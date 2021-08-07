«Занимаются сексом под камерами и ломают унитазы». Менеджер отеля — о том, что творят туристы в Турции

Россиянка Анна Фархоманд несколько лет проработала менеджером отеля в Стамбуле и чего только не насмотрелась за это время. Она честно рассказала, что вытворяют гости на отдыхе. Публикуем ее рассказ от первого лица.
Мне довелось поработать три года (не сезона) в отеле в Стамбуле. По правде говоря, менеджер апарт-отеля — это еще тот швец, жнец и на дуде игрец. Мало того, что надо было знать всю работу отеля досконально — порой приходилось эту самую работу выполнять: и на ресепшене с гостями общаться, и проблемы с букингом решать, и на трансферы гонять, и даже номера убирать — когда помощница по хозяйству вдруг без предупреждения не выходила на работу.
Прыгают в берцах по подушке
Отельный бизнес в Стамбуле имеет свою специфику. В отличие от сезонного в Анталье или Бодруме, мы работаем в течение всего года — хотя высокие и низкие сезоны бывают и у нас. В Стамбуле редко где есть «все включено», поэтому туристы, любящие понырять пьяными в бассейн и делающие маски в салате, бывают не так часто. Но есть исключения.
Однажды к нам заселилась группа молодежи из Германии — около двадцати парней лет так не старше двадцати пяти, болеть за какое-то футбольное событие. Они за три дня дружно сделали месячную выручку по пиву ближайшему бакалейщику, тот был счастлив, чего нельзя сказать про нас.
Пивные банки, бутылки были везде, запах просто преследовал — не хуже, чем в подворотне в каком-нибудь провинциальном Забулдыщенске. Эти опрятные, законопослушные у себя на родине бюргеры отрывались в отеле покруче пресловутого Тагила! По крайней мере, Тагил знает, что подушка — это для лица, а не для того, чтобы на ней прыгать уличными берцами.
Полотенцем для рук заменяют туалетную бумагу
Кстати, вопрос чистоты и личной гигиены — это вообще, мне кажется, больная боль отельеров всего мира. Банальное: чисто не там, где убирают, а там, где не срут. В прямом и переносном смысле. Наверняка все читающие сейчас эти строки знают, что висящее в ванной полотенце для рук применяется именно для рук?
В отелях это распространенное явление, как выяснилось в разговорах с коллегами.
Причем неважно где — что в пафосных «пятерках» в Белеке, что в низкобюджетных апартах в Стамбуле. Тушь, кстати, тоже любят стирать полотенцами, хотя на этот случай в номерах всегда было средство для демакияжа и одноразовые диски.
Варили в чайнике кашу и заваривали доширак
Внимание, вопрос: для чего в отеле нужен электрочайник? И если вы думаете, что для того, чтобы заварить купленный в ближайшем маркете чай в пакетиках, то могу вас уверить, некоторые находили ему намного более широкое применение: сварить кашу, кофе или тот же доширак — но не залить кипятком, а приготовить прямо внутри самого чайника. Стены в номе
Кстати, 302-й вообще был многострадальным. Например, гости из Китая устроили там озеро на полу в ванной — да такое, что в ужасе прибежали гости с этажа ниже — с криками, что у них с потолка льет.
Есть догадки — пишите в комментариях. Правда, интересно, как так можно умудриться. А еще один гость использовал там шторы вместо носового платка.
Особо в этом плане на моей памяти отличились арабы, бронирования от них были нашей головной болью. Не все арабы одинаково полезны (зачеркнуто) богаты, есть такие, что за три копейки хотят сервис на миллион. Ведь в условиях бронирования всё написано: завтрак за отдельную плату, винтовая лестница, лифта нет, хранения багажа в сейфе тоже, да и золотых унитазов на фотках не виднелось.
«Почему нельзя в Новый год купаться? Я взяла купальник»
И тем не менее за 75 лир (750 рублей) за ночь за двухместный номер с удобствами (с чайником, мини-фриджем и микроволновкой, кстати) были такие требования: «Наш завтрак в номер!», «А где джакузи, и бассейн, и анимация?» (в Стамбуле такого нет, ребята), «А почему уборка не каждый день?» (хотя было прописано, что через день), «Почему прачечная не в отеле, а через дорогу?», «А где наш халявный транспорт?».
