Сохраняйте календарь: выходные на этой неделе затянутся на три дня

Один из самых молодых государственных праздников страны — День России — отмечается с 1992 года. Красный день календаря, назначенный на
Праздничных дней в июне будет три. Работники, трудящиеся в режиме пятидневной рабочей недели, будут официально отдыхать 12, 13 и 14 июня. Следующая рабочая неделя станет четырехдневной, и рабочих дней за этот счет не прибавится.
Согласно Трудовому кодексу, перед праздничным выходным днем рабочий день (это пятница,
Кстати, на прошлой неделе министр труда и социальной защиты Антон Котяков неожиданно рассказал, как будут выглядеть новогодние каникулы в 2022 году.