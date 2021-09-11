«Что меня бесит»: полицейский — о митингах, вызовах на семейные разборки и «палочной» системе

Есть неравнодушные, тянут лямку, но пяти лет до пенсии не дожидаются и увольняются: выгорают.



Полицейские очень загружены, но оплачивается только 120 часов переработки в год. А если ее больше, то, спасибо тебе, конечно, и на этом всё.



Как я понимаю, идея руководства была в том, чтобы люди не брали дополнительных смен для заработка. Чтобы они не были уставшими, но по факту полицейские просто не получают деньги за то, что они переработали из-за нехватки кадров. В пандемию люди просто сваливаются с температурой, и приходится выходить на подмену.



Из-за такого графика очень часто бывают разводы. Муж постоянно на работе, а хорошего заработка не приносит. У меня выслуга около 15 лет, и зарплата 30–32 тысячи. Это очень мало для работы полицейского.

