Неприличные высказывания и прикосновения: новосибирские мужчины заявили о домогательствах на работе

Новосибирские мужчины заявили, что сталкиваются с домогательствами на работе
Специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» спросили у новосибирских мужчин, сталкивались ли они с домогательствами на работе. Положительно на этот вопрос ответили 9%, чаще всего так говорили сотрудники в госструктурах. Участники опроса ответили на вопросы о харасменте и отношении к этому в коллективе.
— По результатам исследования выяснилось, что 9% мужчин, проживающих в Новосибирской области, сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. В основном они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес — 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и
Руководитель отдела рекламы «Зарплата.ру» Даниил Столетов уточняет, что эти исследования кажутся заниженными, потому что российской культуре присущ высокий порог терпимости и домогательством будет считаться только очевидный физический контакт.
— Показатели также сильно зависят от отрасли, возраста и образования респондентов: чем более образованы сотрудники, тем меньше такого рода проявлений. В современных компаниях, например, в иностранных или в сфере IT, такие взаимоотношения скорее редкость — там существует корпоративная культура и ценности, которые сотрудники обязаны разделять. А в небольших российских компаниях, где принят «традиционный» стиль управления, сексизм и харасмент работают в обе стороны — как по отношению к женщинам, так и к мужчинам, — цитирует Даниила Столетова сервис «Зарплата.ру».
Специалисты сервиса уточняют, что, по данным исследования, в России домогательств в отношении женщин в России гораздо больше (25%). Кроме оскорблений и непристойных предложений женщины часто сталкиваются с требованиями начальника быть более сексуальными в поведении или одежде.
— При этом в России до сих пор не существует практики предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев:
В 2018 году аналитики выяснили, что будут делать работодатели, если кто-то из сотрудников придет к ним с жалобой на домогательства коллеги.