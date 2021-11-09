«До 120 тысяч рублей в месяц»: чем зарабатывают столяры и почему эта профессия снова в тренде

Немного истории

После развала СССР, в начале 90-х , горожане еще долго пользовались мебелью, которую купили в советское время. Поменять ее не было возможности — и у людей не было средств, и промышленность находилась в упадке. Во всем был тотальный дефицит.



— В целом недоставало всего: от нормальной фурнитуры и обивочных тканей до древесных плит и качественных лакокрасочных покрытий, которые не разваливались, не разбухали. Наиболее сложно технически было изготавливать кухни и раскладную мебель, — рассказывает президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков. — Зачастую даже кухонные шкафы считались роскошью. Когда на кухне присутствовал не просто бабушкин буфет, а специальные кухонные шкафы из ламинированной плиты — это считалось роскошью в какой-то период. Для них использовались фасады с ламинированной поверхностью, а подобных материалов жутко не хватало. История про советские товары народного потребления в целом сама по себе про сплошной дефицит. Что бы мы ни делали, получались «танки». С мебелью примерно то же самое. При желании всё могли сделать, но почему-то его всегда не хватало.