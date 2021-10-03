«Что меня бесит»: курьер — о парковке на газоне, проколотых шинах, адском графике и реальных зарплатах

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — курьер. Он честно признался, почему он ненавидит заказы в новостройки с закрытыми дворами и сколько килограммов приходится тащить на себе, когда не работает лифт. А еще о том, почему курьеры не приезжают к точному времени и быстро начинают искать другую работу.
«Представляешь фильм "Перевозчик", а попадаешь на адский труд»
При знакомстве с вакансией курьера в голову приходят красивые ассоциации из фильма «Перевозчик»: Джейсон Стэйтем на Audi A8… А зарплата до 180 тысяч рублей невероятно манит. Увы, в реальности всё наоборот.
График работы предлагают на выбор: 5/2, 2/2 или в выходные.
А всё потому, что это огромная физическая и отчасти психологическая нагрузка. За день в среднем придется погрузить-разгрузить до 400 килограммов и всё это на себе донести до двери. Когда возвращаешься домой к полуночи, тебя будет волновать лишь одна мысль: принять горячую ванну, чтобы отдохнули натруженные руки и ноги. И спать, спать, спать.
Как такового обучения для курьеров нет. Есть несколько страниц с типовыми шаблонами взаимодействия с клиентом и выезд в рейс с кем-то из коллег. А ведь курьер — это лицо компании. Ты показываешь результат работы магазина, сборщиков, логистов, доставки. С каждым клиентом нужно общаться минимум дважды: 26 предварительных звонков в день и 26 встреч, приветствий и прощаний. Можно относиться к этому формально, но тогда не будет хороших оценок, а они влияют на премиальную часть.
Обед за рулем, туалет — в кустах
Никаких оплачиваемых отпусков или больничных у курьеров нет. Обслуживание автомобиля — полностью на вас.
В описании вакансии читаешь, что ты сам себе выбираешь график: хочешь — работаешь, хочешь — не работаешь. На самом деле график далеко не свободный и очень жесткий. Даже если ты отказался везти невыгодные для тебя заказы, очень устал или вообще без сил — никаких поблажек. Выполняй работу до конца или увольняйся.
Есть время работы с 09:00 до 21:00 или с 10:00 до 22:00, но никогда, никогда вы не закончите работу в указанное время. Обычное время работы — до 22:30, а рекорд последней доставки у меня был в 23:30. При этом в 09:00 нужно быть снова на работе. То есть 13–14-часовой рабочий день — это норма.
И конечно, никакого выделенного времени на обед. Ешь, пей прямо за рулем или в те редкие паузы, пока заказы формируют или маршрут перестраивается. Туалет — обычно в кустах по пути.
У курьеров вся обивка в машине исцарапана
Ты приезжаешь к 08:50, отмечаешься в специальном чате, делаешь селфи. Первый рейс: самостоятельно собираешь коробки и пакеты. Все они подписаны, нужно сложить всё на тележки и довезти до автомобиля. Но и здесь бывают накладки: можно перепутать или не взять пакет, сборщик может его не указать, поэтому приходится всё перепроверять по несколько раз.
Укладываешь груз в салон. Кто-то использует ящики, кто-то разгружает и размещает пакеты по своей, удобной ему методике. В любом случае есть неприятное следствие: отделка салона будет исцарапана, включая даже потолок.
Далее смотришь карту маршрута. Если видишь явную нестыковку в логистике, можешь поменять цепочку доставки на свое усмотрение, но это требует согласования с клиентом.
Выходишь в рейс, и поездка начинается со звонков. Ты звонишь клиентам и сообщаешь примерное время прибытия. Лучше озвучивать время с запасом. Во время разговора уточняешь порядок въезда и выезда со двора или номер квартиры и этажа, если они не указаны. Ближе к адресу уже смотришь нумерацию подъездов и то, где вход в подъезд. Нередко бывает, что нумерация обратная или вход с другой стороны улицы, а у тебя 40 килограммов на этот адрес. Поэтому ты делаешь всё, чтобы максимально близко припарковаться к подъезду. Но просчитать всё просто невозможно.
«Паркуюсь на газоне или тротуаре»
И тут мы подошли к тем неочевидным и неозвученным сложностям, которые придется преодолевать каждый день. Если в первой половине дня сложностей с этим нет, то после 18 часов у дома припарковаться уже негде. Встаешь на аварийке: на тротуар, на газон, перекрываешь другие автомобили.
Зимой ситуация усугубляется — дворы нечищены, есть накатанная колея-гололед. И если места нет, то ищешь-ищешь, а потом запросто идешь с пакетами 100–200 метров.
Отдельно упомяну новостройки, огороженные заборами. В тех редких случаях, когда у клиента есть возможность удаленно открыть ворота на въезд и выезд, это просто супер, но обычно такой возможности нет. Ты можешь заехать с кем-то, а потом очень долго не выехать. Ты можешь позвонить охране, если указан телефон. Тебя могут не пустить — вплоть до конфликта с угрозой прокола шин при кривой парковке рядом с воротами.
