«Рот свой закрыла, дура!»: оператор МФЦ честно рассказала о том, что ей приходится терпеть на работе

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий делятся изнанкой своей профессии.
Наш новый герой — оператор многофункционального центра. Она честно рассказала, какие оскорбления от посетителей приходится терпеть и какие претензии чаще всего предъявляют. А еще о том, почему сотрудника могут уволить за помощь бабушке, и о куче запретов, которые надо соблюдать, чтобы не остаться без премии.
«Дайте всё, что нам положено!»
Самые сложные, самые непонятливые, самые требовательные — это молодые мамочки и бабушки. У них позиция «Дайте нам всё, что нам положено!». Они вообще не вникают в регламент, такого слова просто не знают. Вот по телевизору что-то услышали, в новостях «ВКонтакте» прочитали или на каких-нибудь «Детках.ру», приходят — и им это нужно.
Или мое самое любимое: «А вот моя соседка пришла, и ей всё дали, почему это нам не положено?». Каждая ситуация абсолютно разная, нет одинаковых, за исключением стандартных.
Вот Путин сказал, что можно справку о доходах теперь не предоставлять, и приходят без нее, а мы эту справку просим, потому что не по всем услугам всё налажено по запросу. Есть такие пособия, по которым надо обязательно предоставлять доходы на бумаге, а людям этого не объяснить. Естественно, получается очень много непонимания со стороны мамочек, которые оставили своих деток и пришли в МФЦ.
При этом они даже СНИЛС ребенку не делают, а он нужен для заявления. Для оформления пособия до полутора лет нужна прописка. Но зачем это делать? Надо сразу идти за деньгами.
Какой обед, когда такая очередь?
Сейчас в МФЦ большие очереди. Когда люди приходят и берут талон, администраторы предупреждают, что время ожидания в очереди займет более часа и даже более двух часов. Они соглашаются, говорят, что будут сидеть и ждать, а потом начинают скандалить.
Но операторы — не роботы, а точно такие же люди, у нас тоже есть дети. Мы сами бываем на больничном, с ребенком. Бывает, что работаем без технических перерывов. Сам обед длится час, но разделен на два перерыва — 40 и 20 минут. Если на первую часть обеда, пусть и не полностью, успеваем ходить, то на вторую — нет, потому что людей много и всех надо принять.
В МФЦ есть обязательный план по продажам страховых продуктов, который мы должны выполнять, иначе останемся без премии. Понятно, что людям эти вопросы надоедают, но это наша работа.
«Да что вы все такие тупые!»
Специалист по оформлению документов просто сидит и терпит оскорбления, какие только можно, на него выливают все негативные эмоции. Вот люди ходят, у них что-то случается в жизни, они приходят и всё выливают на нас. Мы не можем ничего вообще ответить, поэтому люди ведут себя таким образом.
Расскажу про одну из самых запоминающихся ситуаций. Это было за две недели до моего выхода в декрет. Я сижу, принимаю услугу у женщины. Вроде бы она оформляла пособие, с ней была дочь лет 17. Они садятся ко мне за стол, я начинаю говорить, что не хватает документов. Ее дочь начинает возмущаться: «Да не могли, что ли, раньше сказать, да что вы все такие тупые!» Я выслушала, говорю ей: «Давайте я приму как есть, а решение примет орган власти». Но мою речь прервала 17-летняя девочка со словами «Рот свой закрыла, дура», после чего встала и ушла. Даже не знаю, как описать эмоции, которые я тогда испытала.
Часто приходят представители юридических лиц и ИП по доверенностям. Они очень скандальные, проявляют максимум неуважения и высокомерия, словно они короли жизни.
Осталось не так много органов власти, которые ведут личный прием. Там вообще не разговаривают. Что-то не нравится? Дверь закрыли, до свидания. У нас же политика совершенно иная. Директор считает, что мы должны молчать, потому что мы МФЦ и повышаем качество жизни населения.
Сделала опечатку — убавим премию
График работы и зарплата — наверное, самая больная тема. Мы уходим в 20:00, а уже в 07:30 должны быть на работе. Наш оклад — 26 тысяч рублей. За 30 дней сентября у меня было 24 рабочие смены с утра и допоздна. Редко когда нам ставят с 8 до 17 часов, такое бывает, может быть, раз в месяц.
