Выходя из вагончика, убедись, нет ли рядом медведя: как живут и зарабатывают вахтовики по всей России

Вахтовик — это почти синоним слова «обеспеченный» для большей части маленьких городков России, где практически нет работы. Для многих людей работа по вахтовому методу (две недели — месяц работать где-то на севере или юге и потом столько же проводить дома) — это чуть ли не единственный способ заработать денег, а значит, содержать семью, взять ипотеку или построить дом, купить машину. Напоминает ли жизнь вахтового рабочего добровольное рабство, где возможен «добрый» или «злой» хозяин, почему у работодателей растет спрос на вахтовиков и о чём предупреждают специалисты, разбирался корреспондент 86.RU.
По последним подсчетам Росстата, в России официально насчитывается порядка
— На зарплату в 18 тысяч рублей в нашем регионе никто не хочет соглашаться, имея ипотеку
Хотя «в былые времена» свою роль также играла романтика и активная гражданская позиция — так осваивалась целина, строился БАМ и другие великие стройки социализма, вспоминает кандидат психологических наук Людмила Ершова. Но и сейчас, по ее мнению, это по-прежнему возможность решить материальные проблемы
— На протяжении всего
«Еда есть, через день привозят питьевую воду, выдают два комплекта спецодежды в год»
Помощнику бурильщика Исламу
— Некоторые мои друзья работают в Новом Уренгое в частной компании, они говорят, тут, у нас в «Сургутнефтегазе», лучше: еда есть, через день привозят питьевую воду, выдают два комплекта спецодежды в год. У них такого нет.
Ислам летает на вахту из Чечни. Ему не нравится, что дорогу оплачивают не полностью (только от Саратова) и приходится доплачивать в одну сторону
— Я мусульманин, чеченец, ем халяльную еду. Рыбу можно любую, а мясо — только халяль. Но в столовой на месторождении такого нет, поэтому два месяца я ем рыбу. Иногда местные ребята, когда заезжают на вахту, покупают нам мясо и привозят. Но кто будет его постоянно готовить? Времени особо нет — приходишь со смены уставшим и ложишься спать, а потом снова идешь на работу.
В «Сургутнефтегазе» работает немало мусульман, но почему-то никто не попросил включить в меню блюда из халяльного мяса. Боятся, что откажут, считает Ислам. Сам он тоже об этом не просил.
— Когда северных надбавок у меня не было, то за две недели вахты мне платили
Жизнь на месторождении устроена просто — работа
— Но у нас в доме мужчина главный, я решаю, как будет. Работу в Чечне найти не просто, хотя я готов уйти на зарплату меньше, чем платят тут. Например, даже
Но пока и Ислам, и его брат работают вахтами на Севере. В Чечне достраивают дом.
«Я в душе вахтовик»
У 44-летнего жителя Сургута Ивана, инженера по эксплуатации теплотехнического оборудования в «Сургутнефтегазе», вахтовый стаж
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— Я в душе вахтовик — мне нравится такой ритм: месяц работаешь, месяц дома. Можно многое успеть. И я уже привык. О будущем, на самом деле, я не особо задумываюсь, не загадываю, всё так быстро меняется. Надо бы уже какую-то цель поставить, определиться для себя. Но пока так. Может быть, я встречу девушку, влюблюсь и она скажет, что не хочет, чтобы я по вахтам летал. Тогда я буду искать другую работу, — говорит он.
Но девушки, по его словам, почему-то плохо относятся к мужчинам, которые работают месяцами, — считают их менее подходящими для создания семьи.
— Дорогу нам оплачивает работодатель — летаем самолетом из Сургута до аэропорта Талакан. Есть и другие пункты сбора, например, в Уфе. Только до них вахтовики добираются за свой счет. По зарплате в месяц у меня выходит где-то
С территории месторождения запрещено выходить даже летом — много медведей. Получается «день сурка», но вахтовики привыкли — приехали работать, рассказывает Иван.
