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Тема дняНа рынке труда начался кадровый голод

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Сохраняйте календарь: выходные на этой неделе затянутся на три дня

Виновник торжества — День России

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Ничто так не объединяет людей, как дополнительный выходной

Ничто так не объединяет людей, как дополнительный выходной

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Один из самых молодых государственных праздников страны — День России — отмечается с 1992 года. Красный день календаря, назначенный на 12 июня, в этом году выпадает на субботу. И по закону нам положен дополнительный выходной. Им станет понедельник, 14 июня.

Праздничных дней в июне будет три. Работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13 и 14 июня. Следующая рабочая неделя станет четырехдневной, и рабочих дней за этот счет не прибавится.

Сохраните в календарь, чтобы случайно не выйти на работу <nobr class="_">14 июня</nobr>

Сохраните в календарь, чтобы случайно не выйти на работу 14 июня

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Согласно Трудовому кодексу, перед праздничным выходным днем рабочий день (это пятница, 11 июня) закончится на один час раньше.

Кстати, на прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков неожиданно рассказал, как будут выглядеть новогодние каникулы в 2022 году.

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12 июняДень Россиивыходныепраздникиработа
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