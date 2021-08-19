В 49 лет уборщица получила диплом о высшем образовании: реально ли в России найти работу после 45. Что говорят эксперты

Уборщица из Уфы получила свое первое высшее образование в 49 лет. Студенткой Разифя Гишварова стала в 44 года, поступив в Башкирский госуниверситет. Получить «корочку» уборщицу подтолкнула мысль, что без «вышки» сейчас никуда, да и надоело всю жизнь мыть полы.
Что мешало ей сделать это раньше? Отучившись 30 лет назад в училище, обзаведясь семьей и ребенком, она стала работать уборщицей, об образовании Разифя и не задумывалась. Лишь в этом году женщина получила на руки диплом филолога, но что с ним делать дальше, пока не решила.
Тяжело ли было учиться после большого перерыва в учебе, как реагировали преподаватели и однокурсники, что сказали родные и зачем ей вообще понадобилось высшее образование, а главное, сможет ли она реализоваться в таком возрасте как специалист? Ведь считается, что уже после 40 приличной работы не найти. Ответы на эти вопросы — в материале.
«Решила что-то изменить в жизни»
Вот уже несколько лет Разифя исправно убирает офис редакции UFA1.RU: приходит рано утром, пока никого нет, моет пол, вытирает столы. Журналисты, к стыду своему, ничего о ней не знали, кроме того, что от них ей сразу же надо спешить в следующий офис, где тоже надо навести чистоту и порядок.
Но однажды Разифя всех поразила, придя на работу в элегантном платье. Оказалось, что она готовилась к получению диплома.
Как рассказала Разифя, в 1990 году она отучилась на бухгалтера в училище, а после окончания пошла работать продавцом. О высшем образовании и не задумывалась, начала работать, потом вышла замуж, родилась дочь Радмила. После развода думать об учебе было совсем невозможно.
— Муж был очень хорошим человеком, но пил и денег домой не приносил. Пришлось разойтись, — вздыхает Разифя.
Оставшись одна с дочерью, она мыкалась по съемным квартирам, и вся жизнь превратилась в поиск способа заработать — прокормить ребенка и себя.
— Я и не думала о высшем образовании. Работала и работала постоянно. Сестра, конечно, говорила: «Надо высшее образование». Я прислушивалась, но думала, как я поступлю. Не уверена была. После окончания училища приехала к себе в деревню. Там как раз требовался продавец. Много лет проработала в торговле, — рассказывает она. — Но там мало платят, а нервотрепка большая, решила, что проще мыть полы.
Жизнь стала меняться после того, как встретила своего второго мужа. Тогда же она узнала, что ее подруга в 45 лет получила диплом о высшем образовании. В свои 40 лет приятельница поступила в БашГУ на факультет башкирской филологии, востоковедения и журналистики. До этого она работала мастером в сварочном колледже. Когда получила диплом, устроилась воспитателем в общежитие. Вдохновившись примером подруги, Разифя тоже решила попробовать.
— Она меня подвигла своим примером. Пенсионный возраст подняли, и я задумалась, почему бы не рискнуть и не получить высшее образование? Я решила что-то изменить в жизни и подала документы в вуз. С этой подругой в молодости мы учились в училище на бухгалтеров. Вместе окончили его. 30 лет уже дружим. С собой и дочку взяла. Она вообще не хотела учиться сначала, — делится собеседница.
Училась вместе с дочерью
Дочь Разифи, так же как и мама, до этого получила лишь среднее специальное образование, окончив УТЭК по специальности «переработка нефти и газов», а после стала работать лаборантом на заводе. Вместе они решили подать документы в вуз.
— Сначала Радмила удивлялась, что я пошла с ней учиться, потом привыкла. Мы вместе учились, вместе всё делали — и контрольные, и задания, она молодая, в компьютере хорошо шарит, — рассказывает Разифя.
Женщина подала документы сразу на три специальности: русскую, татарскую и башкирскую филологию. Именно та самая подруга порекомендовала ей поступать на филолога. Правда, Разифя мечтала поступить на русскую филологию, но, к сожалению, на заочке не оказалось бюджетных мест.
