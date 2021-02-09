«Запрос на таких специалистов колоссальный»: как и зачем проходит конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

В Москве прошло установочное заседание экспертного совета конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», который стартовал 22 января 2021 года. Конкурс направлен на поиск и отбор перспективных специалистов разных направлений сферы digital — специалистов в области интернет-коммуникаций, контент-менеджеров по работе в цифровых средах, аналитиков, экспертов цифровых информационных продуктов, руководителей цифровых проектов и медиапродюсеров.
— Запрос на таких специалистов колоссальный у органов государственной власти, практически у всех компаний российских, — заявил первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. — Мы говорили с руководством всех наших крупнейших IT-компаний, каждая из которых говорила о том, что у них тоже есть потребность, они тоже участников конкурса готовы приглашать к себе.
Победители конкурса получат возможность устроиться на работу в пресс-службы региональных органов исполнительной власти, ЦУР и автономную некоммерческую организацию «Диалог», занимающуюся развитием платформ обратной связи с гражданами. Также победители смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
— Задача Центров управления регионами, которые мы развиваем по всей стране, — создание качественного канала коммуникации между государственными структурами и гражданами, — рассказал генеральный директор компании-организатора конкурса АНО «Диалог» Алексей Гореславский. — Наша технологическая платформа позволяет системно собирать информацию о реальных проблемах и настроениях людей и оперативно на нее реагировать. Но чтобы лучшие практики обратной связи реально внедрялись и работали, нужны высоко профессиональные кадры, которые, как мы видим, на рынке труда в дефиците. Мы уверены, что этот конкурс, который базируется на опробованных методиках и технологиях АНО «Россия — страна возможностей», станет эффективным инструментом кадровой работы и поможет нам закрыть вакансии во многих регионах. Нам нужны совершенно разные специалисты — от тех, кто может производить и продвигать контент в Сети (это дизайнеры, видеомонтажеры, редакторы, райтеры, SMM-специалисты), до менеджеров проектов, руководителей цифровых команд и медиапродюсеров. Есть потребность и в аналитиках, социологах.
Принять участие в конкурсе могут граждане РФ старше 18 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование (в том числе незаконченное) и профильный опыт работы. Подать заявку на участие можно до 26 февраля включительно на сайте лидерыинтернета.рф. На этапе регистрации участникам предстоит презентовать реализованный проект.
— В наших конкурсах мы используем две модели оценки. Первая модель — это оценка по общим компетенциям, то есть конкретным критериям, определяющим качества личности. Вторая — оценка успешности в конкретной профессиональной деятельности. В этом конкурсе у нас будут смешанные модели, — рассказал руководитель экспертного блока конкурса Павел Безручко. — На дистанционном этапе мы, помимо теста управленческого потенциала, будем использовать тест профессиональных знаний; на очном — испытаем участников в заданиях, моделирующих профессиональную деятельность, и критерием для оценки будет именно успешность работы в группе коллег для решения задачи.
По итогам каждого этапа все участники, завершившие выполнение заданий в срок, получат обратную связь и рекомендации по дальнейшему развитию компетенций.