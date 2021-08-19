В 49 лет уборщица получила диплом о высшем образовании: реально ли в России найти работу после 45. Что говорят эксперты

«Когда получила диплом — не поверила»

Защита диплома, как признается Разифя, проходила очень напряженно. Она сильно переживала и боялась провалить всё.

— Перед защитой не спала целую ночь, — рассказывает героиня. — Ужасно волновалась. Но за себя я так не волновалась, как за дочь. Для меня было главным, чтобы она защитилась и получила диплом. Она молодая, ей образование нужнее. Я защитилась на четверку, дочка — даже на пятерку. Когда получила диплом — не поверила. До сих не верю, если честно сказать.

Разифя признается, что пока не смогла ощутить радости от получения диплома, так как еще не решила, чем будет заниматься дальше.

— Уже месяц прошел, как я получила диплом, а искать работу времени даже нет, — смеется она.

Работу по специальности женщина планирует искать осенью, ведь быть уборщицей ей, мягко говоря, поднадоело.

— С высшим образованием уже не хочется полы мыть. Это физический труд и зарплата маленькая. Надо как-то дальше расти, тем более до пенсии еще далеко. Уже надоело туда-сюда бегать, я в трех местах работаю. Устаю всё равно, хочется уже на одном месте работать, — говорит она.

Разифя в детстве мечтала стать воспитателем и сейчас надеется воплотить мечту.

— Думаю, что пойду работать воспитателем. С детьми интересно работать. Вижу себя в педагогической сфере. Может быть, тоже устроюсь в сварочный колледж, где и моя подруга работает. Может, в детдом пойду работать. Зарплату хорошую обещают там, — заключила уфимка.

После 40 лет работы уже не найти?

Насколько реально сегодня в России устроиться на работу после 45 лет, как действует возрастной ценз, узнавали журналисты Е1.RU у специалистов HeadHunter.

— Многие порталы предоставляют возможность работодателям устанавливать отсекающий фактор. Это приводит к тому, что каждый кандидат, указавший у себя возраст, например 50 лет, будет автоматически получать отказ, — говорит руководитель клуба работодателей HR-mnenie Андрей Попов. — Вы откликнулись на вакансию, а через полминуты-минуту вам пришел красиво оформленный автоматический отказ, где про возраст ничего не сказано.



Но на деле в регионе из-за возраста не берут на работу в четыре раза чаще (18,9% отказов), чем в среднем по России (4,6%). Это данные системы управления подбором персонала Talantix, где проанализировали полмиллиона причин отказов с января по июнь 2021 года.



Сложнее всего ситуация у тех, кому 54–56 лет, говорят в SuperJob, где опросили 5000 соискателей. Интересно, что раньше трудности были у 51–53-летних, но пенсионная реформа скорректировала их положение на рынке труда.



— Чтобы проверить, насколько развит эйджизм на рынке труда, мы взяли количество откликов по возрастам и долю приглашений также по возрастам. В итоге статистика такова: чем более молодой кандидат, тем больше доля приглашений следует за его откликами, — говорит Наталья Данина, директор департамента в HeadHunter.



Оказалось, что соискатели в возрасте от 18 до 30 лет в 2021 году получили более 24% приглашений после отклика, те, кому от 31 до 40 лет, — чуть более 17%, а категория от 41 года до 50 лет — только 12%. В возрастной группе от 51 года приглашения и вовсе составили лишь 9%.



Но есть сферы, где возраст и опыт — ваше преимущество.



— В сферах, где опыт является важным показателем, зачастую имеет значение возраст, — говорит Вера Маневич, HR-директор «Зарплаты.ру». — Например, врачи — их экспертиза прямо пропорциональна опыту. Та же ситуация со слесарями, инженерами, проектировщиками — там, где знания применяются ежедневно и превращаются в навык.



К Юрию Крупнову, известному специалисту в области демографии, председателю Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития, мы обратились с вопросом, как он считает, удастся ли нашей героине реализовать свои планы почти в 50 лет. Ведь известно, что уже после 40 лет бывает трудно найти достойное место, и это несмотря на пенсионную реформу. Возрастной ценз нигде не оговаривается официально, но он существует.



— Вы правильно заметили, что «45 плюс» у нас уже считается неликвидным возрастом. И это в стране с плохой демографической ситуацией, острой нехваткой профессионалов в любой отрасли и повышением пенсионного возраста. В этом и есть весь ужас ситуации. Это в первую очередь вопрос государства. Оно должно решать эту проблему и вмешиваться. Ведь налицо — колоссальный социально-демографический провал. Дискриминация людей по возрасту.



— Юрий Васильевич, а что бы вы посоветовали этой женщине? Куда она всё же может попытаться устроиться, чтобы чувствовать себя востребованной? Так получилось, что всю жизнь ей было не до собственного образования, но ведь после пенсионной реформы она еще лет 15 может активно трудиться.



— Конечно, каждую такую ситуацию нужно рассматривать отдельно. Я считаю, колоссальный кадровый провал у нас в образовании. Она вполне может устроиться в школу или, еще лучше, в дошкольное учреждение. Не знаю, как по зарплатам, но квалифицированные кадры для работы с детьми очень нужны.



Совсем другой взгляд на ситуацию у основателя и президента сервиса SuperJob Алексея Захарова.



На наш вопрос, правда ли, что после 40 лет уже невозможно найти работу, он заявил однозначно:



— Никогда ничего подобного не слышал. Это вредный миф, которым оправдываются малоквалифицированные специалисты, когда не могут найти работу с зарплатой, которую предлагают высококвалифицированным.

— То есть вы считаете, что этой женщине реально, получив диплом в 49 лет, самореализоваться в новой профессии и найти работу?

— Конечно! Прочитал материал о ней. Великолепная женщина! Не сомневаюсь, всё у нее будет замечательно.



Ну что же, мы узнаем чуть позже, как складываются дела у нашей героини, и расскажем вам, дорогие читатели.

