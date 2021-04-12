Рабочие дни между майскими праздниками сделают выходными? Отвечает Кремль

В Кремле не подтвердили, что рабочие дни между двумя майскими праздниками могут сделать выходными. Об этом сообщает ТАСС. Вопрос о возможном переносе праздничных дней пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали сегодня журналисты.
— Нет, я не могу это подтвердить, — сказал в понедельник журналистам представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. — У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время.
В прошлом году дни между майскими праздниками были нерабочими. Сейчас выходные продлить можно с помощью отпуска — многие берут несколько дней между праздниками. Но выгодно ли это? Мы всё посчитали: читайте в этом материале.