Комбайны с кондиционерами и тракторы-беспилотники: как заработать 200 тысяч рублей в полях

— Сколько у вас есть времени? — спрашивает Петр Шестаков. Пожалуй, впервые с начала года он может вдоволь пообщаться: сезон посева, обработки и сбора урожая позади.

В полях Петр Шестаков проводит семь-восемь месяцев в году. Он уже 40 лет трудится агрономом, пришел в колхоз сразу после армии, да так и остался. Любовь к земле, кажется, перешла ему по наследству: и бабушки, и дедушки работали в хозяйствах.

Но Петр Шестаков пошел дальше: по конкурсу перешел в Уралниисхоз, где изучал гибриды кукурузы, а затем стал консультантом, без помощи которого теперь не могут обойтись уральские аграрии. Мы расспросили агронома о том, что изменилось в этой профессии за время его долгой работы.