В России предложили включать службу в армии в трудовой стаж

Предложение о включении срочной службы в армии в трудовой стаж для досрочного выхода на пенсию внесла группа депутатов «Единой России» совместно с сенаторами-единороссами. Если законопроект будет принят в ближайших чтениях (это будет уже осенью, после переизбрания Государственной думы), поправка начнет действовать уже с 1 января 2022 года. Дополнительные расходы федерального бюджета при этом составят в 2022 году 2,18 млрд рублей, в 2023 году — 3,67 млрд рублей, в 2024 году — 3,88 млрд рублей.
— В силу высокой значимости для государства и общества период службы в армии должен оцениваться не ниже обычной работы при досрочном выходе на пенсию. Это справедливо, — отметил секретарь генсовета «Единой России» и один из авторов законопроекта Андрей Турчак.
Правом досрочного выхода на пенсию в России обладают мужчины со стажем не менее 42 лет и женщины со стажем не менее 37 лет. При этом учитываются только периоды работы и нахождения на больничном.