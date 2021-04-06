Уходить или терпеть? Считаем, выгодно ли брать отпуск на майские праздники

Плохая новость для любителей отдохнуть подольше в майские праздники: в этом году между Первомаем и Днем Победы встает четырехдневная рабочая неделя. Отдыхать будем с 1-го по 3-е число . Во вторник, 4 мая , выйдем на работу, а в субботу, 8 мая , снова уйдем на трехдневные выходные. Впрочем, найдутся те, кто решит продлить себе отдых и оформит отпуск.

По закону график отпусков работодатель обязан утвердить до конца предыдущего года, но многие организации идут навстречу сотрудникам и разрешают переносить отпуск уже в текущем году, если это не влияет на производственный процесс, но делать это никто не обязан.