Вот за эти 26 140 рублей на нас ложится максимальное количество ответственности. Зарплату нам не поднимают. Последний раз поднимали полтора года назад на 900 рублей — и всё. У нас такой большой спектр обязанностей — 160 услуг.
Требований очень много. Запретов еще больше, вплоть до оттенка штанов и колготок, вида рубашки. Иначе опять штрафы, иначе опять урезание премии. Она составляет 30%, но по факту мы не получаем больше 20%.
Мы получаем втык и с тыла, и с фронта за все ошибки и опечатки. За всю правильность информации, которая лежит на клиенте, несет ответственность наш оператор.
Если всплывает эта ошибка или какая-то доработка, или какая-то жалоба, то отвечаем мы. Есть нарушения, за которые мы подвержены дисциплинарному взысканию.
Лишиться премии можно, если мы не выключим компьютер или коллега сядет за мой стол: это будет нарушением информационной безопасности.
Нельзя повышать голос, нельзя перебивать клиента. Можно только кивать, жалеть, сопереживать и помогать людям, которые к нам обратились.
Без прививки денег не ждите
Касаемо прививок: когда организации стали принуждать к вакцинации, нас обязали очень коротко и ясно. В июле нам должны были выплатить годовую премию, которая предусмотрена договором.
Естественно, все шли и прививались, потому что полугодовая премия может составлять до 100% оклада. Понятно, что это небольшая сумма, но мы муниципальные служащие и нам даже 50% премии не лишние. Потом 40% привились, директор быстро подписал приказ, и премию выплатили. Но, опять же, каким путем нам это всё досталось?
Уволили за помощь бабушке
Когда я только пришла устраиваться, одним из главных вопросов была возможность карьерного роста. Чисто теоретически она есть, но не на практике. Я не знаю ни одного из моих коллег, кто ушел бы из МФЦ и жалел об этом. Здесь работают из-за некоей стабильности и какого-никакого престижа.
Нам самим выгоднее быстрее обслужить и всех принять, чтобы не было очередей. Это наша премия, наша зарплата. Мы изо всех сил стремимся к этому, чтобы было время хотя бы кофе выпить один раз за 12 часов рабочего дня, дойти до туалета.
Оператор всегда будет виноват. Никогда руководство не встанет на нашу сторону. У нас есть услуга — регистрация на портале «Госуслуг». Ею обычно пользуются пожилые люди, и вот бабушка с этим паролем идет за гостевой компьютер.
Говорит, что она впервые видит компьютер, просит помочь. Администратор вводит пароль бабушки, а эта бабушка оказывается случайной знакомой начальника МФЦ, рассказывает ему, что девочки такие молодцы, такие хорошие, мне помогли. А он: «Ввели за вас пароль?» Он посмотрел по всем камерам, увидел, что сотрудница ввела сама личные данные заявителя. И ее уволили — просто за то, что она помогла бабушке, но нарушила регламент.
Есть на каждый талончик регламентированное время. Обычно его хватает, но есть такие люди, одинокие бабушки и дедушки, которым дома скучно, и они приходят к нам поговорить. Они говорят обо всём и ни о чём. Вопрос, потом какая-то история… А за время обслуживания клиентов идет премирование.
В нашем филиале один раз забыли сумку. Правила такие: если мы находим предмет, то вызываем МЧС, тревога, эвакуация. Приезжают спецслужбы, открывают сумку, а в ней лежало 15 миллионов рублей, их оставили во время сделки. По камерам посмотрели, нашли человека, который забыл эту сумку, но нас никто не отблагодарил.
Топ-10 ситуаций, которые бесят сотрудника МФЦ
- Мамы, которые уверены, что им все должны.
- Бабушки, которые приходят пообщаться.
- Когда люди не вникают и требуют: «Раз Путин сказал — дайте».
- Когда начинают оскорблять, а ответить ничего нельзя.
- Когда не дают спокойно пообедать в положенное время.
- Низкая зарплата.
- График работы с восьми до восьми.
- Постоянное лишение премий.
- Принуждение к прививке.
- То, что оператор всегда виноват.
СЮЖЕТ
В прошлых сериях проекта педиатр рассказал о том, как его трясет от мам, которые бегают к нему по каждому чиху, стюардесса — о пьяных пассажирах и изменах в туалете самолета, а полицейский — о палочной системе и отношении к людям в форме. Узнать много интересного об изнанке других профессий можно в нашей рубрике «Что меня бесит».
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