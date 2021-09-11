«Что меня бесит»: полицейский — о митингах, вызовах на семейные разборки и «палочной» системе

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — полицейский. Он рассказал о «палочной системе», блате по знакомству, вызовах на семейные разборки, зарплате и отношении к митингам.
«Полицейские — мусора»
Отношение к полиции разное и чаще всего негативное. Многие относятся с каким-то пренебрежением. Думают, что полицейские — это какой-то мусор, а они сами дворяне. Думают, что полиция — это что-то грязное, нехорошее, и туда идут одни неудачники.
Но в полицию идут разные люди.
Полицейских не выращивают на грядке, они приходят из народа.
Перерабатываем за «спасибо»
Отделения сильно загружены банально потому, что не хватает сотрудников. Сейчас вообще волна с увольнениями сотрудников. Не хватает именно сотрудников низового звена — ППС, ДПС, вневедомственной охраны, а с участковыми вообще отдельная песня.
Есть неравнодушные, тянут лямку, но пяти лет до пенсии не дожидаются и увольняются: выгорают.
Полицейские очень загружены, но оплачивается только 120 часов переработки в год. А если ее больше, то, спасибо тебе, конечно, и на этом всё.
Как я понимаю, идея руководства была в том, чтобы люди не брали дополнительных смен для заработка. Чтобы они не были уставшими, но по факту полицейские просто не получают деньги за то, что они переработали из-за нехватки кадров. В пандемию люди просто сваливаются с температурой, и приходится выходить на подмену.
Из-за такого графика очень часто бывают разводы. Муж постоянно на работе, а хорошего заработка не приносит. У меня выслуга около 15 лет, и зарплата 30–32 тысячи. Это очень мало для работы полицейского.
Вызовы в шумные квартиры
Есть такие вызовы, на которые не то чтобы не хочется ехать, но ты изначально знаешь о своем бессилии. Стоишь такой весь в форме, при оружии, а сделать ничего не можешь. Вызывают тебя «на громкую музыку у соседа». Он работает вахтами, а когда приезжает, начинает гулять так, что весь дом страдает. Но войти к нему, дверь взломать мы не имеем права.
Система не идеальна, и это не потому что полицейские ленивые и равнодушные.
Семейные разборки и жалость к мужу, который бьет
Еще есть вызовы на семейные разборки. Приезжаешь, супруга жалуется, что муж ее бьет. Это правонарушение, начинаешь задерживать ее мужа.
Как я его напугаю? Маску страшную надену? Вот такие моменты просто убивают. Таких вызовов много. Сейчас люди вообще не умеют договариваться, они вызывают полицию по любому поводу. Если раньше многие вопросы решались двумя матюгами, то сейчас чуть что — звонят в полицию.
Сейчас молодежь часто огрызается старшему поколению, которое уверено, что их должны уважать только за возраст. Для молодежи это не аргумент. «Дожил до 50 лет? Это не показатель». Обиделся человек, вызвал полицию, наряд приехал, а молодежь уже давно убежала. Такие вызовы раздергивают наряды, а полицейских на самом деле очень мало.
Когда говорят, что у нас полицейское государство, не учитывают, что в составе МВД есть спортсмены, медики, оркестры, музеи и куча начальников. Если их вычесть, то полицейских останется меньше половины.
Пенсионеры пишут жалобы пачками
Кучу жалоб пишут пожилые люди. Что-то не понравилось им, куда обратиться? Конечно, в полицию. Возможно, куда-то еще пишут, но в полицию — в обязательном порядке.
Он мог сам смазать качели, мог кого-то попросить. Но зачем, если можно пожаловаться в полицию? «Выгоните их, они мне мешают».
Пьяные компании
Очень много «пьяных» вызовов. И если раньше были вытрезвители, и было куда убрать пьяного с улицы, то сейчас везти их некуда. Едешь и не знаешь, куда тебе его девать. Приезжаешь, делаешь замечание. Полицейские в основном стараются говорить корректно, чтобы не вызывать обратную агрессию. Бывает так, что компании на улице орут не специально, распалились, что-то обсуждают громко. Сделаешь им замечание, и они уходят. Есть пьяные, которые проверяют границы дозволенного. «Да, мы сейчас уйдем. Хотя нет, еще немного посидим». Приходится стоять и ждать, когда они уйдут.
