Платите, чтобы получать пенсию: как самозанятым не остаться без денег в старости

Мало того что платить социальную пенсию начинают на пять лет позже (с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин, в то время как на страховую пенсию по старости женщины могут рассчитывать с 60 лет, мужчины — с 65), так еще и по размеру она меньше страховой.



— В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит 10 183 рубля, — рассказали в пресс-службе Минтруда. — В соответствии с действующим законодательством индексация производится с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионера за прошедший год. Таким образом, размер индексации пенсий в 2021 году определяется как соотношение величины прожиточного минимума пенсионера за 2020 год (9308 рублей) к аналогичной величине за 2019 год (9002 рубля). В связи с этим с 1 апреля 2021 года индексация размеров социальных пенсий составила 3,4%.

