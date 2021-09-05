«Что меня бесит»: стриптизерша — о похотливых и жадных мужчинах, подлых соперницах и сексе за деньги (18+)

Сеть городских порталов продолжает проект «Что меня бесит», в котором представители разных профессий рассказывают об изнанке своей работы. Наш новый герой — танцовщица стриптиза. Она рассказала о скупых гостях и богачах, которые ведут себя как животные. О подлых соперницах, которые подпиливают каблуки и портят костюмы. А еще о женатых мужчинах, изливающих душу, парочках, которые хотят разнообразить свой интим в стриптиз-клубе, и цене «легких денег».
«Приходят поглазеть без денег»
В стриптиз-бар приходят совершенно разные люди, начиная от студентов и заканчивая бизнесменами. Бывает много женатых, есть пожилые гости. Любоваться женским телом нравится всем. Кто-то приходит случайно один раз и становится «постоянщиком».
Мальчишники в стриптиз-барах бывают редко.
Они просто приходят поглазеть. И всё равно им приходится уделять много внимания, сил, но они не дают заработка.
Есть залетные гости, которым несвойственно посещать такие места. Друг позвал, перепало пригласительное, и он пришел. Такие мужчины сидят шокированные, ведут себя очень скромно. Видно, что такие люди слишком «неиспорченные», слишком «воспитанные».
Лесбиянки приходят в стриптиз-клуб в компании друзей. Но если мужчины часто переходят границы «мне это надо, дай потрогать», то лесбиянки внимательней и аккуратней относятся к женской красоте. Они больше понимают эстетику, общаются вежливее. Это всё истории не про щедрые чаевые.
«Ведут себя как голодные животные»
Студенты приходят с голодными глазами. Они очень часто нарушают правила, когда нельзя трогать стриптизершу, но всё равно лезут лапать. Они видят это впервые, у них очень яркие впечатления, но они не в состоянии контролировать свои гормоны. В итоге ведут себя как голодные животные. Им сложно что-то объяснить, и при этом у них нет денег. Это очень неприятные гости.
При этом такие клиенты щедро разбрасываются своими деньгами. Тогда можно на многое закрыть глаза, по ощущениям становится менее неприятно. Они раздают чаевые, могут засунуть девушке в трусики или подвязку от тысячи рублей, это значит, что гость щедрый. Когда гости дают чаевые по 100–500 рублей, то по меркам танцовщиц это скупердяйство. Значит, больше мужчина и не потратится.
Не во всех городах чаевые остаются танцовщице, в Москве, например, в крупных клубах ими надо делиться с работодателем.
Но чаевые — это не основная форма заработка. Есть ставка за выход, не меньше тысячи, и остальное, сколько ты заработаешь за ночь. Есть такое понятие, как «крейзи меню». Приватный танец, текила с тела девушки, медленный танец.
Женатые мужчины изливают душу
В стриптиз-клуб нередко приходят женатые мужчины. Даже если гость не сильно выпил, то всё равно становится очень открыт и начинает много жаловаться на личную жизнь, про жену, вообще про женщин. Говорят про неприятности на работе, но реже. То, что женаты, они не скрывают, колец не прячут. Да и чувствуется по разговору, они этого не скрывают.
В основном, мужчины, которые приходят в стриптиз-бар, всегда хотят секса с девушками, которые там танцуют.
Хотя общение с гостями на работе категорически запрещено. Если менеджер узнает, что девушка дала свой номер гостю, то ее штрафуют или увольняют.
«Приходят пары, которые ищут третьего»
Зачастую парами приходят те, кто не знает, где найти третьего в постель. Они хотят экспериментировать и почему-то думают, что найдут решение в стриптиз-баре. Были случаи, когда танцовщицы, услышав такие предложения, в шоке забегали в гримерку с криками: «Дураки, дураки, что они предлагают».
«Как ты докатилась до этого»
Обычно на момент встречи стриптизерши и гостя их моральный уровень одинаково упал. Но если 18-летняя девчонка танцует стриптиз, и в клуб пришел 40-летний мужчина, который ей в отцы годится, то он может сказать что-то из разряда «как ты докатилась до этого». А потом после этих вопросов идет в «приват», лапает ее спокойно, и ничего при этом не смущает.
Но не все стриптизерши это умеют.
Есть еще в стриптизе такое понятие, как «выкупы». Мужчина может заплатить, освободить девушку от работы и пойти с ней на несколько часов в публичное место — ресторан, клуб. Мужчины готовы выкладывать за этот выход 20–30 тысяч, за несколько часов общения без интима. Обычно всё проговаривается заранее, что интима не будет, но мужчина всё равно рассчитывает на это. Зачастую они не хотят слышать о правилах и возвращаются со скандалом: почему у них не было секса?
