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Комбайны с кондиционерами и тракторы-беспилотники: как заработать 200 тысяч рублей в полях

Рассказываем, как работают современные аграрии

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Петр Шестаков уже 40 лет работает в полях

Петр Шестаков уже 40 лет работает в полях

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— Сколько у вас есть времени? — спрашивает Петр Шестаков. Пожалуй, впервые с начала года он может вдоволь пообщаться: сезон посева, обработки и сбора урожая позади.

В полях Петр Шестаков проводит семь-восемь месяцев в году. Он уже 40 лет трудится агрономом, пришел в колхоз сразу после армии, да так и остался. Любовь к земле, кажется, перешла ему по наследству: и бабушки, и дедушки работали в хозяйствах.

Но Петр Шестаков пошел дальше: по конкурсу перешел в Уралниисхоз, где изучал гибриды кукурузы, а затем стал консультантом, без помощи которого теперь не могут обойтись уральские аграрии. Мы расспросили агронома о том, что изменилось в этой профессии за время его долгой работы.

Урожай почти собран, поэтому у аграриев есть время на встречи и разговоры

Урожай почти собран, поэтому у аграриев есть время на встречи и разговоры

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Космические технологии в полях

— Урожай собран, теперь вам можно отдохнуть?

— У агронома периода летаргического сна не бывает, — шутит Петр Шестаков. — Сейчас завершается уборка урожая, убраны почти все зерновые культуры, овощи. Теперь всё это нужно расположить, зерновые начать очищать от попавшей растительности — сорняков.

Но забот у производителей стало гораздо меньше благодаря новым технологиям.

— Если будете смотреть старые фильмы, увидите в поле суслоны — связанные растения, их оставляли на поле колосьями вверх, чтобы они подсыхали, — объясняет Петр Шестаков. — А затем это всё перевозили в гумно, где зерно досушивалось и перемалывалось. Сейчас же процесс сушки стал автоматизированным: приходит машина, отсыпает, отправляет на первичную очистку. Затем — на сушку, оттуда — на склад.

Агрономам в этом году было по-настоящему жарко

Агрономам в этом году было по-настоящему жарко

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Людей в полях за последние полвека работать стало гораздо меньше: за них всё делает техника. Даже комбайны и те уже полностью автоматизированы — и рулить не нужно. Машина идет по маячкам GPRS, точно знает, какого размера и формы поле: где нужно взять немного в сторону, а где свернуть.

Это в прямом смысле космические технологии. «Начинку» для современной сельхозтехники выпускают те же предприятия, которые работают над ракетоносителями. А кабины комбайнов и тракторов не уступают по комфорту некоторым элитным внедорожникам: там устанавливают мягкие сиденья и даже климат-контроль.

Но и это комбайнеру часто бывает не нужно: во время работы теперь ему даже не обязательно сидеть внутри. За работой техники он наблюдает со стороны, в компьютере точно видно, какие участки прошел комбайн и даже сколько урожая ему удалось собрать.

— Видно, сколько он молотит, сколько урожайность на конкретном участке, он сам всё считает. Зерно уже не нужно взвешивать, мы сразу видим, сколько поступило, — рассказывает агроном. — Комбайны показывают даже, какая влажность. Раньше нужно было вручную отбирать пробы и анализировать, в работе было занято больше людей.

А если на пути машины встанет человек или препятствие, она подаст сигнал и остановится. Компьютерное зрение развилось настолько, что уже различает культурные сорта от сорняков. Это позволило российским ученым выпустить умную поливочную машину. Она подает воду только нужным растениям, тем самым экономит ресурсы, а заодно борется с вредителями.

Прототип умной поливочной машины презентовали на Иннопроме в 2021 году

Прототип умной поливочной машины презентовали на Иннопроме в 2021 году

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Но никакие машины не смогут на 100% заменить человека — уверен Петр Шестаков. Агроном — тот самый мозг, который расчетливо строит планы на каждый сезон. Задач у профессионала множество: от выбора сорта для конкретных полевых условий до принятия стратегии борьбы с природными катаклизмами.

Это лето, к примеру, проверило на прочность российских аграриев: жара стояла во многих регионах, так что к осени большинство производителей не досчиталось урожая, например, картофеля. Но голодными потребители не останутся, у хорошего агронома всегда есть план Б: если не выйдет с одной культурой, обязательно удастся другая.

— Этим летом неожиданно хороший урожай показал масленичный подсолнечник. На Урале он плохо растет, но благодаря погоде производителям удалось собрать его на месяц раньше, — говорит Петр Шестаков.

Аграрии даже в суровом климате Урала умудряются ставить рекорды. Вот какую тыкву вырастил Петр Шестаков

Аграрии даже в суровом климате Урала умудряются ставить рекорды. Вот какую тыкву вырастил Петр Шестаков

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Осень для аграриев — время не только собирать урожай, но и готовиться к новому сезону. Сейчас в хозяйствах выбирают семена, в ноябре начнут закупать минеральные удобрения, средства для обработки растений.

