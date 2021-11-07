«На дорогих тачках ездят жадные истерички»: автомеханик откровенно рассказал, как в сервисе разводят на деньги

Еще у нас есть бесплатная диагностика на тех марках машин, которыми мы занимаемся. Раз в полгода можно посмотреть ходовую, проверить ремни, жидкости. Но есть такие клиенты, которые приезжают исключительно на эту бесплатную диагностику и никогда в жизни на ремонт не пригоняют. Это очень бесит.

Или вот еще пример. Сейчас как раз такая погода, когда снег забивается под арки. Ты говоришь, что да, диагностика будет бесплатна, но за мойку арок надо заплатить 100 рублей. Это надо сделать для того, чтобы механику не падали за шиворот снег и грязь.

И вот многие водители, узнав об этом, говорят: «Нет, я платить не буду», уходят и потом еще пишут отзыв в «2ГИС», на «Флампе», что никакая это не бесплатная диагностика, просят 100 рублей за мойку.



С виду состоятельные клиенты, но такие жадные

Самые раздражающие клиенты — это те, которые экономят каждые десять рублей, при этом это люди состоятельные. Сервис не работает с марками, которые очень дешевы в обслуживании.



Есть люди, которые ездят на автомобилях за 300 тысяч рублей, и они не считают каждую копейку — просто вкладывают деньги в свою машину, если это необходимо. А есть такие, кто приезжает на авто за 5–7 миллионов, вот они на всем сэкономят. Им жалко 600 рублей на салонный фильтр, они просят поставить за 250. Больше всего эту жадность мы ощутили, когда стали делать корейские автомобили. Для них мы реально завезли фильтры за 250 рублей, потому что за нормальный по 400 рублей им дорого.