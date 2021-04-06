Уходить или терпеть? Считаем, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

Плохая новость для любителей отдохнуть подольше в майские праздники: в этом году между Первомаем и Днем Победы встает четырехдневная рабочая неделя. Отдыхать будем с
По закону график отпусков работодатель обязан утвердить до конца предыдущего года, но многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают переносить отпуск уже в текущем году, если это не влияет на производственный процесс, но делать это никто не обязан.
Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем больше в месяце праздников, тем дороже стоит один рабочий день, и сумма отпускных может оказаться менее выгодной. Поэтому самые выгодные месяцы для отпуска — это апрель, июль, август, сентябрь и октябрь. Отпуск в мае
— Для самостоятельного расчета отпускных вам надо твердо знать одну цифру — средний заработок за день. Он считается по формуле: доход за предыдущий год делим на 12 (месяцев), а полученное число — на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Так вы получите сумму, которую вам заплатят за каждый день отпуска, — объясняет HR-эксперт Ольга Новгородова.
Сколько вы можете заработать между майскими праздниками, посчитать тоже несложно: нужно разделить заработную плату за месяц (включая оклад и постоянную премию) на количество рабочих дней (в мае их 19). Получите стоимость одного вашего рабочего дня.
Кто может взять часть отдыха деньгами и что делать, если отдыхать вы не собираетесь, мы рассказывали раньше. А как выглядит календарь выходных и праздников в