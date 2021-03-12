По уважительной причине: четыре способа уйти на пенсию досрочно

В первый входят самые тяжелые работы, выполнять которые приходится шахтерам, металлургам, сотрудникам химических и других производств, — всего 24 сферы деятельности. Женщинам, которые в них работают, можно уйти на пенсию в 45 лет, мужчинам — в 50. Но есть условия: женщинам нужно набрать как минимум семь с половиной лет «вредности» и столько же отработать где-нибудь еще. К мужчинам требования другие — для досрочного выхода на пенсию нужно 10 лет «горячего» и еще столько же какого-нибудь другого стажа.



Работникам из второго списка, куда входят еще 34 сферы деятельности (например, производители стройматериалов, газосварщики, железнодорожные рабочие), трудиться придется дольше. Женщинам необходимо отработать 10 лет, чтобы в 50 выйти на пенсию, мужчинам — 12,5 года, чтобы отправиться на заслуженный отдых в 55. И это только на вредном производстве, а еще столько же стажа можно набрать на любом другом.



Скостить срок работы можно, даже если вы не отработали полный вредный стаж. Если он больше половины требуемого, то пенсию могут назначить пораньше. Так, например, если вы мужчина и 7,5 года отработали ночным электромонтером в метро, то отправитесь на заслуженный отдых в 57 лет.

