Неприличные высказывания и прикосновения: новосибирские мужчины заявили о домогательствах на работе

Специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» спросили у новосибирских мужчин, сталкивались ли они с домогательствами на работе. Положительно на этот вопрос ответили 9%, чаще всего так говорили сотрудники в госструктурах. Участники опроса ответили на вопросы о харасменте и отношении к этому в коллективе.



— По результатам исследования выяснилось, что 9% мужчин, проживающих в Новосибирской области, сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. В основном они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес — 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% — о требовании интимной близости со стороны руководителя, — сообщает «Зарплата.ру». — Чаще всего с практикой домогательств сотрудники мужского пола сталкиваются в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также в гостиницах, ресторанах и общепите (8%).