— Я хотела поступать именно на русскую филологию, но это было платно. Русский язык мне всегда ближе был, всегда диктанты в школе хорошо писала, — говорит она.
Пробовала женщина поступать и на татарскую филологию, но не прошла по баллам. Удача улыбнулась лишь на башфаке. На вступительных экзаменах она сдавала тест по башкирскому языку, экзамены по русскому языку и литературе.
— Поступать было тяжело, поскольку башкирский язык я вообще не изучала, а только русский. В наше время не было такого, что башкирский язык учили, а вот дочь изучала. Я даже не думала, что пройду по конкурсу. Но всё нормально, экзамены сдали, по конкурсу прошли. Мы с дочерью обе поступили на бюджет, — говорит Разифя.
Муж, делится Разифя, даже не поверил, что она поступила в вуз.
— Я и сама не верила в себя, поверила только тогда, когда диплом получила. Муж, узнав о моей учебе, сначала удивился, а потом обрадовался, — вспоминает женщина.
Другим родственникам, кроме одной сестры, Разифя даже не рассказывала, что учится в университете.
— Моя родная сестра работает учительницей начальных классов. Когда я ей рассказала, она сразу поддержала меня. Может, потому что она сама учительница. Мы с ней очень близко общаемся. Она постоянно говорила: «Учись до конца. У тебя будет высшее образование». А другим родственникам я вообще не говорила, они до сих пор не знают, что я диплом получила, поскольку в разных городах живут, — рассказывает она.
«Переживала из-за каждого экзамена»
Учеба заочно давалась нелегко Разифе, а ведь еще приходилось совмещать три работы.
— Учиться было тяжело, обучение на башкирском. Потом дистанционка пошла. Дистанционно трудно учиться. Когда ездишь на учебу, хоть можно спросить что-то. Дочка помогала и поддерживала меня, — делится наша собеседница.
А еще Разифя постоянно чувствовала себя не в своей тарелке из-за возраста. Ее не оставляла мысль, что она старше всех, но в итоге нашла общий язык с однокурсницами.
— Они же все молодые девчонки, не семейные. Кто-то школу только окончил, — говорит Разифя. — Но ничего, даже подружились.
«Когда получила диплом — не поверила»
Защита диплома, как признается Разифя, проходила очень напряженно. Она сильно переживала и боялась провалить всё.
— Перед защитой не спала целую ночь, — рассказывает героиня. — Ужасно волновалась. Но за себя я так не волновалась, как за дочь. Для меня было главным, чтобы она защитилась и получила диплом. Она молодая, ей образование нужнее. Я защитилась на четверку, дочка — даже на пятерку. Когда получила диплом — не поверила. До сих не верю, если честно сказать.
Разифя признается, что пока не смогла ощутить радости от получения диплома, так как еще не решила, чем будет заниматься дальше.
— Уже месяц прошел, как я получила диплом, а искать работу времени даже нет, — смеется она.
Работу по специальности женщина планирует искать осенью, ведь быть уборщицей ей, мягко говоря, поднадоело.
— С высшим образованием уже не хочется полы мыть. Это физический труд и зарплата маленькая. Надо как-то дальше расти, тем более до пенсии еще далеко. Уже надоело туда-сюда бегать, я в трех местах работаю. Устаю всё равно, хочется уже на одном месте работать, — говорит она.
Разифя в детстве мечтала стать воспитателем и сейчас надеется воплотить мечту.
— Думаю, что пойду работать воспитателем. С детьми интересно работать. Вижу себя в педагогической сфере. Может быть, тоже устроюсь в сварочный колледж, где и моя подруга работает. Может, в детдом пойду работать. Зарплату хорошую обещают там, — заключила уфимка.
После 40 лет работы уже не найти?
Насколько реально сегодня в России устроиться на работу после 45 лет, как действует возрастной ценз, узнавали журналисты Е1.RU у специалистов HeadHunter.
