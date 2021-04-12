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Рабочие дни между майскими праздниками сделают выходными? Отвечает Кремль

По словам Пескова, у президента есть на этот период рабочие планы

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В прошлом году на майские праздники продлили нерабочие дни из-за коронавируса

В прошлом году на майские праздники продлили нерабочие дни из-за коронавируса

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В Кремле не подтвердили, что рабочие дни между двумя майскими праздниками могут сделать выходными. Об этом сообщает ТАСС. Вопрос о возможном переносе праздничных дней пресс-секретарю президента Дмитрию Пескову задали сегодня журналисты.

— Нет, я не могу это подтвердить, — сказал в понедельник журналистам представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос. — У нас, честно говоря, есть рабочие планы на это время.

Календарь майских праздников в 2021 году

Календарь майских праздников в 2021 году

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В прошлом году дни между майскими праздниками были нерабочими. Сейчас выходные продлить можно с помощью отпуска — многие берут несколько дней между праздниками. Но выгодно ли это? Мы всё посчитали: читайте в этом материале.

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выходныеработамайские праздники
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