Митинги — вымещение агрессии на полицию
Я могу понять людей, которые идут на митинги, но есть закон, и идти напрямую в конфронтацию с полицейскими, вымещать на них свою агрессию нет никакого смысла. Люди выплескивают на полицейского свои эмоции, но это не решает их проблему. Мы поддерживаем митингующих, но не можем этого выразить. Я согласен, что люди хотят что-то изменить, однако митинги ничего не меняют. Жалуйтесь в СМИ, пишите обращения, записывайте видео.
Оставьте в покое бомжей
Бомжи и пьяные — это просто боль. Лежит человек на земле, и добрые прохожие вызывают скорую и полицию. А вы спросили его, ему вообще помощь нужна? Часто никакая помощь не нужна, он просто спит.
Хотите бороться с пьяными во дворе? Записывайте видео, пишите жалобы, и полицейские будут заезжать в этот двор на патрулировании. Надо действовать самим, полицейские не волшебники. У полиции есть нормативы по пробегу автотранспорта, и этот учет нередко переходит в план.
Экипажам ДПС дают такую норму бензина, что при всем желании они просто не смогут устроить погоню за нарушителем, машина просто заглохнет.
Почему ППС сразу не заезжает в «пьяный» двор? Да потому что найдется куча людей, которые обязательно будут заступаться за этого «Васю, который 30 лет тут живет». Очень бесят люди, которые хотят быть добрыми за чужой счет.
Вредные пешеходы на дороге
Если скорую и пожарных на дороге пропускают, то полицию — через раз. Не знаю, почему такое отношение. Особенно раздражают пешеходы. Вот мы летим на вызов, машины тебя пропускают, а пешеходы — нет. Для них загорелся зеленый, и они пошли. Будто бы из вредности.
«Отпусти его, он свой»
Сейчас стало меньше блата. Но он есть. Большинство полицейских относятся негативно к этому. Вот ты делаешь свою работу, а потом тебе звонят сверху и просят отпустить. Конечно, такие случаи бывают. Это не решается деньгами.
Особенно сложно с этим в маленьких городах, они как большая деревня, где все друг друга знают.
Бросаются с кулаками и унижают
Полицейский — это представитель государства, и обижать его нельзя вообще ни в каком виде. Бывает, что полицейские сами ведут себя неправильно, но это другая история. Не согласны с действиями полицейского? У вас есть телефон. Снимайте, пишите жалобу, а не кидайте в лицо грязное обвинение, не бросайтесь с кулаками.
Меня однажды смешал с грязью школьник в присутствии учителей и одноклассников. Как я должен был себя вести?
Но поверьте, ситуаций, когда полицейского увольняли из-за мелочи, очень много.
Наручники и применение силы
Вообще сейчас в полиции очень много слабо подготовленных сотрудников, такой подготовки просто нет. Есть учебные центры, но их очень мало.
Как задержать агрессивного пьяного человека, не применяя насилия? У него высвобождаются внутренние резервы, он сам применяет агрессию, плюс найдутся его защитники, как здесь не применить силу? Ты скрутил его, застегнул наручники, и только так он нейтрализован. А люди переходят границы, и порой приходится применять оружие. Это вынужденная мера.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают полицейского:
- когда полицейских называют «мусора»;
- и думают, что в полицию идут одни неудачники;
- зарплата в 32 тысячи;
- переработка, за которую не доплачивают;
- просьбы «по знакомству» отпустить нарушителя;
- вызовы к бомжам и пьяным, которым не нужна помощь;
- вызовы в шумные квартиры, когда не можешь ничего сделать;
- пенсионеры с жалобами на скрипучие качели;
- когда полицейской машине с мигалками не уступают место на дороге;
- когда на митингах вымещают агрессию на полицейских.
СЮЖЕТ
В предыдущих сериях учительница честно рассказала о том, почему школу называют дурдомом на выезде, а воспитательница призналась, как сложно общаться с родителями. А узнать про изнанку работы таксиста, стриптизерши, стюардессы, официанта можно в нашем проекте «Что меня бесит».