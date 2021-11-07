«На дорогих тачках ездят жадные истерички»: автомеханик откровенно рассказал, как в сервисе разводят на деньги

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий делятся изнанкой своей работы. Наш новый герой — приемщик в автосервисе. Он честно рассказал, какие водители бесят всю станцию техобслуживания, о загаженных машинах и о том, как «официалы» разводят на деньги доверчивых клиентов.
Хотим всё бесплатно!
Начнем с того, что понедельник — это всегда какой-то очень странный день. Всегда звонят очень бесящие люди, которые задают тупые вопросы. У нас помимо сервиса есть автомагазин. Там покупателям говорят, что запчасть, которую они купили, можно поменять бесплатно в автосервисе. Или, допустим, речь идет про замену масла. Да, поменяем мы его бесплатно, но за снятие защиты надо заплатить 220 рублей. На что клиенты говорят: «Но нам говорили, что всё будет бесплатно». А такого им не говорили, они просто так услышали. Но ничего не докажешь.
Еще у нас есть бесплатная диагностика на тех марках машин, которыми мы занимаемся. Раз в полгода можно посмотреть ходовую, проверить ремни, жидкости. Но есть такие клиенты, которые приезжают исключительно на эту бесплатную диагностику и никогда в жизни на ремонт не пригоняют. Это очень бесит.
Или вот еще пример. Сейчас как раз такая погода, когда снег забивается под арки. Ты говоришь, что да, диагностика будет бесплатна, но за мойку арок надо заплатить 100 рублей. Это надо сделать для того, чтобы механику не падали за шиворот снег и грязь.
И вот многие водители, узнав об этом, говорят: «Нет, я платить не буду», уходят и потом еще пишут отзыв в «2ГИС», на «Флампе», что никакая это не бесплатная диагностика, просят 100 рублей за мойку.
С виду состоятельные клиенты, но такие жадные
Самые раздражающие клиенты — это те, которые экономят каждые десять рублей, при этом это люди состоятельные. Сервис не работает с марками, которые очень дешевы в обслуживании.
Есть люди, которые ездят на автомобилях за 300 тысяч рублей, и они не считают каждую копейку — просто вкладывают деньги в свою машину, если это необходимо. А есть такие, кто приезжает на авто за 5–7 миллионов, вот они на всем сэкономят. Им жалко 600 рублей на салонный фильтр, они просят поставить за 250. Больше всего эту жадность мы ощутили, когда стали делать корейские автомобили. Для них мы реально завезли фильтры за 250 рублей, потому что за нормальный по 400 рублей им дорого.
У нас так заведено, что если во время ремонта в заказ добавляется 300 рублей, то мы не тратим время на согласование с клиентом. Например, приехал он на ремонт, у него всё в масле было, и чтобы это убрать, понадобился очиститель за 300 рублей. Ребята-механики всё замыли, чтобы он сам понял, что всё нормально, ничего не течет. Но нет, это будет поводом для скандала. А бывает, что люди закатывают истерику из-за шайбочки за 50 рублей.
Видно, что человек состоятельный, но и из-за копеек треплешь нервы мастерам. Бывали даже случаи, когда я соглашался оплатить из своего кармана этот очиститель и шайбу, лишь бы избежать скандалов.
Гадюшник в салоне автомобиля
Порой люди доводят свою машину просто до ужасного состояния. Особенно это чувствуется летом, когда на приборной панели слой пыли, когда руль весь засаленный, а дверная ручка настолько грязная, что к ней противно прикасаться. У нас был один клиент, очень хороший человек, дедушка. Обслуживался с первого дня, ездил на внедорожнике Honda. Скуривал по две пачки в день. У него было несколько пепельниц и машина прокуренная насквозь.
Еще есть очень грязные машины у девушек, что особенно неприятно. Это еще как-то понятно, когда срач в машине у молодого пацана, но тут на СТО приезжает дама, знает, что в ее машину будет садиться другой человек, будет что-то менять в салоне, а там такой гадюшник. Скажу так: сразу видно, когда грязь появилась вчера, а когда она в машине месяцами. Очень неприятно.
Мы не справочное бюро!
Бывает, звонят и говорят: «У меня вот такой-то автомобиль, я у себя в гараже меняю подушку двигателя. Как мне открутить этот болт? А как выставить метки ГРМ?» Мы что, информационное бюро какое-то? Пригоняй на СТО свой автомобиль, и мы всё сделаем. Я таких людей не понимаю. Ты же не звонишь в больницу и не спрашиваешь, какой антибиотик лучше принять.
Начитаются форумов и учат, как лучше
Очень бесят люди, которые приезжают, начитавшись форумов. Это реально зло, особенно для людей, которые в возрасте. Они открыли для себя интернет пару лет назад, ноутбук купили и верят всей душой в то, что написано. Показывают тебе обсуждение 2005 года и говорят делать так же! В итоге сидишь и убеждаешь, что не надо принимать за правду то, что было написано 15 лет назад. Всё уже давно поменялось. Нет летнего и зимнего масла!
Еще есть такая категория водителей, которые любят всё контролировать. Кто-то просто молча смотрит, а кто-то при этом всё комментирует и еще советует, как сделать лучше. Это очень бесит.