А зимой настанет время подведения итогов, учебы и обмена опытом. Январь — единственный месяц в году, когда агрономам удается отдохнуть, сходить в отпуск. С февраля всё начнется с начала.

Агрономов не найти

Работа в полях непростая, оттого не каждый решается связать свою жизнь с земледелием. Число агрономов, к примеру, в России за последние 10 лет сократилось на 40 тысяч. Сейчас это одна из самых востребованных профессий в стране.

Эти специалисты давно уже перешли от ручного труда к интеллектуальному. Они составляют графики посевных работ, планируют закупки и урожайность. А еще постоянно работают над ошибками и учатся.

— Практически все агрономы, кто в профессии по-настоящему, занимаются наукой, они не могут не искать чего-то нового, — говорит Петр Шестаков. — Работа с землей, она тяжелая, кропотливая, но интересная. Взаимодействуют человек, земля и растения. Они все живые. В каждом грамме почвы — миллиарды бактерий. Это взаимодействие помогает получать урожай.

Агрономы постоянно испытывают новые растения, чтобы найти те, которые будут еще лучше себя показывать в полях

Агрономы постоянно испытывают новые растения, чтобы найти те, которые будут еще лучше себя показывать в полях

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Сам Петр Шестаков с конца 80-х годов изучал кукурузу. На Урале испытывали семенной материал из Италии, Белоруссии, Украины. К тем гибридам, которые показывают неплохой результат, присматриваются внимательнее — изучение идет три года, а затем лучшие образцы начинают размножать и выращивать массово.

У агронома должен быть широкий кругозор: нужно понимать химию, биологию, ботанику, а также разбираться в климатических условиях. Кроме того, современному специалисту нужно понимать технологии и основы менеджмента. Вместе с экспертами в HR мы разобрались, какие требования предъявляют к аграриям.

Петр Шестаков изучал кукурузу с конца <nobr class="_">80-х</nobr> годов

Петр Шестаков изучал кукурузу с конца 80-х годов

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Как заработать в поле 250 тысяч рублей?


Пандемия коронавируса «перепахала» многие отрасли, аграрии не стали исключениями. Львиную долю низкоквалифицированных сезонных работников в сельском хозяйстве составляли мигранты. Из-за антикоронавирусных ограничений в отрасли появился дефицит: найти замену уехавшим работникам оказалось сложно. Это привело к взрывному росту количества вакансий на вахтовую работу в сфере сельского хозяйства — с 30% допандемийного уровня до 69% (от всех вакансий этого направления) в сентябре 2021 года.

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Больше всего работников нужно на птицефабриках — там эти позиции в основном и занимали мигранты. Число вакансий агрономов в третьем квартале 2021 года также выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя зарплата агрономов выросла на 17% — с 40 390 рублей до 47 197 рублей.

— Спрос на сельхозработников — сезонный. Обычно с октября наступает спад, с марта количество вакансий начинает резко расти. Всего в России с начала этого года было открыто почти 6 тысяч вакансий агрономов, 51 из них — в Свердловской области (1% вакансий). Чаще всего данных специалистов ищут в Краснодарском крае (16% вакансий), — заявил Юрий Михеев, руководитель департамента аналитики Зарплаты.ру.

Специалист высокого класса и с большим опытом работы на позиции агронома может заработать до 250 тысяч рублей.

Топ-10 вакансий агрономов в России, открытых на сегодняшний день, выглядит так:

  1. Главный агроном садоводства, от 200 000 руб. (до вычета налогов).
  2. Агроном-технолог по хранению картофеля, от 180 000 до 200 000 руб.
  3. Главный агроном (закрытого грунта), от 150 000 руб.
  4. Главный агроном, от 150 000 руб. (до вычета налогов).
  5. Главный агроном, до 200 000 руб.
  6. Главный агроном / руководитель сельхозпроизводства, до 200 000 руб. (до вычета налогов).
  7. Агроном, от 130 000 до 200 000 руб. (до вычета налогов).
  8. Агроном-консультант, от 50 000 до 250 000 руб.
  9. Агроном, от 130 000 до 160 000 руб. на руки.
  10. Главный агроном, от 100 000 до 150 000 руб. (до вычета налогов).

Начать работу в сельском хозяйстве можно в любое время года. И осенью, и зимой дело для агронома найдется. Но самая жаркая пора начинается в марте-апреле, когда люди и техника выходят в поля. Петр Шестаков говорит, что задачи агрономам ставят не столько начальники, сколько сами растения:

СЮЖЕТ

Кем быть через 10 лет?

— Нам нужно раскрыть потенциал каждого растения. А как это сделать? Нужно договориться с землей, и тогда будет результат. Нужно дать растению всё, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Земля она не бездушная, у нее есть своя аура, она живая. Если к ней по-хорошему относиться, она к тебе повернется.

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профессииработасельское хозяйствовостребованные специальностиагроном
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