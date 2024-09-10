В Петербурге нашли зарезанную студентку, подозревают отца: новости 9 сентября

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 9 сентября.
В Петербурге отца подозревают в убийстве дочери
В одном из жилых домов в Петербурге произошла трагедия — 39-летний мужчина был найден в неадекватном состоянии, рядом с ним нашли изрезанное тело его 18-летней дочери.
Силовики выясняют обстоятельства гибели девушки, пока медики ставят на ноги ее отца. По версии следствия, он напал на дочь. Об этом стало известно «Фонтанке» 9 сентября.
Полицию в квартиру вызвали накануне около десяти часов вечера, сообщив о мужчине, который в белой горячке хватается за острые предметы. Приехавших полицейских он встретил сильно пьяным и с порезами на скуле и ноге.
В квартире нашли мертвой его 18-летнюю дочь. По предварительным данным, на теле второкурсницы Политехнического колледжа городского хозяйства зафиксировали множественные ножевые ранения.
Тело девушки увезли в морг. Ее отца положили в больницу, у палаты выставлена охрана. Следственный комитет возбудил уголовное дело. До этого мужчину привлекали за угон, позже за разбой и похищение или повреждение документов, сроки были условными.
В Подмосковье упал самолет-амфибия. Оба пилота погибли
В Подмосковье произошло крушение самолета-амфибии RA1240G. По предварительной информации, два человека, находившихся на борту, погибли.
Борт проходил испытательный полет и рухнул в районе аэродрома у поселка Ватулино. По данным телеграм-канала Mash, самолет мог разбиться из-за неполадок с мотором. Недавно борт вернулся после ремонта и поднимался в воздух сегодня три раза. Первые два взлета прошли нормально — самолет летал по кругу. На третий раз после взлета борт начал резко терять высоту и рухнул в кукурузное поле.
Местный житель рассказал Mash, что увидел падение самолета и поехал на место крушения с аптечкой. С его слов, он вытащил пилотов, так как боялся, что начнется пожар.
Рухнувшим в Подмосковье «Алекс-251» управлял летчик Александр Иванов — испытатель «Сухого Суперджета-100» (SSJ-100). Также на борту находился 67-летний создатель этого самолета Алексей Танцырев.
Транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения самолета.
Экс-чиновника отправили за решетку за украденные миллионы и поддельные дипломы
Суд приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области Юрия Гурдина к пяти годам колонии за растрату почти 80 миллионов рублей, предназначенных для создания концепции кампуса. Кроме того, он осужден за поддельные дипломы о высшем образовании. Обвинение просило для него восемь лет. Также ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей, сообщает прокуратура региона.
По данным суда, Гурдин разработал преступную схему, и деньги, выделенные из областного бюджета на разработку концепции многофункционального студенческого городка в Томской области, поступили коммерческой организации — были «растрачены». Гурдин, как предполагается, привлек директора регионального фонда развития инвестиционной деятельности, и тот оплатил работы по завышенной стоимости. Региональный бюджет понес ущерб в сумме более 79 миллионов рублей.
Кроме того, устраиваясь на должность заместителя губернатора, Гурдин предоставил два диплома о высшем образовании, которые на самом деле не получал. За подложные документы суд назначил ему 200 часов обязательных работ, от отбывания он освобожден в связи с истечением срока давности.
— Кроме того, суд частично удовлетворил гражданский иск прокуратуры области и взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба денежные средства в сумме 79 млн рублей в пользу бюджета Томской области, — отмечается в сообщении.
Члены комиссий и полицейские массово отравились на выборах в Петербурге. Ответственного задержали
В Петербурге задержали заведующую производством отдела питания по изготовлению готовой продукции, которую поставляли на избирательные участки. Об этом сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК по городу. Обслуживала УИКи компания «Артис-Детское питание».
