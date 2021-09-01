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В России меняются правила оплаты больничного

Родителям дошкольников будут платить по максимуму, независимо от стажа

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По общим правилам, сумма больничного зависит от страхового стажа

По общим правилам, сумма больничного зависит от страхового стажа

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С 1 сентября больничные по уходу за ребенком до семи лет включительно будут рассчитываться по новым правилам — родители будут получать максимальные выплаты по больничному листу. В Минтруда посчитали, что ежегодно это будет затрагивать порядка 1,5 миллиона семей. На эти цели Фонд социального страхования дополнительно получит 930 миллионов рублей.

Размер больничного не будет зависеть от трудового стажа и составит 100% среднего заработка. Деньги будут напрямую платиться из ФСС, работодателей данное нововведение не затронет. Родителям тоже не нужно писать дополнительные заявления — фонд узнает все сведения из больничного листа.

— Мера направлена на поддержку молодых родителей, которые еще не успели набраться трудового опыта, — отмечается в сообщении Правительства РФ. — Сейчас размер пособия по уходу за ребенком, как и всех остальных больничных, напрямую зависит от продолжительности стажа. Молодые родители не всегда имеют максимальный стаж работы, а больничные им приходится брать по несколько раз в год — маленькие дети часто болеют.

Как в России рассчитываются больничные

Как в России рассчитываются больничные

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Напомним, по общим правилам, если страховой стаж от шести месяцев до пяти лет, выплаты по больничному листу составляют 60% заработка, но не более 44 400 рублей в месяц. При стаже от пяти до восьми лет выплачивается 80% средней зарплаты (максимум 59 200 рублей). При стаже от восьми лет и выше — 100% заработка, но не более 74 001 рубля в месяц. На максимальные суммы выплат могут рассчитывать только работники с достаточно высокой средней зарплатой.

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