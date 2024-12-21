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Происшествия На месте спасатели и полиция: возле набережной Европейского берега нашли тело мужчины

На месте спасатели и полиция: возле набережной Европейского берега нашли тело мужчины

Следователи проводят проверку

1 967
4 комментария

На месте работают экстренные службы

Источник:

Вечером 21 декабря в Новосибирске нашли тело мужчины. Его обнаружили возле набережной микрорайона Европейский берег, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».

— На месте работает бригада спасателей, полиция, а также реаниматологи, — сказано в сообщении.

Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Евроберег Инфо». В СУ СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины на территории Октябрьского района проводится уголовно-процессуальная проверка.

— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о происшествии в отдел полиции поступало.

— На место была направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в полиции.

Накануне в Новосибирске под окнами многоэтажного дома нашли тело мужчины.

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Комментарии
4
Гость
36 минут
Мужчина европеец или со стороны забрел?
Гость
25 минут
Такое место хорошее,по рекламе. А тут, вон оно чё.
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