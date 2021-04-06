6 апреля вторник
СЕЙЧАС +4°С
Пробки 8/10
usd 76.61
eur 90.00
Тема дняГодовщина Локтя на посту мэра. Что изменилось?

Все новости

Все новости

Неприличные высказывания и прикосновения: новосибирские мужчины заявили о домогательствах на работе

Аналитики сервиса «Зарплата.ру» выяснили, в каких сферах такие случаи чаще происходят

6 689
117Обсудить

Поделиться

Чаще всего с харрасментом сталиваются в госструктурах, сфере розничной торговли, ЖКХ

Чаще всего с харрасментом сталиваются в госструктурах, сфере розничной торговли, ЖКХ

Поделиться

Новосибирские мужчины заявили, что сталкиваются с домогательствами на работе

Специалисты исследовательского центра сервиса «Зарплата.ру» спросили у новосибирских мужчин, сталкивались ли они с домогательствами на работе. Положительно на этот вопрос ответили 9%, чаще всего так говорили сотрудники в госструктурах. Участники опроса ответили на вопросы о харасменте и отношении к этому в коллективе.

— По результатам исследования выяснилось, что 9% мужчин, проживающих в Новосибирской области, сталкивались с приставаниями на текущем или последнем месте работы. В основном они проявлялись в неприличных высказываниях или оскорблениях в их адрес — 3%, о нежелательных прикосновениях упомянули 5% опрошенных мужчин и 4% — о требовании интимной близости со стороны руководителя, — сообщает «Зарплата.ру». — Чаще всего с практикой домогательств сотрудники мужского пола сталкиваются в государственных структурах (13%), розничной торговле (10%), ЖКХ (9%), а также в гостиницах, ресторанах и общепите (8%).

Руководитель отдела рекламы «Зарплата.ру» Даниил Столетов уточняет, что эти исследования кажутся заниженными, потому что российской культуре присущ высокий порог терпимости и домогательством будет считаться только очевидный физический контакт.

— Показатели также сильно зависят от отрасли, возраста и образования респондентов: чем более образованы сотрудники, тем меньше такого рода проявлений. В современных компаниях, например, в иностранных или в сфере IT, такие взаимоотношения скорее редкость — там существует корпоративная культура и ценности, которые сотрудники обязаны разделять. А в небольших российских компаниях, где принят «традиционный» стиль управления, сексизм и харасмент работают в обе стороны — как по отношению к женщинам, так и к мужчинам, — цитирует Даниила Столетова сервис «Зарплата.ру».

Специалисты сервиса уточняют, что, по данным исследования, в России домогательств в отношении женщин в России гораздо больше (25%). Кроме оскорблений и непристойных предложений женщины часто сталкиваются с требованиями начальника быть более сексуальными в поведении или одежде.

— При этом в России до сих пор не существует практики предотвращения домогательств на рабочем месте или специального регламента расследования таких случаев: 80% респондентов признались, что знали о случаях харрасмента в коллективе, при этом 85% опрошенных отметили, что к виновным не применялись какие-либо санкции. А редкие случаи наказаний в основном заканчивались выговором или штрафом, — приводит данные опроса «Зарплата.ру».

В 2018 году аналитики выяснили, что будут делать работодатели, если кто-то из сотрудников придет к ним с жалобой на домогательства коллеги.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ9
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ3

Поделиться

Поделиться

харассменткорпоративная культура
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (117)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...