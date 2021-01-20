«Рынок труда 2021 года — это большой вопрос»: разбираемся, когда лучше всего искать работу

Задумали поменять работу? А вы уверены, что всё получится? Вместо того чтобы тратить время на поиски вакансий прямо сейчас, прочитайте этот текст. Он займет максимум пять минут, зато сэкономит гораздо больше. Если вы не можете найти подходящую работу, смотрите, что говорят эксперты о правильных сезонах для соискателей и о том, как коронавирус повлиял на рынок труда.
Как вел себя рынок труда до сих пор?
Хотя эксперты не любят давать «общую температуру по больнице» (обобщать весь рынок труда как единое пространство с едиными правилами очень странно — таких правил почти нет), до недавнего времени на рынке труда существовала условная сезонность. Были периоды, когда одинаково активно вели себя и соискатели, и работодатели. Например, совершенно очевидно (за редкими исключениями), что менять место работы в конце года — так себе затея. Во-первых, многие сотрудники рассчитывают получить
— Один из самых активных периодов на job-рынке — март-апрель. К марту как раз рынок наиболее активно раскачивается после Нового года. Однако стоит иметь в виду, что это самые активные периоды и для соискателей. Поэтому и конкуренция в это время самая большая, — подчеркивают специалисты сервиса Зарплата.ру.
— До 2020 года с конца января, в начале февраля традиционно происходил ощутимый подъем, — говорит HR-эксперт, руководитель сервиса HR-mnenie Андрей Попов. — Пик этого процесса — это всегда период между, грубо говоря,
Что изменилось в 2020 году?
В 2020 году произошло одно, но важное изменение. Работодатели продолжали действовать по существующей и годами отработанной схеме, но кандидаты стали менее щепетильными.
— Декабрь 2020 года показал, что в целом кандидаты начинают игнорировать праздники в определенный момент, по крайней мере, по многим сегментам, — говорит Андрей Попов. — С одной стороны, это означает, что у работодателя выбор стал больше. С другой, последний месяц
Спад активности кандидатов произошел, прежде всего, в массовых специальностях: в сфере услуг, розницы, отчасти в строительной отрасли. Почему они начали сбавлять обороты, экспертам еще предстоит разобраться. Вместе с тем разово жаловались на отсутствие кандидатов и работодатели более узких и профессиональных сегментов. В этом случае причина спада проста: кандидаты просто стали больше держаться за свою работу.
Другими словами, если вы нашли вакансию мечты, но думаете, что конкурс будет слишком серьезным и вы его не пройдете (зачем тогда вообще тратить время), — пробуйте, возможно, вы вообще окажетесь единственным претендентом.
Как коронавирус повлиял на рынок труда?
Если соискатели и почувствуют на себе последствия коронавируса, то не прямо сейчас — эхо громких событий, подобных
— Шок, который происходил в восприятии ситуации, в том числе на рынке труда в апреле, мае и июне
Сейчас, по данным экспертов, руководство многих предприятий ставит перед отделом персонала задачу перестраивать систему мотивации (в том числе зарплатной), коммуникации между сотрудниками и адаптации новых работников. Но как это сделать — пока никто не знает. Объективно пандемия изменила экономические и социальные процессы на два-три года вперед. Соответственно, как будет выглядеть рынок труда, а главное, как будут нанимать, адаптировать и мотивировать людей, неизвестно.
— Пока рынок труда 2021 года — это большой вопрос, — говорит Андрей Попов. — Не потому, что кто-то боится. Это не настроение паники, напряжения и страха, которое было весной
Так когда искать работу?
Ключевые правила рынка труда никуда не делись. По-прежнему «мертвыми сезонами» можно назвать месяц с
В зависимости от времени года колеблется не только общая активность работодателей и соискателей — могут оживать и отдельные сферы. Так, например, кадровые эксперты утверждают, что весной ажиотаж будет в общепите — ближе к лету открывается много летних веранд, куда требуется дополнительный персонал. Кроме того, это самый популярный вариант летней подработки для студентов. Также весной активнее предлагают работу в строительстве.