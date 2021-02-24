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Отдыхать понравилось: в марте страну опять накроют длинные выходные

Внутри есть календарь с подсказками на весь следующий месяц

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В честь 8 Марта отдохнем три дня

В честь 8 Марта отдохнем три дня

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Только страна отошла от удлиненных февральских выходных, пришло время напомнить о том, как будем работать и отдыхать в марте. Из-за Международного женского дня, который в этом году выпадает на понедельник, первые выходные месяца будут удлиненными: отдыхаем 6, 7 и 8-го числа. А во вторник, 9 марта, выходим на работу.

Пятница, 5 марта, будет стандартным рабочим днем из-за того, что выходные идут перед праздником, сокращенных дней в производственном календаре не предусмотрено. Впрочем, работодатель может отпустить своих работников на час раньше по личной инициативе. Больше календарных сюрпризов в марте не будет.

Вторая рабочая неделя в марте начнется со вторника

Вторая рабочая неделя в марте начнется со вторника

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А как будем отдыхать на другие праздники?

Привыкли в мае отдыхать по десять дней? В 2021 году такой радости не будет. Майские праздники нынче разбиты на два периода — с 1 по 3 мая (с субботы по понедельник) и с 8 по 10 мая (также с субботы по понедельник). Между ними четыре рабочих дня. В июне в честь Дня России отдохнем еще три дня — с 12-го по 14-е число, выходные захватят субботу, воскресенье и понедельник. А в ноябре из-за Дня народного единства выходными будут четыре дня — с четверга по воскресенье. Это 4, 5, 6 и 7-е число.

31 декабря будет выходным — так в правительстве решили еще в прошлом году.

Сохраните календарь, нам по нему жить и трудиться весь год

Сохраните календарь, нам по нему жить и трудиться весь год

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8 МартаМеждународный женский деньвыходныекалендарь
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