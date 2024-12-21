На месте спасатели и полиция: возле набережной Европейского берега нашли тело мужчины

Вечером 21 декабря в Новосибирске нашли тело мужчины. Его обнаружили возле набережной микрорайона Европейский берег, сообщает телеграм-канал «АСТ-54 Black».
— На месте работает бригада спасателей, полиция, а также реаниматологи, — сказано в сообщении.
Кадры с места происшествия опубликовал телеграм-канал «Евроберег Инфо». В СУ СК РФ по Новосибирской области НГС сообщили, что по факту обнаружения тела мужчины на территории Октябрьского района проводится уголовно-процессуальная проверка.
— Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются обстоятельства произошедшего, — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области НГС уточнили, что сообщение о происшествии в отдел полиции поступало.
— На место была направлена следственно-оперативная группа. Обстоятельства устанавливаются, — сообщили в полиции.
Накануне в Новосибирске под окнами многоэтажного дома нашли тело мужчины.