По данным следствия, в медучреждения города с признаками кишечной инфекции обратилось около 30 человек после употребления готовой продукции на избирательных участках в двух районах города. Пострадавшие — сотрудники избиркомов, охранники и полицейские. Все они почувствовали резкую боль в животе, тошноту и другие признаки отравления.
При осмотре помещения, где производились готовые обеды, были выявлены множественные нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Сейчас деятельность предприятия приостановлена.
Глава Минэнерго заявил, что электроэнергетика в РФ исчерпала резервы СССР
Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что созданные еще во времена СССР резервы российской электроэнергетики исчерпаны, а отрасль испытывает недофинансирование для модернизации оборудования и поддержания его в нормальном состоянии. Об этом он сказал в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.
По словам Цивилева, необходимого резерва генерирующих мощностей в предстоящую осень и зиму нет у энергосистемы Дальнего Востока, который отнесен к регионам высоких рисков в электроэнергетике. Это связано в том числе с переносом капитального ремонта ряда ТЭС.
О нехватке электроэнергии на Дальнем Востоке из-за роста потребления говорил на Восточном экономическом форуме и президент Владимир Путин. По его словам, это отражается на сроках строительства крупных промышленных объектов, а также инфраструктуры. Правительству поручено подготовить программу развития энергетики, чтобы ликвидировать дефицит и проработать возможность строительства в регионе атомных электростанций.
Сейчас объем энергопотребления на Дальнем Востоке составляет 69 млрд кВт·ч в год, а к концу десятилетия вырастет до 96 млрд кВт·ч. За 2023 год потребление электроэнергии выросло на Дальнем Востоке на 3,5%, а в целом по России — на 1,4%.
На Вьетнам обрушился супертайфун, погибли люди
Супертайфун «Яги», пришедший во Вьетнам в минувшие выходные, унес десятки жизней и разрушил инфраструктуру страны. В понедельник в северном горном районе продолжаются ливни и нарастающие паводки. Подробности сообщил местный новостной портал VnExpress.
К сегодняшнему дню число погибших в результате удара «Яги» по ряду районов в северной части Вьетнама составило не менее 64 человек. Местные жители погибли из-за оползней и паводков, вызванных ливнями.
В результате паводка в провинции Футхо рухнул автомобильный мост через реку. В момент ЧП по переправе передвигались 12 машин, внутри находились 13 человек, 10 из них числятся пропавшими без вести. В провинции Каобанг оползень накрыл автобус, перевозивший около 20 человек, об их судьбе пока ничего не известно.
Тайфун стал самым сильным для Вьетнама за последние 30 лет.
В Забайкалье обнаружили следы динозавра
На территории Забайкалья ученые обнаружили следы динозавра, сообщается на сайте Института нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН. В экспедиции приняли участие специалисты из Новосибирска, Читы и Китая.
Предположительно, отпечатки следов приходятся на раннюю эпоху мелового периода.
— По словам специалистов, найденные отпечатки трехпалых конечностей могут принадлежать динозавру, близкому к игуанодонтидам — растительноядным динозаврам отряда птицетазовых, — говорится на сайте института.
Ученые рассказали, что найти следы динозавра в России — большая редкость. Другое меловое отложение удалось обнаружить в Кисловодске в 1988 году: отпечатки принадлежали игуанодону мелового возраста. После этого были единичные сообщения о находках следов юрских и меловых динозавров на территории России — как правило, на Северном Кавказе.
Плиту со следами динозавра транспортировали в музей АО «Прииск Усть-Кара» на погрузчике, который предоставила золотодобывающая компания.
В Якутии нашли алмаз-рекордсмен весом 262 карата
На месторождении «Эбелях» прииска «Маят» в Анабарском районе Якутии добыли особо крупный алмаз ювелирного качества, сообщили на сайте компании «Алмазы Анабара».
Вес камня составил 262,5 карата. Его нашли работники ночной смены во время промывки алмазоносных песков.
— В настоящее время кристалл направлен на экспертную оценку морфологических характеристик, — рассказали в пресс-службе компании.