Кроме того, есть часть домов, где просто нет домофонов, а есть просто ключи-таблетки. «Зайдите с кем-нибудь», а выйдите уж сами как-нибудь. Калитки с домофонами не подписаны на популярных навигационных сервисах. Это бывает нечасто, но сильно срывает доставку.
Вообще аварийка — твой лучший друг и работать будет 50% времени. На этом фоне классические советские хрущевки выглядят просто образцом удобства. И пусть там нет лифта, но доставку ты делаешь гораздо быстрее и комфортнее, без выяснения или поиска подъездных путей.
Отдельно упомяну вечернее время. На него приходится большая часть заявок на доставку: люди пришли с работы и ждут. Тебе дают больше заказов, чем обычно, но есть неприятный момент — темнота. К сожалению, мало освещенных дворов, и из-за этого скорость доставки снижается. В темноте хуже заметны препятствия во дворах, и риск повредить авто тоже увеличивается.
«А дайте промик, вы же опоздали»
Некоторые считают, что, указав доставку на определенное время — в 11:15, например — я должен привезти строго в это время. Но ради бога, сервис такого уровня стоит явно не сто рублей. У крупных курьерских служб такая услуга — от тысячи рублей. Это называется «явно завышенные ожидания от сервиса».
Или же курьер опоздал с доставкой, и у него выпрашивают промокод. «Вы же опоздали, дайте промик на будущие мои заказы, я ваш клиент». Ничего, кроме покерфейса, это не вызывает.
«С кем-нибудь пройдите»
Отдельная категория клиентов, которым безразлично, как ты доберешься через ворота и два домофона, на которых не работает вызов. «С кем-нибудь пройдите». Некоторые клиенты не выдерживают и могут буквально послать матом при звонке после 23:00.
Я нашел подход к таким, но такому не учат. Только практика, опыт и общение.
Курьерская доставка на окраину стоит дешевле такси
Бывают заказы по 100+ килограммов на предприятие или в магазин, а отдельного тарифа типа «грузовой» уже нет, и клиенту плевать, как ты дотащишь его груз. Никто не будет встречать или помогать, даже в случае отсутствия нормального близкого подъезда для разгрузки. То есть бывает, что нужно сто метров пронести 100 килограммов.
Но самые неприятные заказы — это дальние. Они просто невыгодны. Ты везешь в одну сторону 30 минут заказ. Едешь по грунтовой дороге, по лужам, грязи и думаешь, почему твоя доставка «до двери» стоит меньше, чем такси.
И таких заказов немало. Например, это клиенты из коттеджных поселков, где нет хороших крупных магазинов, или те, кто отдыхают в своем СНТ и желают приготовить шашлык. Это нормальное желание клиента, но отсутствие тарифной сетки по районам доставки и возможности отказаться от невыгодного заказа делает эту поездку для меня невыгодной.
Отдельно отмечу летний период замены или ремонта лифтового оборудования.
Нередко заказывают воду. Со временем привыкаешь поднимать по 20 килограммов в каждой руке — 5 литров по 4 штуки.
Редко получается так, что все 6–8 заказов ты развозишь по одному району. Нет и нет.
Это значит, что вместо того чтобы набрать пул заказов в один район и развезти их спокойно, тебе дают сжатые интервалы и срочные доставки по 2–3 районам города. Только между ними можно ехать 20–30 минут, вот и получаются большие пробеги и в целом снижение количества доставок из-за этих катаний по разным районам.
Обещали больше сотни — получи 47 тысяч
Труд курьера тяжелый и неблагодарный. Вполне логично ожидать достойной оплаты, но и здесь всё плохо. В среднем за месяц «условно чистыми» выходит
В среднем за день выходит пробег 130 километров с городским расходом в 14 литров на 100 километров при 50 рублях за литр. Минус амортизация авто (масло, шины, ТО). Пусть по самым скромным расчетам это 100 рублей в день и 15 рабочих дней в месяце.
Единственный способ разорвать порочный круг 2/2 — уйти из этой сферы. Очереди из желающих нет, что косвенно доказывает несоответствие заработной платы прилагаемым усилиям и издержкам. Когда энтузиазм иссякает или найдена нормальная работа, человек уходит из этой сферы.
Один-единственный и неочевидный плюс: если ранее вы занимались спортом, то получите прекрасную фигуру, восстановите силу и объем мышц, сбросите лишний вес за пару месяцев.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают курьера:
- обещанная и реальная зарплата;
- когда клиенты говорят: «Ну зайдите с кем-нибудь»;
- а потом: «Выйдите с кем-нибудь»;
- и думают: «Лифт не работает, а вызову-ка я курьера, пусть он мне продукты тащит на 9-й этаж»;
- когда просят «промокод» за опоздание;
- когда за 100 рублей требуют доставку минута в минуту;
- когда приходится обедать за рулем;
- а туалет искать в кустах;
- когда за вынужденное опоздание приходится выслушивать брань;
- гонки про разным районам, чтобы опередить конкурентов.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях стюардесса рассказала об изменах на борту самолета и пассажирах, которые напиваются до алкогольной комы, а кассир магазина — о покупателях, которые не брезгуют пробовать товар с прилавка. Прочитать об изнанке работы таксиста, полицейского, стриптизерши и других профессиях вы можете в нашей рубрике «Что меня бесит».
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