Отсюда совет: читайте описания и отзывы. Именно: читайте. Внимательно. Еще вникайте, что там написано и подходит ли это именно вам. Всё сейчас на любом сайте бронирования написано — на «Трипадвайзере», на «Букинге», да на любых! И теми, кто был до вас в этом отеле, и работниками отеля, которые сами составляют максимально четкие описания того, что у них есть. И если у нас нет детской анимации, не стоит приходить с вопросом: мы хотим пойти в клуб, с кем нам оставить ребенка? Как — у вас нет? Вы же отель! Покерфейс, мысленно «рукалицо», занавес.
Как мы, здоровенные мужики, понесем сами свой чемодан?
Бесило, когда в описании предельно четко написано: лифта нет, винтовая лестница — четыре пролета, носильщика и консьержа не держим. Бюджетный апарт-отель, ребята, мы вас любим, но готовы за небольшие ваши деньги предоставить чистый номер и горячий душ в нем.
Вопрос про себя: «А как я их дотащу?»
В малобюджетных отелях не любят оставлять чаевые. За три года тенденция была заметна сильно. Однажды араб из Египта, живший у нас пять ночей, оставил чаевые. Мы смотрели на этого восхитившего весь коллектив человека и хотели даже эту купюру в рамочку поставить, настолько это было нетипично для гостей из той страны.
Теряются и звонят на ресепшен: «А где мы?»
Кстати, звонить на ресепшен в три часа ночи с вопросом «Где мы?» тоже не стоит. Как минимум нам нужна локация из WhatsApp, чтобы ответить на это что-то более вразумительное, чем «Возможно, вы где-то на территории Стамбула». Ну или хотя бы нужны прохожие из числа местного населения, которые могут нам через тот же телефон объяснить, где вы находитесь, а мы уже потом сообщим вам.
Нам ведь на самом деле несложно, даже если пришлось ради этого звонка прервать сладкие сны. Поверьте, разыскивать с полицией гостя — то еще сомнительное удовольствие, если с ним, не дай бог, что-то случится.
Кидались пультами в уборщицу
Полицию вызывать, правда, тоже приходится. Когда гости буянили, кидали пульты от телевизора с четвертого этажа или в уборщицу, матерились, набрасывались с кулаками из-за указания на предупреждение «На лестнице курить запрещено. Пожалуйста, приглашаем вас пройти на оборудованную для этого террасу». В участок никого не забирали, но вид стражей порядка дисциплинировал таких вот гостей.
Занимаются сексом под камерами в отеле
Еще многие отели оборудованы камерами видеонаблюдения во многих общественно доступных местах.
Не, мы, конечно, не против и никому ничего не запрещаем, если не страдает отельная мебель. Можете и перед камерой.
Понтуются, что не говорят по-русски
Однажды к нам заселилась молодая пара из Украины. Я их встретила русским «Добро пожаловать», они поменялись в лице и ответили: «Ми не розмовляемо на российский мови». Ну ок, не розумиете, так и мы не бачим, ферштейн, на ломаном английском с жутким акцентом говорят: «Ви хэв э резервейшн… Плиз дабл бэд… гуд рум». Ок, не вопрос, была приготовлена комната с классным видом.
Пока суд да дело, оформляю их, полезли они в сумки за паспортами, хватились — а планшета не обнаружили. И между собой: «Кажется, мы в самолете планшет про…» (забыли, в общем). Дальше выяснилось, что с ридной мовой ребята дружат так же хорошо, как и с русским, без всякого акцента и смущения спросили, как позвонить в Turkish Airlines и можно ли с нашего, потому что у них дикий роуминг. Несложно, всё несложно!
В итоге по дороге в аэропорт разговорились на отличном русском, оказались классные ребята, планшет нашли и вернули всё в целости и сохранности, а на следующий вечер, когда я пришла на террасу поливать цветы, они сидели, пили пиво и позвали присоединиться. А понтовались бы дальше, что они не знают русский, — остались бы и без планшета, и без лайфхаков, куда сходить в Стамбуле, чтобы приятно, вкусно и недорого, и чтобы местное население не развело.
Как таксисты «разводят» туристов
«Разводы» туристов у таксистов в Стамбуле — это тоже большая головная боль отельеров. «Без лоха и жизнь плоха». Каждый раз после получения бронирования отправляла гостям на почту подробную инструкцию, как добраться на общественном транспорте, на такси и трансфером, причем зачастую на языке гостя. И все равно — садятся в такси, видят, что счетчик не включен, приезжают, платят деньги и уже на ресепшене возмущаются.
