«Что меня бесит»: курьер — о парковке на газоне, проколотых шинах, адском графике и реальных зарплатах

В описании вакансии читаешь, что ты сам себе выбираешь график: хочешь — работаешь, хочешь — не работаешь. На самом деле график далеко не свободный и очень жесткий. Даже если ты отказался везти невыгодные для тебя заказы, очень устал или вообще без сил — никаких поблажек. Выполняй работу до конца или увольняйся.



Есть время работы с 09:00 до 21:00 или с 10:00 до 22:00, но никогда, никогда вы не закончите работу в указанное время. Обычное время работы — до 22:30, а рекорд последней доставки у меня был в 23:30. При этом в 09:00 нужно быть снова на работе. То есть 13–14-часовой рабочий день — это норма.



И конечно, никакого выделенного времени на обед. Ешь, пей прямо за рулем или в те редкие паузы, пока заказы формируют или маршрут перестраивается. Туалет — обычно в кустах по пути.

У курьеров вся обивка в машине исцарапана

Ты приезжаешь к 08:50, отмечаешься в специальном чате, делаешь селфи. Первый рейс: самостоятельно собираешь коробки и пакеты. Все они подписаны, нужно сложить всё на тележки и довезти до автомобиля. Но и здесь бывают накладки: можно перепутать или не взять пакет, сборщик может его не указать, поэтому приходится всё перепроверять по несколько раз.

