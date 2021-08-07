«Занимаются сексом под камерами и ломают унитазы». Менеджер отеля — о том, что творят туристы в Турции

Еще мы организовали индивидуальные трансферы — встреча с табличкой в аэропорту и машина представительского класса, Nissan X-Trail, если что. Большой и вместительный такой уазик, куда входили даже необъятные чемоданы двух хрупких барышень, приехавших на три дня посмотреть на Босфор.



И часто приходилось слышать от гостей: «А че так дорого-та?» Топливо, амортизация, парковка и гарантия того, что вас увезут в правильном направлении кратчайшим путем, а не будут кружить по всему 120-километровому мегаполису в непонятном ведре с болтами без кондиционера за ваши же отпускные денежки. Конечно же, решать всегда клиенту, никто никогда не настаивал.



Постоянно путают аэропорты в Стамбуле

Еще мы поражались человеческой внимательности: в Стамбуле два аэропорта — на европейской и азиатской стороне, и 80% гостей их не различали! И чаще всего путались гости не из какой-нибудь маленькой Перми или Нижневартовска, а из Нью-Йорка, Парижа или той же Москвы, где вовсе шесть воздушных ворот!

Однажды нас разбудили утром две туристки из России, они собирались уезжать на шаттл-сервисе в аэропорт, но проспали. До вылета — три часа. Пробки почище, чем в Новосибирске или Екатеринбурге в период летнего ремонта дорог. Стремглав одеваюсь, хватаю ключи, кидаем чемоданы в багажник — и по газам. По дороге выясняется, что аэропорт мне назвали неправильно. Они думали, что им в аэропорт Ататюрка, до которого 25 километров, а вылет из аэропорта Сабихи, который в другой части города, и еще утренний трафик через мост и 60 километров. Главное в нашей работе — спросить, уточнить и переспросить. В общем, гнать тогда пришлось знатно, узкими улочками и объездами, но на самолет девчонки успели! И в нужный аэропорт.

Засовывают в карманы завтрак

Одно время мы сделали завтраки и включили их в стоимость.