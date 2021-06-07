Сохраняйте календарь: выходные на этой неделе затянутся на три дня

Один из самых молодых государственных праздников страны — День России — отмечается с 1992 года. Красный день календаря, назначенный на 12 июня , в этом году выпадает на субботу. И по закону нам положен дополнительный выходной. Им станет понедельник, 14 июня .



Праздничных дней в июне будет три. Работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13 и 14 июня. Следующая рабочая неделя станет четырехдневной, и рабочих дней за этот счет не прибавится.

