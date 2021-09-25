«Что меня бесит»: сотрудник банка — о телефонных онанистах, уловках мошенников и клиентах, орущих матом

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы.

В нашем новом выпуске — сотрудница банка, которая работает в колл-центре. Она рассказала про истерящих мам, которые требуют свои пособия, и про людей, которые не верят в подозрительные списания и умоляют не блокировать карту, а также про клиентов, не читающих договоры. Публикуем ее рассказ от первого лица.



«Где мои деньги, Лебовски?»

Все те, кто обращаются к нам, звонят со своими проблемами и настроением. Решить их вопрос — наша работа, ко многим относишься с душой и пониманием, но есть отдельные странные кадры.

