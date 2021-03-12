По уважительной причине: четыре способа уйти на пенсию досрочно

На днях председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому в стаж для досрочного выхода на пенсию включили периоды обучения. Правда касается это не всех, а только учителей, врачей, летчиков, пожарных, спасателей и еще некоторых категорий работников. Но даже если вы в эти категории не входите, выйти на пенсию досрочно всё еще можно. В этом материале мы собрали четыре вполне легальных способа.
Тяжело трудиться
Всякая работа по-своему сложна, а вот тяжела — не всякая. По крайней мере, с точки зрения закона: правительством установлено всего два списка профессий с опасными и тяжелыми условиями труда.
В первый входят самые тяжелые работы, выполнять которые приходится шахтерам, металлургам, сотрудникам химических и других производств, — всего 24 сферы деятельности. Женщинам, которые в них работают, можно уйти на пенсию в 45 лет, мужчинам — в 50. Но есть условия: женщинам нужно набрать как минимум семь с половиной лет «вредности» и столько же отработать где-нибудь еще. К мужчинам требования другие — для досрочного выхода на пенсию нужно 10 лет «горячего» и еще столько же какого-нибудь другого стажа.
Работникам из второго списка, куда входят еще 34 сферы деятельности (например, производители стройматериалов, газосварщики, железнодорожные рабочие), трудиться придется дольше. Женщинам необходимо отработать 10 лет, чтобы в 50 выйти на пенсию, мужчинам — 12,5 года, чтобы отправиться на заслуженный отдых в 55. И это только на вредном производстве, а еще столько же стажа можно набрать на любом другом.
Скостить срок работы можно, даже если вы не отработали полный вредный стаж. Если он больше половины требуемого, то пенсию могут назначить пораньше. Так, например, если вы мужчина и 7,5 года отработали ночным электромонтером в метро, то отправитесь на заслуженный отдых в 57 лет.
Отдельно оговаривается право на раннюю пенсию трактористок, работниц текстильной промышленности, мастеров на лесозаготовках, водителей городского общественного транспорта, летчиков, геологов, сотрудников ФСИН, спасателей и пожарных.
Мерзнуть
В особо холодные регионы сотрудников заманивают высокими зарплатами и ранним выходом на пенсию. Если проработать в районах Крайнего Севера 15 лет, а в приравненных к ним областям — 20, то можно выйти на пенсию «по старым тарифам»: в 60 лет мужчины, в 55 — женщины. Общий трудовой стаж при этом должен быть у мужчин не меньше 25 лет, у женщин — 20 лет.
Если проработать в холодных регионах только половину этого срока (или больше, но всё еще не весь), то каждый календарный год труда приблизит выход на пенсию на 4 месяца. Вычитать будут с учетом переходного периода.
А вот если житель Крайнего Севера трудился охотником, рыболовом или оленеводом, то он может рассчитывать на пенсию в 50 лет (мужчина) или в 45 (женщина).
Учить, лечить и развлекать
Врачи, педагоги и артисты выходят на пенсию раньше срока. Сотрудники театров и театрально-зрелищных организаций могут уйти на пенсию, отработав 15–30 лет, — точное количество стажа зависит от характера творческой деятельности. Например, на пенсию с 15 годами стажа могут выходить акробаты и гимнасты, с 20 — танцоры, дрессировщики и певицы, с 25 — каскадеры и кукловоды, с 30 — артисты хора. Весь список можно найти здесь.
Педагогам, работающим в учреждениях для детей, пенсию могут назначить после 25 лет работы. Сотрудникам здравоохранения нужно отработать не менее 25 лет в сельской местности или поселках городского типа, либо 30 лет в городах.
Есть, впрочем, небольшая деталь — представителей всех этих благородных профессий относительно недавние изменения в пенсионном законодательстве тоже коснулись: срок выхода на досрочную пенсию будет поэтапно повышаться, при этом требования к специальному стажу сохраняются. Работает это так: год выработки спецстажа фиксируется, но за назначением пенсии можно обратиться не сразу, а через несколько лет. В 2021 году отсрочка составит 3 года, в 2022 году — 4 года, с 2023 года и далее — пять лет. Увеличивается и требование к индивидуальному пенсионному коэффициенту: сейчас он должен быть не меньше 21. Каждый год показатель будет расти на 2,4 пункта, пока не достигнет 30.
Индивидуальный пенсионный коэффициент — это специальный параметр, которым оценивается каждый календарный год трудовой деятельности гражданина. Количество пенсионных коэффициентов, начисляемых человеку за каждый год работы, зависит от отчислений в ПФР, которые, в свою очередь, зависят от официальной зарплаты.
Рожать и воспитывать
Досрочный выход на пенсию предусмотрен для женщин, которые активно работали над улучшением демографии. При 15 годах стажа матери троих детей могут идти на пенсию после 57 лет, четверых — в 56 лет, пятерых или больше — в 50. Если из 20 лет стажа 12 женщина отработала на Крайнем Севере или 17 в районах, к нему приравненных, то для досрочного выхода на пенсию достаточно двоих детей. Правда, и тут есть деталь: детей нужно не только родить, но и воспитывать хотя бы до 8 лет. Дети, в отношении которых родители лишены прав, не считаются.
Отцы детей-инвалидов и инвалидов с детства, воспитавшие их до 8 лет, могут выйти на пенсию в 55 лет, а матери — в 50. Но это работает только для одного из родителей, плюс мужчинам придется отработать 20 лет, женщинам — 15. Раньше выйти на пенсию могут и опекуны — по году за каждые полтора года опеки над инвалидами с детства, но не больше 5 лет в общей сложности. И стаж нужен такой же, как и у родителей.