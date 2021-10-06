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Платите, чтобы получать пенсию: как самозанятым не остаться без денег в старости

Крохотная минималка им и так гарантирована

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У самозанятых есть три варианта сотрудничества с ПФР

У самозанятых есть три варианта сотрудничества с ПФР

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По российским законам самозанятые должны платить только соответствующий налог. А вот пенсионные отчисления делать не обязаны. Но тогда и на страховую пенсию по старости могут не рассчитывать. Какую пенсию самозанятые будут получать в будущем и как ее можно увеличить — разбираемся сейчас.

Самозанятые вообще не получат пенсию?


Хотя обязательных отчислений в ПФР у самозанятых нет (и, соответственно, баллы и трудовой стаж, от которых зависит размер будущей пенсии, не начисляются), они все равно могут рассчитывать на кое-какую пенсию. Социальную. Это в том случае, если они никогда не работали «на дядю», с официальной зарплатой и регулярными налоговыми отчислениями в Пенсионный фонд, и не делятся с ПФР доходами от самозанятости.

Мало того что платить социальную пенсию начинают на пять лет позже (с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин, в то время как на страховую пенсию по старости женщины могут рассчитывать с 60 лет, мужчины — с 65), так еще и по размеру она меньше страховой.

— В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля, — рассказали в пресс-службе Минтруда. — В соответствии с действующим законодательством индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составила 3,4%.

Второй вариант — когда у самозанятого раньше был наработан трудовой стаж и у него хватает пенсионных баллов. Тогда можно рассчитывать на страховую пенсию. В 2021 году в среднем по России она составила 16 789,48 рубля, а к 2024 году, по данным Минтруда, за счет индексации увеличится до 20 469 рублей.

В ближайшие три года страховая пенсия хоть немного, но подрастет

В ближайшие три года страховая пенсия хоть немного, но подрастет

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Кроме возраста для получения страховой пенсии по старости нужны трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. Каждый год требования на этот счет ужесточаются. Если в 2018 году было достаточно девяти лет стажа и 13,8 балла, то сейчас — 12 и 21. А с 2025 года — 15 и 30. Рассчитать примерный размер будущей пенсии в зависимости от стажа и количества баллов можно с помощью калькулятора на сайте ПФР.

Третий вариант для самозанятых, которые не хотят остаться совсем без пенсии, — делать добровольные отчисления в ПФР. Благодаря этому и будет формироваться страховая пенсия.

Как делать добровольные взносы в ПФР?


Чтобы начать делать добровольные отчисления на свою будущую пенсию, самозанятому нужно подать заявление в клиентскую службу отделения ПФР по месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Заявление также можно подать на портале госуслуг или через мобильное приложение «Мой налог».

Начать делать отчисления в пенсионный фонд — элементарная финансовая операция

Начать делать отчисления в пенсионный фонд — элементарная финансовая операция

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— Установленный на 2021 год фиксированный взнос в размере 32 448 рублей позволяет самозанятому сформировать 1,142 пенсионного коэффициента и один год страхового стажа (при условии, что самозанятый был зарегистрирован в этом статусе в течение всего года с 1 января по 31 декабря), — рассказывают в пресс-центре ПФР. — В случае уплаты меньшей суммы в страховой стаж будет засчитан период, пропорциональный уплате. Максимальная сумма, которая может быть уплачена на добровольное пенсионное страхование в 2021 году, составляет 270 167,04 рубля (8 МРОТ × 22% × 12 месяцев). Уплатив максимальный размер взносов, самозанятый получит 9,013 балла.

— Посчитаем прибавку к пенсии в ценах этого года. Стоимость одного балла, установленная в 2021 году, составляет 98 рублей 86 копеек, — говорит финансовый эксперт Сергей Мыльников. — Соответственно, добровольно уплатив минимальные взносы, самозанятый заработает 112,89 рубля будущей пенсии. Добровольно уплатив максимальные взносы, получит 891,02 рубля будущей пенсии. При расчете страховой пенсии к той части, которая рассчитана исходя из баллов, суммируется фиксированная выплата. Учитывая, что для приобретения права на пенсию гражданину надо иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов, если самозанятый решает ежегодно уплачивать лишь минимальные взносы, он в среднем должен платить их 26 лет (30 : 1,142).

Вот от чего зависит количество ваших пенсионных баллов

Вот от чего зависит количество ваших пенсионных баллов

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Перечисляются все необходимые платежи через банк по реквизитам, сформированным электронным сервисом ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется в клиентских службах ПФР.

— Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени, — говорит Сергей Мыльников. — Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и зависят в том числе от того, сколько времени в течение года человек платил взносы. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать.

Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в ПФР документы, подтверждающие платежи, не нужно.

Чтобы проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа, достаточно сформировать выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.

Что будет с пенсией, если совмещать самозанятость и официальную работу?


Если человек работает одновременно как наемный работник и как самозанятый, на размер будущей пенсии такое совмещение не влияет. К тому же раз работодатель на основном месте работы платит за него все взносы, ПФР и без того будет начислять все необходимые баллы и стаж. Можно, конечно, добровольно перечислять часть дохода с самозанятости, но в зачет эти баллы не пойдут и осядут на счетах ПФР.

Что еще почитать про пенсию?

Вопрос выхода на пенсию со времен пенсионной реформы стал еще более животрепещущим. В новых правилах разобраться не так-то просто, и если не углубиться в вопрос заранее, то не всегда понятно, почему пенсию назначают в разном возрасте и тем более в разном объеме. Разбираемся, как купить у государства свою пенсию и почему в страховой пенсии могут отказать.

А еще в августе этого года Владимир Путин заявил о выплате по 10 тысяч рублей для пенсионеров. Однако у пенсионеров есть и другие возможности получить доплату к пенсии, которые не зависят ни от инфляций, ни от выборов. Мы собрали в этом материале все возможности, благодаря которым пенсионеры смогут увеличить доходы или компенсировать траты.

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