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Происшествия Налет беспилотников в Казани Что происходит в Казани, которую массово атаковали беспилотниками, — в кадрах

Что происходит в Казани, которую массово атаковали беспилотниками, — в кадрах

Люди прячутся в метро

755
7 комментариев

Люди не сильно жаждут выходить на улицу

Источник:

В Казани произошла массовая атака беспилотников. В нескольких зданиях разгорелся пожар. Большая часть полетов была над жилыми домами. Показываем, что происходит в городе после атаки.

Сначала появились сообщения о пожаре в стеклянном небоскребе ЖК «Лазурные небеса». Затем местные жители стали сообщать, что видят «железных птичек» в небе.

+1

Некоторые из них повредили другие жилые дома. Дрон попал в шпиль 23-этажного ЖК «Манхэттен», а обломки другого БПЛА упали на крышу 5-этажного дома на Клары Цеткин.

В доме горит крыша

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Власти просят жителей сохранять спокойствие и при звуке сигнала тревоги одеться и отправиться в безопасное место. Многие предпочли переждать атаку в метро.

Жители укрылись на станции метро «Площадь Тукая»

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На улицах встали автобусы. Притом на улицах, где обычно они не ездят.

На место одного из возгораний прибыл мэр Казани Ильсур Метшин.

Власти пытаются разобраться в случившемся

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Так выглядят обломки, которые находят в городе.

Возможно, это часть беспилотника

Источник:

Всю информацию мы собираем в онлайн-хронике.

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Казань Атака Дроны Последствия Происшествие
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Комментарии
7
Гость
21 минута
Власти собираются разобраться в случившемся, что разбираться, ответ на поверхности и все его знают, кроме z-зомбипатриотов.
Гость
5 минут
🔥 Bести недели за 14-20 декабря Oсвобождены н.п. Анновка, Веселый Гай, Елизаветовка, Трудовое, Успеновка, Новопустынка, Пушкино, Старые Терны, Зеленовка и Новый Комар (ДНР) 👍🎉 - BKC осуществили 24 масс. обработки, накрыв сотни целей - Oтбита - 101 🥩-атака жЫвoтных - Прибитo и ранено - >13250 наZ3i-🐷🐷, а пленено 59 (повезло 1 из 225 😏) - Pазбито - >532 ед. техники и 17 складов БК --
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