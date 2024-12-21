Машина въехала в толпу на рождественской ярмарке в Германии. 11 человек погибли — кадры с места

В немецком Магдебурге машина въехала в толпу на рождественской ярмарке. По данным портала t-online, погибли 11 человек, 60 получили ранения. Телеканал Welt со ссылкой на спасательные службы сообщает, что количество пострадавших может увеличиться до 80.
В региональном правительстве Саксонии-Анхальт назвали произошедшее терактом, сообщает телерадиокомпания MDR. Очевидцы делятся кадрами с места инцидента: люди пытаются оказать помощь пострадавшим, слышны крики и плач.
Как сообщает Bild, полицейские оцепили место, территорию рождественской ярмарки проверяют на наличие взрывчатки. Водителя задержали, отмечает DPA. Он двигался на черном BMW. Что стало причиной произошедшего, пока неясно.
После инцидента городские власти ужесточили меры безопасности, передает Mitteldeutsche Zeitung. На место выехал премьер-министр Саксонии-Анхальт Райнер Хазелофф.