А в той памятке, которую я отправляла, всегда указывала примерную стоимость такси из аэропорта, расстояние и совет: если с вас водитель берет сильно лишнее, зовите персонал с ресепшена, мы разберемся. Разбирались, довольно быстро и всегда в пользу туриста.
Еще мы организовали индивидуальные трансферы — встреча с табличкой в аэропорту и машина представительского класса, Nissan X-Trail, если что. Большой и вместительный такой уазик, куда входили даже необъятные чемоданы двух хрупких барышень, приехавших на три дня посмотреть на Босфор.
И часто приходилось слышать от гостей: «А че так дорого-та?» Топливо, амортизация, парковка и гарантия того, что вас увезут в правильном направлении кратчайшим путем, а не будут кружить по всему
Постоянно путают аэропорты в Стамбуле
Еще мы поражались человеческой внимательности: в Стамбуле два аэропорта — на европейской и азиатской стороне, и 80% гостей их не различали! И чаще всего путались гости не из какой-нибудь маленькой Перми или Нижневартовска, а из Нью-Йорка, Парижа или той же Москвы, где вовсе шесть воздушных ворот!
Однажды нас разбудили утром две туристки из России, они собирались уезжать на шаттл-сервисе в аэропорт, но проспали. До вылета — три часа. Пробки почище, чем в Новосибирске или Екатеринбурге в период летнего ремонта дорог. Стремглав одеваюсь, хватаю ключи, кидаем чемоданы в багажник — и по газам. По дороге выясняется, что аэропорт мне назвали неправильно. Они думали, что им в аэропорт Ататюрка, до которого 25 километров, а вылет из аэропорта Сабихи, который в другой части города, и еще утренний трафик через мост и 60 километров. Главное в нашей работе — спросить, уточнить и переспросить. В общем, гнать тогда пришлось знатно, узкими улочками и объездами, но на самолет девчонки успели! И в нужный аэропорт.
Засовывают в карманы завтрак
Одно время мы сделали завтраки и включили их в стоимость.
Даже соль пытались утащить с собой и салфетки. Нам не то чтобы жалко, но вот это «за всё уплОчено» смотрится со стороны не очень красиво. Причем этим грешили не только соотечественники — похоже, эта черта присуща всему миру. А потом в номере засохший хлеб, протухшее масло…
Еще бесило, когда туристы покупали на базаре фрукты, несли их в номер, мыли и ели, лежа перед телевизором. На белоснежной простыне. В итоге на ней были пятна клубники, черешни, арбузного сока, которые никаким отбеливателем и химчисткой не выведешь. Простыни такие приходилось попросту выкидывать, а иногда не только простыни, а полностью комплект. Возместить ущерб? Не, не слышали.
Постоянно чувствуешь себя мамкой-нянькой
Во время работы в отеле приходится быстро адаптироваться к людям, их слабостям, несуразностям, привычкам. Порой чувствовала себя мамкой-нянькой, и всё такое. Теперь я с ходу могу разобрать английский даже с диким индийским или пакистанским акцентом, за двадцать секунд вспомнить школьный курс немецкого, который был «лет цать» назад, в считаные мгновения поменять двуспальный пододеяльник. Вдобавок развилась толерантность, граничащая с пофигизмом.
О них вам вряд ли расскажут в путеводителях. Потому что всегда приятно поделиться тем, что знаешь о городе, который любишь, — чтобы его кто-то еще полюбил так же сильно.
Личный топ того, что бесило:
- Просят поднять тяжелые чемоданы по лестнице на пятый этаж.
- Звонят в три часа ночи на ресепшен с вопросом «Где я?».
- Не знают, в какой аэропорт прилетают и откуда улетают.
- Требуют джакузи и завтрак в номер за 75 лир, купальник и бассейн на Новый год.
- Ведутся на «разводы» таксистов, несмотря на все предупреждения.
- Не имеют навыков гигиены. Полотенце — не для снятия туши и не альтернатива туалетной бумаге.
- Используют чайник для варки пельменей и заваривания дошираков.
- Пачкают постель пятнами от фруктов и ягод.
- Имеют позицию «явсегдаправ».
- Не знают языкового минимума.
- Возмущены тем, что трансфер не может быть дешевле такси.
- Тырят еду с завтрака, словно в последний раз едят, особенно майонез, кетчуп, соль. Часто в номере она протухает.