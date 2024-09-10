В Петербурге нашли зарезанную студентку, подозревают отца: новости 9 сентября

На отца погибшей девушки завели уголовное дело Источник: Артем Устюжанин / МСК1.RU











Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 сентября.

В Петербурге отца подозревают в убийстве дочери

В одном из жилых домов в Петербурге произошла трагедия — 39-летний мужчина был найден в неадекватном состоянии, рядом с ним нашли изрезанное тело его 18-летней дочери.

Силовики выясняют обстоятельства гибели девушки, пока медики ставят на ноги ее отца. По версии следствия, он напал на дочь. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.

Полицию в квартиру вызвали накануне около десяти часов вечера, сообщив о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. Приехавших полицейских он встретил сильно пьяным и с порезами на скуле и ноге.

Источник: dorinspb / Vk.com











В квартире нашли мертвой его 18-летнюю дочь. По предварительным данным, на теле второкурсницы Политехнического колледжа городского хозяйства зафиксировали множественные ножевые ранения.

Тело девушки увезли в морг. Ее отца положили в больницу, у палаты выставлена охрана. Следственный комитет возбудил уголовное дело. До этого мужчину привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов, сроки были условными.

В Подмосковье упал самолет-амфибия. Оба пилота погибли

В Подмосковье произошло крушение самолета-амфибии RA1240G. По предварительной информации, два человека, находившихся на борту, погибли.

Борт проходил испытательный полет и рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино. По данным телеграм-канала Mash, самолет мог разбиться из-за неполадок с мотором. Недавно борт вернулся после ремонта и поднимался в воздух сегодня три раза. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. На третий раз после взлета борт начал резко терять высоту и рухнул в кукурузное поле.

Авиаторщина / T.me Источник: Кадры с места крушения самолета

Местный житель рассказал Mash, что увидел падение самолета и поехал на место крушения с аптечкой. С его слов, он вытащил пилотов, так как боялся, что начнется пожар.

Рухнувшим в Подмосковье «Алекс-251» управлял летчик Александр Иванов — испытатель «Сухого Суперджета-100» (SSJ-100). Также на борту находился 67-летний создатель этого самолета Алексей Танцырев.

Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета.

Экс-чиновника отправили за решетку за украденные миллионы и поддельные дипломы

Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии за растрату почти 80 миллионов рублей, предназначенных для создания концепции кампуса. Кроме того, он осужден за поддельные дипломы о высшем образовании. Обвинение просило для него восемь лет. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.

Экс-чиновник признан виновным по части 3 статьи 33, части 4 статьи 160 УК РФ («Организация растраты»), части 3 статьи 327 УК РФ («Использование подложного документа») Источник: Дмитрий Кандинский / vtomske.ru











По данным суда, Гурдин разработал преступную схему, и деньги, выделенные из областного бюджета на разработку концепции многофункционального студенческого городка в Томской области, поступили коммерческой организации — были «растрачены». Гурдин, как предполагается, привлек директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности, и тот оплатил работы по завышенной стоимости. Региональный бюджет понес ущерб в сумме более 79 миллионов рублей.

Кроме того, устраиваясь на должность заместителя губернатора, Гурдин предоставил два диплома о высшем образовании, которые на самом деле не получал. За подложные документы суд назначил ему 200 часов обязательных работ, от отбывания он освобожден в связи с истечением срока давности.

— Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 79 млн рублей в пользу бюджета Томской области, — отмечается в сообщении.

Члены комиссий и полицейские массово отравились на выборах в Петербурге. Ответственного задержали

В Петербурге задержали заведующую производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которую поставляли на избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу. Обслуживала УИКи компания «Артис-Детское питание».

Источник: gsuskrf_spb / T.me

По данным следствия, в медучреждения города с признаками кишечной инфекции обратилось около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в двух районах города. Пострадавшие — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские. Все они почувствовали резкую боль в животе, тошноту и другие признаки отравления.

При осмотре помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Сейчас деятельность предприятия приостановлена.

Глава Минэнерго заявил, что электроэнергетика в РФ исчерпала резервы СССР

Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что созданные еще во времена СССР резервы российской электроэнергетики исчерпаны, а отрасль испытывает недофинансирование для модернизации оборудования и поддержания его в нормальном состоянии. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

По словам Цивилева, необходимого резерва генерирующих мощностей в предстоящую осень и зиму нет у энергосистемы Дальнего Востока, который отнесен к регионам высоких рисков в электроэнергетике. Это связано в том числе с переносом капитального ремонта ряда ТЭС.

О нехватке электроэнергии на Дальнем Востоке из-за роста потребления говорил на Восточном экономическом форуме и президент Владимир Путин. По его словам, это отражается на сроках строительства крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры. Правительству поручено подготовить программу развития энергетики, чтобы ликвидировать дефицит и проработать возможность строительства в регионе атомных электростанций.

Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт·ч в год, а к концу десятилетия вырастет до 96 млрд кВт·ч. За 2023 год потребление электроэнергии выросло на Дальнем Востоке на 3,5%, а в целом по России — на 1,4%.

На Вьетнам обрушился супертайфун, погибли люди

Супертайфун «Яги», пришедший во Вьетнам в минувшие выходные, унес десятки жизней и разрушил инфраструктуру страны. В понедельник в северном горном районе продолжаются ливни и нарастающие паводки. Подробности сообщил местный новостной портал VnExpress.

Источник: youtube.com/CityNews

К сегодняшнему дню число погибших в результате удара «Яги» по ряду районов в северной части Вьетнама составило не менее 64 человек. Местные жители погибли из-за оползней и паводков, вызванных ливнями.

Источник: youtube.com/mirrornow

В результате паводка в провинции Футхо рухнул автомобильный мост через реку. В момент ЧП по переправе передвигались 12 машин, внутри находились 13 человек, 10 из них числятся пропавшими без вести. В провинции Каобанг оползень накрыл автобус, перевозивший около 20 человек, об их судьбе пока ничего не известно.

Источник: youtube.com/AssociatedPress

Тайфун стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет.

В Забайкалье обнаружили следы динозавра

На территории Забайкалья ученые обнаружили следы динозавра, сообщается на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. В экспедиции приняли участие специалисты из Новосибирска, Читы и Китая.

Источник: Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН











Предположительно, отпечатки следов приходятся на раннюю эпоху мелового периода.

— По словам специалистов, найденные отпечатки трехпалых конечностей могут принадлежать динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых, — говорится на сайте института.

Ученые рассказали, что найти следы динозавра в России — большая редкость. Другое меловое отложение удалось обнаружить в Кисловодске в 1988 году: отпечатки принадлежали игуанодону мелового возраста. После этого были единичные сообщения о находках следов юрских и меловых динозавров на территории России — как правило, на Северном Кавказе.

Плиту со следами динозавра транспортировали в музей АО «Прииск Усть-Кара» на погрузчике, который предоставила золотодобывающая компания.

В Якутии нашли алмаз-рекордсмен весом 262 карата

На месторождении «Эбелях» прииска «Маят» в Анабарском районе Якутии добыли особо крупный алмаз ювелирного качества, сообщили на сайте компании «Алмазы Анабара».

Источник: alrosa.ru











Вес камня составил 262,5 карата. Его нашли работники ночной смены во время промывки алмазоносных песков.