Стриптиз и проституция — не одно и тоже
Гости думают, что стриптиз и проституция — одно и то же, но это не так. Это большая редкость, когда в стриптизе предлагают секс.
Можно грудь и попу, но не больше. Мы все очень категорично к этому относились и выбегали из комнаты, если гости нарушали правила. Это оговаривается заранее, но всё равно мужчины заходят в приватную комнату и просят секса. Уговаривают, предлагают деньги, спрашивают «чего ты ломаешься?», применяют силу. Тогда приходится вызывать охрану.
«Стриптиз — это легкая работа»
Многие думают, что работать в стриптизе очень легко. На самом деле это выматывающая работа. Всю ночь ходишь на высоченных каблуках в специальной обуви. Дико устает спина. Ты можешь устать, но ты обязана выйти на сцену и выложиться. Это забирает много энергии, видишь за ночь кучу незнакомых мужчин. Они могут быть неприятной внешности, плохо пахнуть, материться через слово, грубить. Это всегда работа по ночам. Чаще всего там работают студентки, которым нужны деньги. В итоге учеба идет побоку.
Костюмы, макияж, депиляция — всё делаешь за свои деньги. Мы все шили для себя белье на заказ, чтобы выглядеть эффектнее. Это внушительная часть расходов. Как бы это ни звучало, но многим девушкам это идет на пользу.
В одном из клубов были проверки. Это была вынужденная мера. Перед началом работы менеджер вызывал всех танцовщиц в бар, им надо было показать подмышки, оттянуть трусики и показать, что там ничего нет, продемонстрировать гладкость ног и дать понюхать свой парфюм. Еще в это время оценивается макияж и ухоженность волос.
Есть девушки, которые не могут даже просто красиво ходить у пилона. Но были случаи, когда «крокодилам» давали шанс, и в итоге оказывалось, что они умеют общаться с гостями гораздо лучше, чем девушки с лучшими физическими данными.
Растяжка, вес, размер груди — всё это имеет меньшее значение. Только в стриптизе я узнала, что мужчинам нравятся женщины с маленькой грудью, у всех вкусы разные. Шанс дается всем. Возраст тоже не ограничен, главное — с 18 лет. Но девушки обманывают работодателей, приходят в 17 и подделывают копии паспорта. Работала у нас 45-летняя женщина, и она была бомбически красивой. Очень молодо выглядела — настолько идеальная, что просто позавидуешь.
Опыт тоже не важен, он скорее минус, чем плюс. У девушек, которые приходят без опыта, много женской энергии. Когда мужчина видит в стриптизе невинную девочку, он сходит с ума. Всему остальному девушку научат на занятиях по пол-дэнсу в направлении «эротик» или «экзотик». Потом их выпускают на неполную смену. Первые разы сложно, очень стесняешься. Могут приставить опытную танцовщицу, и та ее как подружку с собой водит.
Секретная работа
Если видят такого в зале, то просто не выходят на сцену, и работодатель не заставляет. Свою работу приходится скрывать. Если мамы реагируют более спокойно, то папе никто не рискнет об этом рассказать. Многие скрывают свою работу от молодых людей. Как объяснить своему парню? Он просто не поверит, что в стриптизе нет секса.
Соперницы подпиливают каблуки
Между двумя красивыми девушками может быть конкуренция. Могут подпилить каблук, насыпать стекло, испортить костюм».
Самый сильный минус работы в стриптиз-клубе — это алкоголь. Приходят девушки, в основном от 18 до 23 лет, у них еще формируется репродуктивная система, да просто они еще формируются как личности и начинают жестко бухать, а работают почти всю неделю с редкими выходными. Они пьют с гостями ради денег — получают процент, и пить можно сколько хочешь. Порядка 70% девушек получают проблемы с алкоголем и не могут остановиться.
Топ-10 ситуаций, которые больше всего раздражают стриптизершу:
- когда приходят гости, которые требуют внимания, но не дают денег;
- или оставляют чаевые в 50 рублей;
- грубят и ведут себя как свиньи;
- учат жизни танцовщиц;
- требуют интим, несмотря на правила клуба;
- предлагают танцовщицам стать третьей в чужой постели;
- когда коллеги по сцене подпиливают каблуки;
- и портят костюмы;
- то, что приходится скрывать работу от семьи;
- лишние откровения женатых мужчин.
СЮЖЕТ
В одной из прошлых серий проекта таксист рассказывал о том, как его трясет от дворов в новостройках, поездок в сады и пассажиров, которые умудряются загадить салон за одну поездку. Еще можно прочитать о том, что бесит учительницу и что больше всего раздражает педиатра. А откровенные истории всех героев ищите в разделе «Что меня бесит».
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