостоятельно — у него был опыт работы с деревом. А я по образованию учитель английского языка, но работала менеджером по логистике. Мы изучили технологию в интернете, купили фрезерный станок, самый простой, шлифовальную машинку. Первая попытка была неудачной, но когда мы больше углубились в тему, получился наш первый стол, — вспоминает Юлия.
Фотографию своего первого изделия девушка разместила в «Инстаграме». Моментально начали сыпаться восторженные отзывы и просьбы от друзей и знакомых сделать им такой же. Так хобби стало семейным бизнесом.
— Мы начали расти, покупать оборудование. Если говорить про ту же шлифовку, то можно это делать шкуркой, вручную, но сейчас есть специальные шлифовальные машинки с хорошей мощностью, большими оборотами, фрезерные станки, столы со специальным креплением, где фреза ходит плавно по каретке, поэтому этим делом могут заниматься даже девушки. Мы начинали что-то делать в гараже, потом арендовали одно помещение, по мере роста оборудования — другое, побольше. Так у нас появилась собственная мастерская, — продолжает Юлия.
Работа столярами стала основной для их семьи и единственным способом дохода. Другой и не нужен — по словам девушки, бизнес приносит хорошие деньги.
На мебельной фабрике
В мебельном цеху «Большого дома древесины» тоже кипит работа. На территории фабрики возникает чувство, что ты где-то далеко за пределами города. Судя по запаху — в сосновом бору. Начальник производства, столяр Михаил Закиров, корпит над будущей кроватью из кедра по индивидуальному проекту. В этой профессии он 22 года. Мужчина окончил профессиональное училище на мастера столярного и мебельного производства. Говорит, что сейчас работать намного проще. В деле помогают специальные станки.
— Появилось довольно-таки много современного оборудования, которое облегчает жизнь столяра. Это ускоряет процессы. Если раньше берешь рубанок и руками всё это строгаешь, то сейчас есть «помощники», — рассказывает мастер и демонстрирует в работе фуговальный станок, который убирает с деревянных деталей больших размеров все сучки и задоринки.
Вручную обработка одной детали заняла бы около полутора часов, а с помощью станка — всего несколько минут. Михаил демонстрирует и другой полуавтомат — рейсмус. С его помощью снимается слой заготовки, и верхняя поверхность доски становится параллельной нижней.
— А это форматно-раскроечный, — продолжает столяр. — Я могу взять щит в пределах
Михаил рассказывает, что работа столяром приносит неплохие деньги. В месяц он получает более 60 тысяч рублей, да и это далеко не предел. Он признается, его профессия — сложная. Многие ее недооценивают.
— Казалось бы, ну что там тумбочку сделать? А по факту очень много нюансов, очень много технологий. Нужно не просто чтобы получилось идеальное изделие, а чтобы оно еще прожило десятилетия.
Михаил провожает нас в небольшое помещение неподалеку от мастерской и удаляется стругать детали для кровати. Столяру на производстве не нужно заботиться о том, чем и как покрывать свое изделие. Здесь — вотчина другого специалиста, технолога Алексея Катина.
На полу, на первый взгляд, огромные головки сыра. Мужчина смеется и объясняет, что это воск, который привезли местные фермеры. Его смешивают с живичным скипидаром и этим составом покрывают мебель. И если лет десять назад на многих предприятиях ее обрабатывали химией для того, чтобы она служила дольше, то сейчас упор идет на натуральное сырье.
Алексея Катина здесь называют местным Кулибиным: он изобрел автоматическую линию розлива. По конвейеру плывут банки разных объемов. С помощью программы, которую мужчина тоже разработал сам, он задает необходимые параметры, и емкости наполняются смесью автоматически.
— Полтора года как собрал этот аппарат. У него автоподача — от маленьких банок до больших. Я сам себе технарь. И в электронике с детства разбираюсь — у меня отец физик. Раньше наливать вручную было очень проблематично, банки были грязные, облитые воском, а сейчас это еще и сократило время в десятки раз. Раньше сто литров мы разливали полдня. Сейчас — минут 20, ну и плюс всё чистое, — с гордостью демонстрирует свое творение Алексей.
Что касается другой современной техники, то в столярном деле фабрики покрупнее часто используют станки с ЧПУ (с числовым программным управлением). Они проводят операции по заданной программе без участия человека. Например, такая машина есть на мебельном производстве «Сибсервис».
— У нас они лет 10 назад появились. Если резчик будет резать вручную из дерева фигуру какую-нибудь — это сколько у него займет времени? Станок вырежет точнее, красивее, быстрее. Например, если станок будет резать сутки без остановки, то человек будет резать неделю. Мы на нем изготавливаем декоры для мебели, накладки, панно, — пояснили в компании и добавили, что их рабочие могут получать до 120 тысяч рублей в месяц.
По данным департамента аналитики сайта поиска работы Зарплата.ру, спрос на столярные профессии среди работодателей вырос, особенно в последний год. Мастера по дереву стали требоваться в разы чаще.
— Сегодня на сервисе в среднем появляется по 14–15 вакансий столяров в месяц, плотников — по 23–29 в месяц. С лета 2020 года число таких вакансий растет — наблюдается кадровый дефицит, как и у всех «синих воротничков», которых остро не хватает после пандемии. За этот период востребованность плотников выросла в 3 раза, столяров — в 2 раза, — сообщили в департаменте аналитики.
Сегодня профессиями будущего обычно называют те, что связаны с информационными технологиями. Но рост популярности профессии и новые технологические возможности, которые применяются на производстве, говорят о том, что работа столяров всегда была важной и останется такой независимо от времени.