— Говорят, на Талакане условия работы суровее, но я так не считаю. Тут всё цивилизованно: хорошее общежитие, есть кухня, прачечная, комната отдыха с большим телевизором, спортзал, проведен
«На вахте — как в тюрьме»
Когда Александр начал работать вахтами, его зарплата выросла больше чем в два раза —
— Был водителем, теперь машинист подъемного агрегата в «Сургутнефтегазе», по вахте работаю
Здесь все живут в вагончиках по 4 человека: помбуры (помощники буровых мастеров) с помбурами, машинисты с машинистами. В свободное время кто-то рубится в сетевые игры, кто-то сидит перед телевизором, болтает с родными или играет в нарды.
— В каждом вагончике есть усилители интернета, но, когда приезжает проверка, мы их прячем. Летом ходим рыбачить, грибы и ягоды собирать. Хоть какое-то разнообразие. Но всю жизнь работать по вахтам я не собираюсь. Хочу отучиться на механика, чтобы, как белый человек, работать по пятидневке, каждый день бывать дома, — говорит Александр. — Сейчас коллектив полностью мужской, а вообще работают две женщины: лаборантка и повариха. Несмотря на то, что на вахте чувствуется нехватка женского внимания, к ним никто не пристает — запрещено. Да я и не видел, чтобы кто-то это делал.
Ему нравятся условия работы. На еду в столовой он тратит в месяц около
— Жена работает врачом, и, когда я уезжал на вахту на восемь дней, она относилась к этому нормально — успевала отработать свои смены в больнице. Сейчас нет, сказала, что больше на три месяца не отпустит — ей сложно одной с двумя детьми.
«Я им говорю: «У меня есть нечего, медведь ходит»»
Так работают вахтовики «Сургутнефтегаза» — это своеобразная элита, «белая кость». Но бывает иначе, рассказал Александр Бойко — он работает вахтами по ХМАО, Ямалу, Иркутской области. Самая запомнившаяся ему вахта прошла в Иркутской области пандемийной весной
— В апреле я устроился в «Геотек Сейсморазведка» водителем вездехода. Это очень крупная российская компания. До этого работал в ХМАО, но зарплату не платили. Здесь мы работали в Иркутской области, на местную нефтяную компанию. На месторождении оставались два охранника, один прораб и один водитель вездехода — я, чтобы, если что, вывезти людей до дороги, где подберет машина.
Для начала на месторождение повадился приходить медведь: сначала лазил по помойке, потом начал заходить к вагончикам, иногда даже ломился ночами. Чтобы выгнать зверя, ребятам приходилось гонять его на «танке» — так там называют вездеходы. Людям, чтобы выйти из балка-вагончика, приходилось сначала высовывать наружу голову, а потом, если всё тихо, — выходить, но быть готовыми в любой момент бежать в ближайший вагончик, если наткнутся на него. «Идешь в столовую, а он в помойке роется — бежишь в ближайший балок», — вспоминает Александр.
— С начальником я договорился, что работаю месяц и потом уезжаю, даже если мой сменщик не приедет. Его эти условия устроили. Я набрал продуктов на месяц, но смена не приехала, так как случился этот коронавирус. «Геотек» больше не набирал рабочих из-за пандемии, а нам сказали: «Крепитесь, ребята, коронавирус пройдет, и мы найдем людей, они приедут». Я звонил начальнику, он каждый раз говорил: «Жди, ищем». Продукты кончились, неделю я прожил на жареной картошке. Еще через неделю начальник ушел в отпуск и перенаправил меня к другому человеку. Но тот тоже сказал ждать.
Тогда Александр собрал сумку и пошел — довезти на «танке» до дороги, где ходили попутки, бригадир отказался. До города было
— Едем, нас останавливает другая машина, и люди спрашивают, видели ли мы человека с «Геотека», меня то есть. Они попросили вернуться, пообещали, что меня заберут через сутки. Мы поругались, но я вернулся. Меня вывезли через сутки, как обещали, — рассказывает собеседник.
В компании Александра хотели уволить по статье — ушел в рабочее время. Начальник сказал, что его внесли в черный список и больше сюда уже не наймут.
— Но так как я через суд мог доказать, что меня оставили в плохих условиях, без еды, меня уволили по собственному желанию. Но в черный список все равно внесли и кинули на деньги, с апреля по май
Как попасть в вахтовики
— Найти работу вахтой несложно. Зайдите в «Яндекс», вбейте «водитель вездехода», и вам выдаст много объявлений, и все по вахте. Особого труда не надо. Есть группы во «ВКонтакте», там тоже предлагают работу. Есть кадровые агентства, которые занимаются поиском, — рассказывает Александр из Иркутска.
