Комбайны с кондиционерами и тракторы-беспилотники: как заработать 200 тысяч рублей в полях

— Сколько у вас есть времени? — спрашивает Петр Шестаков. Пожалуй, впервые с начала года он может вдоволь пообщаться: сезон посева, обработки и сбора урожая позади.
В полях Петр Шестаков проводит семь-восемь месяцев в году. Он уже 40 лет трудится агрономом, пришел в колхоз сразу после армии, да так и остался. Любовь к земле, кажется, перешла ему по наследству: и бабушки, и дедушки работали в хозяйствах.
Но Петр Шестаков пошел дальше: по конкурсу перешел в Уралниисхоз, где изучал гибриды кукурузы, а затем стал консультантом, без помощи которого теперь не могут обойтись уральские аграрии. Мы расспросили агронома о том, что изменилось в этой профессии за время его долгой работы.
Космические технологии в полях
— Урожай собран, теперь вам можно отдохнуть?
— У агронома периода летаргического сна не бывает, — шутит Петр Шестаков. — Сейчас завершается уборка урожая, убраны почти все зерновые культуры, овощи. Теперь всё это нужно расположить, зерновые начать очищать от попавшей растительности — сорняков.
Но забот у производителей стало гораздо меньше благодаря новым технологиям.
— Если будете смотреть старые фильмы, увидите в поле суслоны — связанные растения, их оставляли на поле колосьями вверх, чтобы они подсыхали, — объясняет Петр Шестаков. — А затем это всё перевозили в гумно, где зерно досушивалось и перемалывалось. Сейчас же процесс сушки стал автоматизированным: приходит машина, отсыпает, отправляет на первичную очистку. Затем — на сушку, оттуда — на склад.
Людей в полях за последние полвека работать стало гораздо меньше: за них всё делает техника. Даже комбайны и те уже полностью автоматизированы — и рулить не нужно. Машина идет по маячкам GPRS, точно знает, какого размера и формы поле: где нужно взять немного в сторону, а где свернуть.
Это в прямом смысле космические технологии. «Начинку» для современной сельхозтехники выпускают те же предприятия, которые работают над ракетоносителями. А кабины комбайнов и тракторов не уступают по комфорту некоторым элитным внедорожникам: там устанавливают мягкие сиденья и даже климат-контроль.
Но и это комбайнеру часто бывает не нужно: во время работы теперь ему даже не обязательно сидеть внутри. За работой техники он наблюдает со стороны, в компьютере точно видно, какие участки прошел комбайн и даже сколько урожая ему удалось собрать.
— Видно, сколько он молотит, сколько урожайность на конкретном участке, он сам всё считает. Зерно уже не нужно взвешивать, мы сразу видим, сколько поступило, — рассказывает агроном. — Комбайны показывают даже, какая влажность. Раньше нужно было вручную отбирать пробы и анализировать, в работе было занято больше людей.
А если на пути машины встанет человек или препятствие, она подаст сигнал и остановится. Компьютерное зрение развилось настолько, что уже различает культурные сорта от сорняков. Это позволило российским ученым выпустить умную поливочную машину. Она подает воду только нужным растениям, тем самым экономит ресурсы, а заодно борется с вредителями.
Но никакие машины не смогут на 100% заменить человека — уверен Петр Шестаков. Агроном — тот самый мозг, который расчетливо строит планы на каждый сезон. Задач у профессионала множество: от выбора сорта для конкретных полевых условий до принятия стратегии борьбы с природными катаклизмами.
Это лето, к примеру, проверило на прочность российских аграриев: жара стояла во многих регионах, так что к осени большинство производителей не досчиталось урожая, например, картофеля. Но голодными потребители не останутся, у хорошего агронома всегда есть план Б: если не выйдет с одной культурой, обязательно удастся другая.
— Этим летом неожиданно хороший урожай показал масленичный подсолнечник. На Урале он плохо растет, но благодаря погоде производителям удалось собрать его на месяц раньше, — говорит Петр Шестаков.
