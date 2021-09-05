«Что меня бесит»: стриптизерша — о похотливых и жадных мужчинах, подлых соперницах и сексе за деньги (18+)

Они просто приходят поглазеть. И всё равно им приходится уделять много внимания, сил, но они не дают заработка.



Есть залетные гости, которым несвойственно посещать такие места. Друг позвал, перепало пригласительное, и он пришел. Такие мужчины сидят шокированные, ведут себя очень скромно. Видно, что такие люди слишком «неиспорченные», слишком «воспитанные».



Лесбиянки приходят в стриптиз-клуб в компании друзей. Но если мужчины часто переходят границы «мне это надо, дай потрогать», то лесбиянки внимательней и аккуратней относятся к женской красоте. Они больше понимают эстетику, общаются вежливее. Это всё истории не про щедрые чаевые.



«Ведут себя как голодные животные»

Студенты приходят с голодными глазами. Они очень часто нарушают правила, когда нельзя трогать стриптизершу, но всё равно лезут лапать. Они видят это впервые, у них очень яркие впечатления, но они не в состоянии контролировать свои гормоны. В итоге ведут себя как голодные животные. Им сложно что-то объяснить, и при этом у них нет денег. Это очень неприятные гости.