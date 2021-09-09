«Наступали каблуками на клиента и смотрели, как облизывают унитаз». Откровения 19-летней сотрудницы мужского спа-салона

Если верить данным фонда «Безопасный дом», то 67% мужчин в России хотя бы раз в своей жизни платили за секс-услуги. Многие из них делают это регулярно. Заметим, в нашей стране, чтобы получить порцию интим-услуг, необязательно вызывать на дом жриц любви. Да и проституция в России запрещена. Можно просто вполне официально сходить в спа-салон, который вам предоставит все удовольствия.



Только в столице, по мнению знатоков, таких салонов не меньше сотни. Но не только в первопрестольной сильная половина человечества может получить всё, что душа пожелает.

