Платите, чтобы получать пенсию: как самозанятым не остаться без денег в старости

По российским законам самозанятые должны платить только соответствующий налог. А вот пенсионные отчисления делать не обязаны. Но тогда и на страховую пенсию по старости могут не рассчитывать. Какую пенсию самозанятые будут получать в будущем и как ее можно увеличить — разбираемся сейчас.
Самозанятые вообще не получат пенсию?
Хотя обязательных отчислений в ПФР у самозанятых нет (и, соответственно, баллы и трудовой стаж, от которых зависит размер будущей пенсии, не начисляются), они все равно могут рассчитывать на кое-какую пенсию. Социальную. Это в том случае, если они никогда не работали «на дядю», с официальной зарплатой и регулярными налоговыми отчислениями в Пенсионный фонд, и не делятся с ПФР доходами от самозанятости.
Мало того что платить социальную пенсию начинают на пять лет позже (с 65 лет для женщин и с 70 лет для мужчин, в то время как на страховую пенсию по старости женщины могут рассчитывать с 60 лет, мужчины — с 65), так еще и по размеру она меньше страховой.
— В результате проведения индексации средний размер социальной пенсии с 1 апреля 2021 года составит
Второй вариант — когда у самозанятого раньше был наработан трудовой стаж и у него хватает пенсионных баллов. Тогда можно рассчитывать на страховую пенсию. В 2021 году в среднем по России она составила
Кроме возраста для получения страховой пенсии по старости нужны трудовой стаж и индивидуальные пенсионные коэффициенты. Каждый год требования на этот счет ужесточаются. Если в 2018 году было достаточно девяти лет стажа и 13,8 балла, то сейчас — 12 и 21. А с 2025 года — 15 и 30. Рассчитать примерный размер будущей пенсии в зависимости от стажа и количества баллов можно с помощью калькулятора на сайте ПФР.
Третий вариант для самозанятых, которые не хотят остаться совсем без пенсии, — делать добровольные отчисления в ПФР. Благодаря этому и будет формироваться страховая пенсия.
Как делать добровольные взносы в ПФР?
Чтобы начать делать добровольные отчисления на свою будущую пенсию, самозанятому нужно подать заявление в клиентскую службу отделения ПФР по месту жительства или в электронной форме через личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Заявление также можно подать на портале госуслуг или через мобильное приложение «Мой налог».
— Установленный на 2021 год фиксированный взнос в размере
— Посчитаем прибавку к пенсии в ценах этого года. Стоимость одного балла, установленная в 2021 году, составляет 98 рублей 86 копеек, — говорит финансовый эксперт Сергей Мыльников. — Соответственно, добровольно уплатив минимальные взносы, самозанятый заработает 112,89 рубля будущей пенсии. Добровольно уплатив максимальные взносы, получит 891,02 рубля будущей пенсии. При расчете страховой пенсии к той части, которая рассчитана исходя из баллов, суммируется фиксированная выплата. Учитывая, что для приобретения права на пенсию гражданину надо иметь минимум 15 лет стажа и 30 баллов, если самозанятый решает ежегодно уплачивать лишь минимальные взносы, он в среднем должен платить их 26 лет (30 : 1,142).
Перечисляются все необходимые платежи через банк по реквизитам, сформированным электронным сервисом ПФР. Он доступен в открытой части сайта Пенсионного фонда и не требует входа в личный кабинет. Квитанция с необходимыми реквизитами также предоставляется в клиентских службах ПФР.
— Периодичность взносов человек определяет самостоятельно: можно перечислить сразу всю желаемую сумму либо делать небольшие платежи в течение определенного времени, — говорит Сергей Мыльников. — Расчетным периодом по уплате добровольных взносов является календарный год. Минимальный и максимальный платежи при этом имеют ограничения и зависят в том числе от того, сколько времени в течение года человек платил взносы. Чем дольше этот период, тем больше пенсионных прав он позволяет сформировать.
Пенсионные коэффициенты и стаж, приобретенные в результате добровольных взносов, учитываются 31 декабря и отражаются на лицевом счете до 1 марта следующего года. Учет взносов происходит автоматически, поэтому представлять в ПФР документы, подтверждающие платежи, не нужно.
Чтобы проверить количество пенсионных коэффициентов и продолжительность стажа, достаточно сформировать выписку из индивидуального лицевого счета в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда или на портале госуслуг.
Что будет с пенсией, если совмещать самозанятость и официальную работу?
Если человек работает одновременно как наемный работник и как самозанятый, на размер будущей пенсии такое совмещение не влияет. К тому же раз работодатель на основном месте работы платит за него все взносы, ПФР и без того будет начислять все необходимые баллы и стаж. Можно, конечно, добровольно перечислять часть дохода с самозанятости, но в зачет эти баллы не пойдут и осядут на счетах ПФР.
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