Осень для аграриев — время не только собирать урожай, но и готовиться к новому сезону. Сейчас в хозяйствах выбирают семена, в ноябре начнут закупать минеральные удобрения, средства для обработки растений.
А зимой настанет время подведения итогов, учебы и обмена опытом. Январь — единственный месяц в году, когда агрономам удается отдохнуть, сходить в отпуск. С февраля всё начнется с начала.
Агрономов не найти
Работа в полях непростая, оттого не каждый решается связать свою жизнь с земледелием. Число агрономов, к примеру, в России за последние 10 лет сократилось на
Эти специалисты давно уже перешли от ручного труда к интеллектуальному. Они составляют графики посевных работ, планируют закупки и урожайность. А еще постоянно работают над ошибками и учатся.
— Практически все агрономы, кто в профессии по-настоящему, занимаются наукой, они не могут не искать чего-то нового, — говорит Петр Шестаков. — Работа с землей, она тяжелая, кропотливая, но интересная. Взаимодействуют человек, земля и растения. Они все живые. В каждом грамме почвы — миллиарды бактерий. Это взаимодействие помогает получать урожай.
Сам Петр Шестаков с конца
У агронома должен быть широкий кругозор: нужно понимать химию, биологию, ботанику, а также разбираться в климатических условиях. Кроме того, современному специалисту нужно понимать технологии и основы менеджмента. Вместе с экспертами в HR мы разобрались, какие требования предъявляют к аграриям.
Как заработать в поле
250 тысяч рублей?
Пандемия коронавируса «перепахала» многие отрасли, аграрии не стали исключениями. Львиную долю низкоквалифицированных сезонных работников в сельском хозяйстве составляли мигранты. Из-за антикоронавирусных ограничений в отрасли появился дефицит: найти замену уехавшим работникам оказалось сложно. Это привело к взрывному росту количества вакансий на вахтовую работу в сфере сельского хозяйства — с 30% допандемийного уровня до 69% (от всех вакансий этого направления) в сентябре 2021 года.
Больше всего работников нужно на птицефабриках — там эти позиции в основном и занимали мигранты. Число вакансий агрономов в третьем квартале 2021 года также выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Средняя зарплата агрономов выросла на 17% — с
— Спрос на сельхозработников — сезонный. Обычно с октября наступает спад, с марта количество вакансий начинает резко расти. Всего в России с начала этого года было открыто почти
Специалист высокого класса и с большим опытом работы на позиции агронома может заработать до
- Главный агроном садоводства, от 200 000 руб. (до вычета налогов).
- Агроном-технолог по хранению картофеля, от 180 000 до 200 000 руб.
- Главный агроном (закрытого грунта), от 150 000 руб.
- Главный агроном, от 150 000 руб. (до вычета налогов).
- Главный агроном, до 200 000 руб.
- Главный агроном / руководитель сельхозпроизводства, до 200 000 руб. (до вычета налогов).
- Агроном, от 130 000 до 200 000 руб. (до вычета налогов).
- Агроном-консультант, от 50 000 до 250 000 руб.
- Агроном, от 130 000 до 160 000 руб. на руки.
- Главный агроном, от 100 000 до 150 000 руб. (до вычета налогов).
Начать работу в сельском хозяйстве можно в любое время года. И осенью, и зимой дело для агронома найдется. Но самая жаркая пора начинается в марте-апреле, когда люди и техника выходят в поля. Петр Шестаков говорит, что задачи агрономам ставят не столько начальники, сколько сами растения:
— Нам нужно раскрыть потенциал каждого растения. А как это сделать? Нужно договориться с землей, и тогда будет результат. Нужно дать растению всё, что ему нужно, и тогда, когда ему нужно. Земля она не бездушная, у нее есть своя аура, она живая. Если к ней по-хорошему относиться, она к тебе повернется.