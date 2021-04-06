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Уходить или терпеть? Считаем, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

Внутри — полезный календарь для работника

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Не всегда отпускные в мае сопоставимы с зарплатой

Не всегда отпускные в мае сопоставимы с зарплатой

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Плохая новость для любителей отдохнуть подольше в майские праздники: в этом году между Первомаем и Днем Победы встает четырехдневная рабочая неделя. Отдыхать будем с 1-го по 3-е число. Во вторник, 4 мая, выйдем на работу, а в субботу, 8 мая, снова уйдем на трехдневные выходные. Впрочем, найдутся те, кто решит продлить себе отдых и оформит отпуск.

По закону график отпусков работодатель обязан утвердить до конца предыдущего года, но многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают переносить отпуск уже в текущем году, если это не влияет на производственный процесс, но делать это никто не обязан.

Если хотите выиграть в деньгах, то запомните: чем больше в месяце праздников, тем дороже стоит один рабочий день, и сумма отпускных может оказаться менее выгодной. Поэтому самые выгодные месяцы для отпуска — это апрель, июль, август, сентябрь и октябрь. Отпуск в мае 2021 года будет удобным по дням, а вот по деньгам — не очень.

Если вопрос отпускных приоритетнее, советуем дождаться июля

Если вопрос отпускных приоритетнее, советуем дождаться июля

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— Для самостоятельного расчета отпускных вам надо твердо знать одну цифру — средний заработок за день. Он считается по формуле: доход за предыдущий год делим на 12 (месяцев), а полученное число — на 29,3 (среднее количество дней в месяце). Так вы получите сумму, которую вам заплатят за каждый день отпуска, — объясняет HR-эксперт Ольга Новгородова.

Сколько вы можете заработать между майскими праздниками, посчитать тоже несложно: нужно разделить заработную плату за месяц (включая оклад и постоянную премию) на количество рабочих дней (в мае их 19). Получите стоимость одного вашего рабочего дня.

Кто может взять часть отдыха деньгами и что делать, если отдыхать вы не собираетесь, мы рассказывали раньше. А как выглядит календарь выходных и праздников в 2021 году, смотрите ниже.

Сохраните этот календарь, по нему еще жить и трудиться до конца года

Сохраните этот календарь, по нему еще жить и трудиться до конца года

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календарьотпускмайские праздники
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