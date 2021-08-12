В России предложили включать службу в армии в трудовой стаж

— В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо, — отметил секретарь генсовета «Единой России» и один из авторов законопроекта Андрей Турчак.

Правом досрочного выхода на пенсию в России обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.