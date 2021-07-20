Отдыхают в подсобке и автомобиле: новосибирцы признались, что не против вздремнуть во время рабочего дня

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев о том, как они относятся ко сну во время рабочего дня. Оказалось, что некоторые на самом деле позволяют себе вздремнуть.



В онлайн-опросе, который проходил с 12 по 17 июля, приняли участие 1783 респондента, 70% которых — из Новосибирска.

— Более трети горожан (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено, — подвели итоги опроса аналитики «Зарплата.ру».