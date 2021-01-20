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«Рынок труда 2021 года — это большой вопрос»: разбираемся, когда лучше всего искать работу

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В прошлом году офисные работники начали уходить на удаленку, но в полной мере влияние коронавируса на рынок труда мы ощутим нескоро

В прошлом году офисные работники начали уходить на удаленку, но в полной мере влияние коронавируса на рынок труда мы ощутим нескоро

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Задумали поменять работу? А вы уверены, что всё получится? Вместо того чтобы тратить время на поиски вакансий прямо сейчас, прочитайте этот текст. Он займет максимум пять минут, зато сэкономит гораздо больше. Если вы не можете найти подходящую работу, смотрите, что говорят эксперты о правильных сезонах для соискателей и о том, как коронавирус повлиял на рынок труда.

Как вел себя рынок труда до сих пор?

Хотя эксперты не любят давать «общую температуру по больнице» (обобщать весь рынок труда как единое пространство с едиными правилами очень странно — таких правил почти нет), до недавнего времени на рынке труда существовала условная сезонность. Были периоды, когда одинаково активно вели себя и соискатели, и работодатели. Например, совершенно очевидно (за редкими исключениями), что менять место работы в конце года — так себе затея. Во-первых, многие сотрудники рассчитывают получить 13-ю зарплату или другие годовые бонусы, да и вообще голова занята совсем не рабочими вопросами. Во-вторых, работодатели в большинстве своем тоже хотели бы просто закрыть уходящий год и спланировать предстоящий. Если говорить о сезонах, когда традиционно активно ищут и находят работу и сотрудников, это весна и осень.

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— Один из самых активных периодов на job-рынке — март-апрель. К марту как раз рынок наиболее активно раскачивается после Нового года. Однако стоит иметь в виду, что это самые активные периоды и для соискателей. Поэтому и конкуренция в это время самая большая, — подчеркивают специалисты сервиса Зарплата.ру.

Такой график поиска и предложения работы на рынке труда проверен годами

Такой график поиска и предложения работы на рынке труда проверен годами

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— До 2020 года с конца января, в начале февраля традиционно происходил ощутимый подъем, — говорит HR-эксперт, руководитель сервиса HR-mnenie Андрей Попов. — Пик этого процесса — это всегда период между, грубо говоря, 8 марта и 20 апреля — это полтора месяца, когда в большинстве сегментов рынка была основная активность. В майские праздники это всё спадало, за исключением очень ограниченного количества узкоотраслевых вещей. Потом происходил некоторый подъем в конце мая — в июне, но это всё один тренд, потому что майские праздники разрывали один сезон. И где-то в июне это всё медленно входило в состояние анабиоза. Рынок был активен, но уже совершенно не в таком формате, как это было в марте-апреле. И всё это длилось примерно до второй половины августа. Во второй половине августа (край — в начале сентября) рынок снова резко поднимался, пиковых значений он достигал в конце сентября и в течение октября. Потом, условно говоря, в ноябре и декабре это всё спадало, и окончательно всё умирало в 20-х числах декабря и опять до 20-х чисел января. Примерно так всё это работало всегда.

Что изменилось в 2020 году?

В 2020 году произошло одно, но важное изменение. Работодатели продолжали действовать по существующей и годами отработанной схеме, но кандидаты стали менее щепетильными.

— Декабрь 2020 года показал, что в целом кандидаты начинают игнорировать праздники в определенный момент, по крайней мере, по многим сегментам, — говорит Андрей Попов. — С одной стороны, это означает, что у работодателя выбор стал больше. С другой, последний месяц 2020 года показал очень интересную тенденцию: вроде бы массовые сегменты рынка труда, на удивление, в конце 2020 года вели себя хуже, чем обычно, и в декабре прямо вымирали.

Спад активности кандидатов произошел, прежде всего, в массовых специальностях: в сфере услуг, розницы, отчасти в строительной отрасли. Почему они начали сбавлять обороты, экспертам еще предстоит разобраться. Вместе с тем разово жаловались на отсутствие кандидатов и работодатели более узких и профессиональных сегментов. В этом случае причина спада проста: кандидаты просто стали больше держаться за свою работу.

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Другими словами, если вы нашли вакансию мечты, но думаете, что конкурс будет слишком серьезным и вы его не пройдете (зачем тогда вообще тратить время), — пробуйте, возможно, вы вообще окажетесь единственным претендентом.

Как коронавирус повлиял на рынок труда?

Если соискатели и почувствуют на себе последствия коронавируса, то не прямо сейчас — эхо громких событий, подобных COVID-19, может проявить себя спустя несколько лет. Больше всего эпидемиологическая ситуация задела работодателей.

— Шок, который происходил в восприятии ситуации, в том числе на рынке труда в апреле, мае и июне 2020 года (это шок в глазах людей), на сам рынок начал влиять только осенью — так серьезно, чтобы это были тренды, а не действия отдельных компаний, — говорит Андрей Попов. — Соответственно, вся эта история с удаленкой, с ограничением социальных контактов для большинства бизнесов (не маленьких компаний, которые вынуждены оперативно реагировать, а средний и крупный бизнес) задала тренд на необходимость к перестройке процессов управления.

Сейчас, по данным экспертов, руководство многих предприятий ставит перед отделом персонала задачу перестраивать систему мотивации (в том числе зарплатной), коммуникации между сотрудниками и адаптации новых работников. Но как это сделать — пока никто не знает. Объективно пандемия изменила экономические и социальные процессы на два-три года вперед. Соответственно, как будет выглядеть рынок труда, а главное, как будут нанимать, адаптировать и мотивировать людей, неизвестно.

Как будет выглядеть рынок труда через пару лет, не знает&nbsp;никто

Как будет выглядеть рынок труда через пару лет, не знает никто

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— Пока рынок труда 2021 года — это большой вопрос, — говорит Андрей Попов. — Не потому, что кто-то боится. Это не настроение паники, напряжения и страха, которое было весной 2020 года. Скорее, это ощущение глубокого и неподдельного профессионального интереса, если говорить с позиции работодателя. Что-то надо менять, многие в процессе, но результат еще не понятен.

Так когда искать работу?

Ключевые правила рынка труда никуда не делись. По-прежнему «мертвыми сезонами» можно назвать месяц с 20 декабря по 20 января и июль. Это те периоды, когда за некоторым исключением (если вы не торгуете, например фейерверками) наименее эффективно будет искать и работу, и кандидатов. Тем, кто решит заняться поиском работы после майских праздников, придется непросто — их ждет долгий период затишья на рынке.

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В зависимости от времени года колеблется не только общая активность работодателей и соискателей — могут оживать и отдельные сферы. Так, например, кадровые эксперты утверждают, что весной ажиотаж будет в общепите — ближе к лету открывается много летних веранд, куда требуется дополнительный персонал. Кроме того, это самый популярный вариант летней подработки для студентов. Также весной активнее предлагают работу в строительстве.

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