«Наступали каблуками на клиента и смотрели, как облизывают унитаз». Откровения 19-летней сотрудницы мужского спа-салона

Если верить данным фонда «Безопасный дом», то 67% мужчин в России хотя бы раз в своей жизни платили за секс-услуги. Многие из них делают это регулярно. Заметим, в нашей стране, чтобы получить порцию интим-услуг, необязательно вызывать на дом жриц любви. Да и проституция в России запрещена. Можно просто вполне официально сходить в спа-салон, который вам предоставит все удовольствия.
Только в столице, по мнению знатоков, таких салонов не меньше сотни. Но не только в первопрестольной сильная половина человечества может получить всё, что душа пожелает.
Такие салоны есть в каждом крупном городе. Но нечасто правоохранители сообщают, что накрывают узаконенные публичные дома. Года три назад прошла крупная спецоперация по задержанию участников криминального бизнеса одновременно в 10 городах России: Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Чебоксарах, Пензе, Уфе, Тольятти, Оренбурге, Самаре, Перми. Тогда полиция задержала более 60 человек, среди которых организаторы, администраторы, охранники и работницы массажных салонов, в которых оказывались интимные услуги за деньги. После этого подобных новостей не было. И, видимо, не сильно силовики напугали полулегальные публичные дома. Закрытые спа-салоны для любителей продолжают работать вовсю. Есть они в Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Красноярске
Сегодня — история от девушки из Тюмени, которая работала в таком месте администратором. Ей нет и 20 лет. Как всё устроено в салоне и есть ли там место спа — в ее рассказе.
Про зарплату, особенные услуги и типичных посетителей
Я переехала в Тюмень из маленького городка. Как и всем, нужна была работа. Смотрела вакансии на разных сайтах. Больше всего готовы были платить администраторам. Но, когда пришла на собеседование, поняла, что не совсем обычным. Встреча проходила в помещении с кожаным диваном, везде пахло благовониями, а в остальном здании было много комнат, из которых то и дело выходили девушки в белье. Это был релакс-клуб для мужчин. Меня всё смутило, но желание заработать и попробовать что-то новое взяло вверх. Так я оказалась администратором спа-салона.
Оклад обговорили сразу: за смену я получала две тысячи, но имела процент с продажи алкоголя и массажных программ. В месяц могла заработать 60 тысяч рублей влегкую. Программы — другим словом, услуги, которые предоставляли массажистки. Из самых интересных — «мокрая киска», «тропический дождь». Девушка заходит в душ с мужчиной, моет его, а потом доставляет ему удовольствие. Эти девушки не проститутки, они массажистки. Проникновения и секс у нас категорически запрещены. Если сотрудница тайком проводила свою «программу» за деньги, ее увольняли. Если замечали, конечно.
Был такой гость, который просил смотреть девушек, как он облизывал крышку унитаза. Такой услуги в нашем меню не было, но ему не отказывали. Еще приходил один странноватый. Любил, когда по нему ходят каблуками, так, чтобы шрамы оставались. Между прочим, семейный человек, не понимаю, как жена не замечала подобного.
В мои обязанности входила продажа исключительно массажных программ, сексом я не занималась. Еще в так называемом меню была услуга «разговор с администратором». Полчаса общения стоили две тысячи рублей. Мы просто болтали с гостем, он рассказывал о своей жизни, про то, как его пилит жена. При этом я должна была называть его как-нибудь ласково: солнышко, котик, в таком духе. Было противно, иногда даже сложно переключиться с «Вы» на «ты».
Мужчины, конечно, сидели и думали, что такие они красивые и важные, что им всё можно, позволяли себе руки распускать. Я это терпела.
В большинстве случаев к нам приходили женатые мужчины, в среднем им лет по 50–60. Типичный посетитель — это дядечка из
Молодая, умная, со сломанной судьбой
В салоне было много девушек, которые в обычной жизни занимаются своей работой, а по ночам и вечерам — работают в клубе. Почти у всех есть высшее образование. В принципе, очень много было реально умных девчонок, с которыми есть о чем поговорить. Только у них не было парней, некоторые просто оказались в разводе.
Немало встречала девушек со сломанной судьбой. Кого-то в 11 лет отчим изнасиловал, кто-то — бывшая наркоманка. Некоторые идут просто для того, чтобы прокормить своих детей, потому что работы высокооплачиваемой нет. Были те, кто приезжал из других городов якобы на вахту. В салоне они могли спокойно оставаться ночевать и не платить за это. Некоторые такие вахтовички работали сутками. Зарабатывать могли за смену тридцатку. Мужчины прямо оставались с ними на целую ночь, за час семь тысяч отстегивали, плюс покупали алкоголь, угощали едой.
Большие легкие деньги очень сильно манят. Меня хотели перевести в мастера. Говорили, что я молодая, красивая, перспективная, буду зарабатывать сотни тысяч. Я не согласилась, потому что боялась, что испорчу жизнь, что пропаду.
«Пытались подкинуть наркотики». Почему с такой работы надо бежать
Однажды случился переломный момент. Поняла, что я сама себя потеряла, заигралась в это всё, что ли. Одной девочке на моих глазах пытались подсунуть попробовать наркотики. Это хотели сделать другие массажистки. Предлагали это всё под видом таблеток от головы. Они сами всегда сидели на наркоте. Думаю, это было для того, чтобы подсадить эту девчонку и продавать потом это всё ей. Неприятный, жуткий момент. Я это увидела и, можно сказать, спасла мою напарницу. Тогда я поняла, что из салона надо бежать. Что это только начало.
Морально тяжело работать в таком салоне хоть массажисткой, хоть администратором. Как ни крути, мужики тебя воспринимают как девушку легкого поведения. Если бы моя подруга захотела туда пойти, я бы отговорила ее, все-таки такой опыт можно и не переживать. Меня некому было отговорить.
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