Официалы могут нагреть только так
Водителей, которые по своей небрежности или незнанию гробят свою машину, очень много. Чаще всего это те автомобилисты, которые обслуживались у официалов.
Обычно эти водители, которые ездят на более свежих машинах года с 2015-го. Раньше люди почему-то боялись уходить от официального дилера, и вот они приезжали туда раз в 15 тысяч километров менять масло, хотя это надо делать раз в 7 тысяч. Иногда это бывает просто ужас.
Официальные дилеры, кстати, очень жестко обманывают людей. Например, есть у нас один центр, откуда люди приезжают с черным маслом, хотя по бумагам они меняли его 5 тысяч километров назад — но так оно потемнеет только за 30 тысяч километров. И вот выясняется, что их нормально так нагрели — деньги за ряд работ взяли, а по факту ничего не сделали.
У нас такая политика в сервисе: никогда никому не навязывать лишнего, за это могут просто уволить. Мы делаем только то, что нужно.
Но в тоже время есть у нас новый человек на приемке. Он работал в огромной сетке сервисов, которые есть по всей России. И он как раз нацелен на то, чтобы содрать с людей бабки. Нет детали — закажет у каких-то поставщиков, быстро всё найдет. Главное — впарить даже то, что не надо.
В лицо улыбаются, а потом пишут гадкий отзыв
Еще очень сильно бесят люди, которые вживую никогда не скажут, что им что-то не понравилось в работе механика, а потом от них прилетает негативный отзыв. Вот он до этого улыбался, пожал руку, а потом отзыв с одной звездой. Зачем? Почему нельзя было сказать об этом на месте и потом выливать тонну грязи в интернете?
Девушки с опасными номерами
Не то чтобы бесит, но как-то обидно, что красивые девушки крайне редко приезжают сами в сервис. Хочется уделить внимание кому-то, но вокруг тебя только грязные механики, вот мужики и везут свои машины. А мы и скидку приятную девушкам сделаем, и машину бесплатно помоем. Но те, кто приезжает, запоминаются.
Вообще, девушек за рулем можно поделить на две категории. Первые немного понимают в машинах, а вторые не понимают совсем ничего. Они сразу же звонят папе, брату, другу, парню, мужу.
«Да там работы на пять минут»
Все клиенты приезжают в сервис только по записи, у нас расписан каждый час. Но регулярно бывает такое, что открывается дверь, забегает мужик и говорит: «Здрасьте! Мне защиту надо прикрутить. Я ваш постоянный клиент!» При этом ты его впервые видишь. Пробиваешь по базе номер машины, и он правда не был здесь ни разу.
Говоришь: «Друг, извини, но всё сейчас занято, только вечером». А он тебе: «Да там работы на пять минут, только на подъемнике поднять». Ты объясняешь, что механики все заняты, не получится. Пожалуйста, записывайтесь заранее, чтобы потом не обижаться.
Не надо мне всю жизнь свою рассказывать!
Иногда человек звонит просто записаться, предположим, на замену масла, и перечисляет весь свой распорядок дня. Вот я завтра со смены, потом ребенка надо в бассейн отвезти, потом в 13:00 у меня обед, потом в 14:30 надо тещу с дачи забрать, потом к стоматологу поеду к 15:00. Ну, давайте в 17:00, хотя нет, там же тренировка еще, давайте в 16:00.
Это перечисление порой занимает минуты три. Зачем мне всю свою жизнь рассказывать? Сначала определитесь со временем, потом звоните.
Оставьте свое семейство дома
Еще, как правило, бесят люди, которые приезжают на эту бесплатную диагностику всей семьей. Он, жена, теща и два ребенка. Ладно, может, детей было не с кем оставить, это я еще допускаю. Но тещу с женой ты зачем притащил? Вот они занимают клиентскую зону, пьют бесплатные кофе и чай, разбрасывают всё. Я этого реально не понимаю.
«А чё так дорого?»
Когда нам говорят: «А чего так дорого, тут же всего два болта прикрутить», мы задаем встречный вопрос: «А где дешевле?»
И если всё так просто, если всего два болта, то почему ты сам не открутил их у подъезда, а приехал на СТО? Если дорого, езжай в гаражи к дяде Васе. Он сделает всё за 300 рублей.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего бесят сотрудников автосервиса:
- когда приезжают только на бесплатную диагностику, но не на ремонт;
- когда привозят с собой семейство и оно занимает всю клиентскую зону;
- когда оставляют на ремонт машину с загаженным салоном;
- когда для красоты вешают шипы на номера, а механик из-за этого ранится;
- когда звонят в сервис из гаража и просят бесплатные советы;
- когда начинают скандалить из-за гайки за 50 рублей;
- когда начитаются форумов и начинают умничать;
- когда уезжают «довольными», а потом пишут гадкий отзыв в интернете;
- когда приезжают без записи и обижаются на то, что их не приняли;
- когда стоят над душой во время ремонта.
СЮЖЕТ
В предыдущие сериях проекта воспитательница честно рассказала, как родители доводят до увольнения, а стюардесса поделилась реальными историями об изменах в самолете. Также в нашем сериале вы можете узнать много любопытного об изнанке работы стриптизерши, полицейского, пожарного, учителя, таксиста, фармацевта и многих других.
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