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В России упростили досрочный выход на пенсию (но не для всех)

В стаж будут включать периоды, когда сотрудник повышал квалификацию

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В правительстве считают, что в первую очередь новый порядок пригодится&nbsp;работникам сфер образования и здравоохранения

В правительстве считают, что в первую очередь новый порядок пригодится работникам сфер образования и здравоохранения

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Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому учителям, врачам, летчикам, пожарным, спасателям и ряду других категорий работников станет проще досрочно выйти на пенсию. Документ расширяет перечень периодов, которые включаются в их стаж.

— Теперь в стаже работы, дающем право на досрочную пенсию, будут засчитываться периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации, — сообщили в правительстве. — Главное условие, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Раньше в стаж шло непосредственное время нахождения на работе, ежегодные и дополнительные оплачиваемые отпуска, больничные, а также периоды перевода беременной женщины на работу, исключающую воздействие вредных факторов.

Новый порядок распространяется на работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости. В правительстве считают, что особенно актуален он будет для специалистов, которым требуется регулярное повышение квалификации — работникам сфер образования и здравоохранения.

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досрочная пенсияпенсияработа
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