Проблема в другом — получить заработанное. Классическая схема — при трудоустройстве людям на словах обещают платить одну зарплату, но при расчете они получают другие деньги. Компании — подрядчики крупных нефтяных и газовых компаний имеют печальную славу мест, где зарплату задерживают — рабочие считают, что так ее прокручивают в банках.
— Когда я работал в Новом Уренгое в питерской компании ООО «
Но уйти из такой компании — это полностью проститься с хоть и призрачными, но все-таки надеждами получить честно заработанные и для многих немалые деньги. Зарплату вахтовиков компании любят делить на две части: оклад и премиальные.
— Например, 50 тысяч — это зарплата, а 40 — премиальные. И если уволишься, премиальные не выплачивают. Вот есть сварщики, которые получают
Потому вахтовики организовывают сообщества в соцсетях, где можно «пробить» любую компанию — не кинут ли. И делятся советами, что делать, чтобы этого не произошло.
Поколение детей без отцов?
Если с зарплатами, условиями работы и перспективами у вахтовиков всё может быть хорошо, то о личной жизни многих такого не скажешь — время, проводимое вдали от семьи, негативно сказывается как на отношениях со вторыми половинками, так и с детьми.
— Маленькие дети отвыкают от пап, происходит депривация — нарушение связей. Если дети — подростки, мамам становится тяжелее справиться с ними в одиночку, — говорит семейный психолог Зарема Фридман. — Часто папы свое отсутствие стараются компенсировать деньгами, вкусняшками и очень дорогими подарками. Из этого вытекает еще одна огромная проблема — мама становится «плохой»: требует, ставит рамки, заставляет учиться, а с папой — праздник и всё можно.
Длительные вахты сильно сказываются на эмоциональном состоянии мужчин: они могут начать пить, изменять, терять близость с женой и детьми — психологи называют это «слабыми ролевыми позициями как мужа, так и отца». У некоторых появляются психосоматические заболевания.
Работа будущего
Но несмотря на все неудобства, в России растет спрос на вахтовых рабочих, и списки нужных профессий всё шире — это уже не только нефтегаз и врачи, но и, например, горничные, аниматоры на юг России, рассказала журналисту 86.RU Анна Осипова, руководитель пресс-службы «HeadHunter Урал».
— Вахтовый метод работы в ближайшее время вряд ли станет менее популярным у работодателей: непростая ситуация на рынке труда, дефицит квалифицированных специалистов во многих профессиональных сферах приводит к тому, что компании начинают максимально расширять горизонт поиска сотрудников. А значит, чаще приглашать на вахту, — считает она.
Вахтовый метод работы экономически выгоден для компаний, считает генеральный директор «Института национальной энергетики» Сергей Правосудов.
— Осваивая новые территории, компаниям выгоднее строить небольшие вахтовые поселки, нежели полноценные городки для постоянного проживания. Потому что это влечет за собой большие затраты на создание необходимой инфраструктуры. Поэтому вахтовый способ работы в будущем будет только процветать, — пояснил он свою позицию.
В первом квартале 2021 года число «вахтовых» вакансий выросло на 67% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили корреспонденту 86.RU аналитики исследовательского центра «Зарплата.ру». Наибольшую динамику показали рабочие специальности: монтажники, бетонщики, плотники, строители, электромонтажники и комплектовщики. В среднем число вакансий по этим специальностям выросло в десять раз.
За последние пять лет среднее зарплатное предложение для вахтовиков в России выросло в два раза —
— Сохранится ли такой темп, сказать сложно, но во всяком случае для снижения зарплатного предложения никаких предпосылок нет, — говорит Анна Осипова.
Что делать, чтобы вас не обманули
— Смотрите внимательно договор. В договоре должна быть полностью прописана сумма заработной платы, испытательный срок, если он есть, и его условия, все существенные для вас пункты тоже должны быть прописаны в договоре. Например, что медосмотры, обучение и средства индивидуальной защиты оплачивает работодатель. Тогда, если что-то пойдет не так, вам не доплатят деньги, у вас будет возможность восстановить свои права через суд, — рассказала юрист Римма Беккерман.