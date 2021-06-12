«Дали почувствовать вкус денег»: откровение студентки медвуза, бросившей учебу после года работы в «красной» зоне

Я из простой, небогатой семьи, а потому работала всегда — с первого курса.В «красную зону» я попала в мае прошлого года. В наши студенческие чаты кто-то скинул объявление. Там говорилось, что в больницу срочно требуются медсестры, зарплату обещали около ста тысяч рублей. К тому же говорили, что за работу там дадут по 100 баллов для поступления в ординатуру. Правда, потом выяснилось, что всего 30, ну да ладно. Я вызвалась. Поначалу было трудно привыкнуть к противочумному костюму и строгому распорядку. Смена длилась по 12 часов. И за это время выйти из «красной» зоны, чтобы немного отдохнуть или сходить в туалет, можно было только один раз. На это выделялся всего час.

И если поначалу нам привозили только тяжелобольных, то потом наша больница стала принимать всех. Самый сложный период выпал на октябрь. Как сейчас помню, переполненные палаты с пациентами. Чтобы людей не размещать в коридорах, приходилось переоборудовать под палаты буфет и кабинет заведующей. Потом болезнь подкосила и медиков. У нас ушла на больничный половина отделения. Я в какой-то момент тоже заразилась. Правда, точно не знаю, от кого — коллеги с подтвержденным ковидом или мамы, вернувшейся из санатория с положительным тестом. Я чувствовала слабость, постоянно хотела спать. А потом поняла, что потеряла обоняние. Но меня на больничный не отпустили. Сказали: «А кто работать будет? Некому!» В итоге я перенесла ковид на ногах. Было нелегко.