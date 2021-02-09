«Запрос на таких специалистов колоссальный»: как и зачем проходит конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций»

Победители конкурса получат возможность устроиться на работу в пресс-службы региональных органов исполнительной власти, ЦУР и автономную некоммерческую организацию «Диалог», занимающуюся развитием платформ обратной связи с гражданами. Также победители смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны и стать участниками образовательной программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.



— Задача Центров управления регионами, которые мы развиваем по всей стране, — создание качественного канала коммуникации между государственными структурами и гражданами, — рассказал генеральный директор компании-организатора конкурса АНО «Диалог» Алексей Гореславский. — Наша технологическая платформа позволяет системно собирать информацию о реальных проблемах и настроениях людей и оперативно на нее реагировать. Но чтобы лучшие практики обратной связи реально внедрялись и работали, нужны высоко профессиональные кадры, которые, как мы видим, на рынке труда в дефиците. Мы уверены, что этот конкурс, который базируется на опробованных методиках и технологиях АНО «Россия — страна возможностей», станет эффективным инструментом кадровой работы и поможет нам закрыть вакансии во многих регионах. Нам нужны совершенно разные специалисты — от тех, кто может производить и продвигать контент в Сети (это дизайнеры, видеомонтажеры, редакторы, райтеры, SMM-специалисты), до менеджеров проектов, руководителей цифровых команд и медиапродюсеров. Есть потребность и в аналитиках, социологах.

