Отдыхать понравилось: в марте страну опять накроют длинные выходные

Только страна отошла от удлиненных февральских выходных, пришло время напомнить о том, как будем работать и отдыхать в марте. Из-за Международного женского дня, который в этом году выпадает на понедельник, первые выходные месяца будут удлиненными: отдыхаем 6, 7 и 8-го числа . А во вторник, 9 марта , выходим на работу.

Пятница, 5 марта, будет стандартным рабочим днем из-за того, что выходные идут перед праздником, сокращенных дней в производственном календаре не предусмотрено. Впрочем, работодатель может отпустить своих работников на час раньше по личной инициативе. Больше календарных сюрпризов в марте не будет.