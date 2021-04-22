Выходя из вагончика, убедись, нет ли рядом медведя: как живут и зарабатывают вахтовики по всей России

Поколение детей без отцов?



Если с зарплатами, условиями работы и перспективами у вахтовиков всё может быть хорошо, то о личной жизни многих такого не скажешь — время, проводимое вдали от семьи, негативно сказывается как на отношениях со вторыми половинками, так и с детьми.



— Маленькие дети отвыкают от пап, происходит депривация — нарушение связей. Если дети — подростки, мамам становится тяжелее справиться с ними в одиночку, — говорит семейный психолог Зарема Фридман. — Часто папы свое отсутствие стараются компенсировать деньгами, вкусняшками и очень дорогими подарками. Из этого вытекает еще одна огромная проблема — мама становится «плохой»: требует, ставит рамки, заставляет учиться, а с папой — праздник и всё можно.



Длительные вахты сильно сказываются на эмоциональном состоянии мужчин: они могут начать пить, изменять, терять близость с женой и детьми — психологи называют это «слабыми ролевыми позициями как мужа, так и отца». У некоторых появляются психосоматические заболевания.



Работа будущего



Но несмотря на все неудобства, в России растет спрос на вахтовых рабочих, и списки нужных профессий всё шире — это уже не только нефтегаз и врачи, но и, например, горничные, аниматоры на юг России, рассказала журналисту 86.RU Анна Осипова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал».



— Вахтовый метод работы в ближайшее время вряд ли станет менее популярным у работодателей: непростая ситуация на рынке труда, дефицит квалифицированных специалистов во многих профессиональных сферах приводит к тому, что компании начинают максимально расширять горизонт поиска сотрудников. А значит, чаще приглашать на вахту, — считает она.



Вахтовый метод работы экономически выгоден для компаний, считает генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов.



— Осваивая новые территории, компаниям выгоднее строить небольшие вахтовые поселки, нежели полноценные городки для постоянного проживания. Потому что это влечет за собой большие затраты на создание необходимой инфраструктуры. Поэтому вахтовый способ работы в будущем будет только процветать, — пояснил он свою позицию.



В первом квартале 2021 года число «вахтовых» вакансий выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту 86.RU аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». Наибольшую динамику показали рабочие специальности: монтажники, бетонщики, плотники, строители, электромонтажники и комплектовщики. В среднем число вакансий по этим специальностям выросло в десять раз.



За последние пять лет среднее зарплатное предложение для вахтовиков в России выросло в два раза — с 46,8 тысячи рублей до 81,4 тысячи , рассказали 86.RU в HeadHunter.



— Сохранится ли такой темп, сказать сложно, но во всяком случае для снижения зарплатного предложения никаких предпосылок нет, — говорит Анна Осипова.



Что делать, чтобы вас не обманули



— Смотрите внимательно договор. В договоре должна быть полностью прописана сумма заработной платы, испытательный срок, если он есть, и его условия, все существенные для вас пункты тоже должны быть прописаны в договоре. Например, что медосмотры, обучение и средства индивидуальной защиты оплачивает работодатель. Тогда, если что-то пойдет не так, вам не доплатят деньги, у вас будет возможность восстановить свои права через суд, — рассказала юрист Римма Беккерман.