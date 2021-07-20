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Отдыхают в подсобке и автомобиле: новосибирцы признались, что не против вздремнуть во время рабочего дня

Исследователи опросили более 1200 жителей города

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Новосибирцы признались, что спят на работе

Новосибирцы признались, что спят на работе

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Новосибирцы признались, что спят во время работы в подсобке и автомобиле

Аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру» спросили у новосибирцев о том, как они относятся ко сну во время рабочего дня. Оказалось, что некоторые на самом деле позволяют себе вздремнуть.

В онлайн-опросе, который проходил с 12 по 17 июля, приняли участие 1783 респондента, 70% которых — из Новосибирска.

— Более трети горожан (37%) хотели бы иметь возможность вздремнуть в течение рабочего дня, а 25% респондентов уверены, что не смогли бы заснуть в офисе, даже если бы это было разрешено, — подвели итоги опроса аналитики «Зарплата.ру».

Однако примерно столько же, напротив, не считают приемлемым спать на работе. По данным сервиса, 31% опрошенных сказали, что против сна, 5% затруднились с ответом. А 2% признались, что и так спят на работе (в подсобке или во время обеда в автомобиле на парковке).

— В большей степени идею отдыха на рабочем месте разделяют мужчины — 61% против 39% женщин. При этом большинство опрошенных считает, что им для отдыха хватило бы получаса, — рассказали в «Зарплата.ру».

Аналитики приводят выводы мировых исследований о том, что на утомляемость влияет духота. Два года назад НГС делал подборку мест под открытым небом, где новосибирцы могут устроить выездной офис. Желание спать на работе может быть связано с бессонницей. В марте журналист провела эксперимент и проверила качество своего ночного сна, а эксперты объяснили, что нужно делать, чтобы начать высыпаться.

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