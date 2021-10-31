«Рот свой закрыла, дура!»: оператор МФЦ честно рассказала о том, что ей приходится терпеть на работе

Но операторы — не роботы, а точно такие же люди, у нас тоже есть дети. Мы сами бываем на больничном, с ребенком. Бывает, что работаем без технических перерывов. Сам обед длится час, но разделен на два перерыва — 40 и 20 минут. Если на первую часть обеда, пусть и не полностью, успеваем ходить, то на вторую — нет, потому что людей много и всех надо принять.



В МФЦ есть обязательный план по продажам страховых продуктов, который мы должны выполнять, иначе останемся без премии. Понятно, что людям эти вопросы надоедают, но это наша работа.

«Да что вы все такие тупые!»

Специалист по оформлению документов просто сидит и терпит оскорбления, какие только можно, на него выливают все негативные эмоции. Вот люди ходят, у них что-то случается в жизни, они приходят и всё выливают на нас. Мы не можем ничего вообще ответить, поэтому люди ведут себя таким образом.



Расскажу про одну из самых запоминающихся ситуаций. Это было за две недели до моего выхода в декрет. Я сижу, принимаю услугу у женщины. Вроде бы она оформляла пособие, с ней была дочь лет 17. Они садятся ко мне за стол, я начинаю говорить, что не хватает документов. Ее дочь начинает возмущаться: «Да не могли, что ли, раньше сказать, да что вы все такие тупые!» Я выслушала, говорю ей: «Давайте я приму как есть, а решение примет орган власти». Но мою речь прервала 17-летняя девочка со словами «Рот свой закрыла, дура», после чего встала и ушла. Даже не знаю, как описать эмоции, которые я тогда испытала.