— Многие порталы предоставляют возможность работодателям устанавливать отсекающий фактор. Это приводит к тому, что каждый кандидат, указавший у себя возраст, например 50 лет, будет автоматически получать отказ, — говорит руководитель клуба работодателей HR-mnenie Андрей Попов. — Вы откликнулись на вакансию, а через полминуты-минуту вам пришел красиво оформленный автоматический отказ, где про возраст ничего не сказано.
Но на деле в регионе из-за возраста не берут на работу в четыре раза чаще (18,9% отказов), чем в среднем по России (4,6%). Это данные системы управления подбором персонала Talantix, где проанализировали полмиллиона причин отказов с января по июнь 2021 года.
Сложнее всего ситуация у тех, кому 54–56 лет, говорят в SuperJob, где опросили 5000 соискателей. Интересно, что раньше трудности были у 51–53-летних, но пенсионная реформа скорректировала их положение на рынке труда.
— Чтобы проверить, насколько развит эйджизм на рынке труда, мы взяли количество откликов по возрастам и долю приглашений также по возрастам. В итоге статистика такова: чем более молодой кандидат, тем больше доля приглашений следует за его откликами, — говорит Наталья Данина, директор департамента в HeadHunter.
Оказалось, что соискатели в возрасте от 18 до 30 лет в 2021 году получили более 24% приглашений после отклика, те, кому от 31 до 40 лет, — чуть более 17%, а категория от 41 года до 50 лет — только 12%. В возрастной группе от 51 года приглашения и вовсе составили лишь 9%.
Но есть сферы, где возраст и опыт — ваше преимущество.
— В сферах, где опыт является важным показателем, зачастую имеет значение возраст, — говорит Вера Маневич, HR-директор «Зарплаты.ру». — Например, врачи — их экспертиза прямо пропорциональна опыту. Та же ситуация со слесарями, инженерами, проектировщиками — там, где знания применяются ежедневно и превращаются в навык.
К Юрию Крупнову, известному специалисту в области демографии, председателю Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития, мы обратились с вопросом, как он считает, удастся ли нашей героине реализовать свои планы почти в 50 лет. Ведь известно, что уже после 40 лет бывает трудно найти достойное место, и это несмотря на пенсионную реформу. Возрастной ценз нигде не оговаривается официально, но он существует.
— Вы правильно заметили, что «45 плюс» у нас уже считается неликвидным возрастом. И это в стране с плохой демографической ситуацией, острой нехваткой профессионалов в любой отрасли и повышением пенсионного возраста. В этом и есть весь ужас ситуации. Это в первую очередь вопрос государства. Оно должно решать эту проблему и вмешиваться. Ведь налицо — колоссальный социально-демографический провал. Дискриминация людей по возрасту.
— Юрий Васильевич, а что бы вы посоветовали этой женщине? Куда она всё же может попытаться устроиться, чтобы чувствовать себя востребованной? Так получилось, что всю жизнь ей было не до собственного образования, но ведь после пенсионной реформы она еще лет 15 может активно трудиться.
— Конечно, каждую такую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Я считаю, колоссальный кадровый провал у нас в образовании. Она вполне может устроиться в школу или, еще лучше, в дошкольное учреждение. Не знаю, как по зарплатам, но квалифицированные кадры для работы с детьми очень нужны.
Совсем другой взгляд на ситуацию у основателя и президента сервиса SuperJob Алексея Захарова.
На наш вопрос, правда ли, что после 40 лет уже невозможно найти работу, он заявил однозначно:
— Никогда ничего подобного не слышал. Это вредный миф, которым оправдываются малоквалифицированные специалисты, когда не могут найти работу с зарплатой, которую предлагают высококвалифицированным.
— То есть вы считаете, что этой женщине реально, получив диплом в 49 лет, самореализоваться в новой профессии и найти работу?
— Конечно! Прочитал материал о ней. Великолепная женщина! Не сомневаюсь, всё у нее будет замечательно.
Ну что же, мы узнаем чуть позже, как складываются дела у нашей героини, и расскажем вам, дорогие читатели.